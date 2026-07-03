ピエール・リットバルスキはインスタグラムで、解任されたドイツ代表監督を批判。ワールドカップでのまたも期待外れな結果を受け、同監督の公の振る舞いを厳しく指摘した。
翻訳者：
「DFBには感謝なんてないよ」：W杯で屈辱の敗退を遂げた元優勝者が、ユリアン・ナーゲルスマンに傲慢さを強く批判。
1990年W杯優勝者は、自身の名言が書かれたタイルが映ったリールを投稿した。そこにはこう記されている。「ヨハネス・B・ケルナーが質問をしたら、彼は理にかなった答えを返すべきだ。なぜなら、彼が答えているのはケルナーではなく人々だからだ。」
リットバルスキが問題視しているのは、パラグアイとの16強戦（PK戦で3－4敗北）後にナゲルスマンの態度だ。当時38歳のナゲルスマンはMagentaTVの司会者ケルナーの質問にほとんど答えず、曖昧な態度を取った。
リットバルスキはキャプションに「感謝などない。DFBよ、ナゲルスマンから我々を救え。傲慢さと高慢さは、模範たる代表監督の美徳ではない」と記した。
- Getty Images Sport
ナゲルスマン氏に重大な疑惑
この66歳の男性は、大会中の運営でドイツ代表監督に重大な過ちや怠慢があったと批判する専門家たちの列に加わった。
さらに『Sport Bild』と『Sky』は、DFB合宿の雰囲気が良好ではなかったと報じた。批判は、選手とのコミュニケーション不足、FWデニズ・ウンダフへの対応、38歳の監督が選んだコーチやフィジオチームへのスター選手の不満など多岐にわたった。
ナゲルスマンは大会敗退直後、辞任を否定したが、金曜日、DFBは双方の合意で契約を解除したと発表した。ベルント・ノイエンドルフ会長、ブンデスリーガのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長、スポーツディレクターのルディ・フェラーら重鎮が自発的な辞任を勧め、ナゲルスマンはこれを受け入れた。
- AFP
ナゲルスマン監督の退任を受け、ユルゲン・クロップがドイツ代表の新監督に就任するのか？
後任にはユルゲン・クロップが就任する見通しだ。ナゲルスマン氏の就任発表と同時に、ドイツサッカー連盟（DFB）は、元リヴァプールおよびボルシア・ドルトムントの監督であるクロップ氏と「今後、話し合いを行う」意向を表明した。「同氏はすでに、このポストを引き受けることへの原則的な意向を示している」と述べられている。
レッドブルとの契約（2029年末まで）を解除できれば就任可能で、同氏は現在同社の「グローバル・ヘッド・オブ・サッカー」を務める。報道では契約解除条項は口頭のみで、DFBは違約金を支払う必要があるという。 『ビルト』紙は、レッドブルが求める金額は1桁の百万単位と伝えている。
さらに課題となるのが年俸だ。ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは、59歳のクロップを700万ユーロで獲得するのは難しいと指摘。「これは、とりわけDFBの責任者たちにとって頭痛の種となる総合的な条件だ」と述べている。
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