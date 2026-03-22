DFBにまたしても痛手か：ブンデスリーガの記録保持者が協会を移籍か？

「確かに接触はありました。でも、それ以上は言えません。まだ決断は下しておらず、時間をかけて考えたいと思います。今後の展開を見守りたいですね」とモヒヤは語った。

17歳の彼はドイツとモロッコの二重国籍を持つが、これまでドイツのユース代表でのみプレーしてきた。ハノ・バリッチ監督率いるU-18代表の一員として、来週の水曜日から2027年U-19欧州選手権への出場権を懸けて戦う。

モヒヤはこれまでにドイツ代表として計7試合に出場している。U-16代表で3試合（1得点）に出場した後、U-17代表でも1試合に出場し、2025年11月にはU-18代表でデビューを果たした。U-18代表では3試合に出場し、2得点を挙げている。