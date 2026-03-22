ボルシア・メンヒェングラートバッハに所属する、まだ17歳の攻撃的ミッドフィールダーが『キッカー』誌のインタビューで明かしたところによると、モロッコサッカー協会から接触があり、代表チームの移籍について打診があったという。
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DFBにまたしても痛手か：ブンデスリーガの記録保持者が協会を移籍か？
「確かに接触はありました。でも、それ以上は言えません。まだ決断は下しておらず、時間をかけて考えたいと思います。今後の展開を見守りたいですね」とモヒヤは語った。
17歳の彼はドイツとモロッコの二重国籍を持つが、これまでドイツのユース代表でのみプレーしてきた。ハノ・バリッチ監督率いるU-18代表の一員として、来週の水曜日から2027年U-19欧州選手権への出場権を懸けて戦う。
モヒヤはこれまでにドイツ代表として計7試合に出場している。U-16代表で3試合（1得点）に出場した後、U-17代表でも1試合に出場し、2025年11月にはU-18代表でデビューを果たした。U-18代表では3試合に出場し、2得点を挙げている。
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モヒヤ、ボルシア・メンヒェングラートバッハでブンデスリーガの記録を更新
モヒヤは12月になってようやく、ボルシア・メンヒェングラートバッハで20年近く続いていたブンデスリーガの記録を塗り替えた。 VfLヴォルフスブルク戦（1-3）で途中出場した彼は、16歳11ヶ月13日という年齢で、同クラブの選手としてドイツ1部リーグデビューを果たした最年少選手となった。これまでの記録は、2007年3月にグラッドバッハでデビューした際、18歳18日だったマルコ・マリンが保持していた。
モヒヤは、16歳でブンデスリーガに出場した11人目の選手に過ぎない。最年少選手はユスファ・ムココで、2020年11月21日にボルシア・ドルトムントで初出場した際、16歳1日だった。ブンデスリーガの出場最低年齢は16歳である。
ワエル・モヒヤ：グラブハックでの成績
ゲーム
ゴール
アシスト
12
1
0
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