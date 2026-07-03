1990年W杯優勝者は、自身の名言が書かれたタイルが映ったリールを投稿した。そこにはこう記されている。「ヨハネス・B・ケルナーが質問をしたら、彼は理にかなった答えを返すべきだ。なぜなら、彼が答えているのはケルナーではなく人々だからだ。」

リットバルスキが問題視しているのは、パラグアイとの16強戦（PK戦で3－4敗北）後にナゲルスマンの態度だ。当時38歳のナゲルスマンはMagentaTVの司会者ケルナーの質問にほとんど答えず、曖昧な態度を取った。

リットバルスキはキャプションに「感謝などない。DFBよ、ナゲルスマンから我々を救え。傲慢さと高慢さは、模範たる代表監督の美徳ではない」と記した。