Goal.com
ライブ
Lennart Karlgetty
Tim Ursinus

翻訳者：

DFBでの衝撃的な敗戦後、レナート・カールは怪我で数か月離脱する見込み。

ブンデスリーガ
バイエルン
ドイツ
ワールドカップ
レナート・カール

レナート・カールは怪我で、バイエルン・ミュンヘンの練習再開にも参加できない見込みだ。

ビルト』紙によると、18歳の選手は左太もも前部の筋断裂で6〜8週間離脱する見込みだ。この懸念が現実になれば、ワールドカップ後にドイツの記録保持クラブが始める練習にも参加できない。練習は決勝の翌日（7月20日）に始まる。

  • ドイツ代表は、土曜日のアメリカ戦を前に最終練習を行い、カールが負傷して代表を離脱した。代わりにRBライプツィヒのウエドラオゴが招集された。 

    涙ながらの別れに、バイエルン会長ヘルベルト・ハイナーは10代選手にメッセージを送った。「WhatsAppで『失望は大きいだろうが、前を向いてほしい。未来は明るい』と伝えた。 レナートはクラブで最高の医療を受け、チームメイトのアレックス・パブロヴィッチが2年前の欧州選手権直前に離脱しながらも今では代表のレギュラーになっていることが、回復の好例を示している」と語った。 

    71歳の同氏はさらにこう語った。「レナートは育成センターからわずか1シーズンでW杯の舞台へ駆け上がった。若い彼にとってW杯に出場することは何よりも大きな喜びだ。我々は皆、彼の活躍を見たかった。彼はFCバイエルンなら何でも可能だと示している。」

    • 広告
  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    カールの負傷で、FCバイエルンは悩まされている。

    キッカー』誌によると、カールの負傷はバイエルンに新たな懸念をもたらした。ミュンヘンの若手が筋肉系トラブルで離脱するのは初めてではない。

    デビッド・サントス・ダイバーは3月中旬から、グイド・デッラ・ロヴェレ、マイコン・カルドソ、ヴィンセント・マヌバも現在、太腿の負傷で離脱している。カールも別の筋肉負傷でシーズン終盤を欠場した。 負傷者が相次ぐのは偶然ではないとの疑念が強まり、クラブ内で原因が検証されることになった。 

  • レナート・カール不在：ドイツ代表のW杯メンバー

    ポジション選手所属背番号
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム12
    ゴールマヌエル・ノイアーFCバイエルン・ミュンヘン1
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト21
    ディフェンシブヴァルデマー・アントンボルシア・ドルトムント3
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト18
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン13
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン6
    ディフェンシブフェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント23
    ディフェンシブアレクサンダル・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン5
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ22
    ディフェンシブアントニオ・リュディガーレアル・マドリード2
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント15
    ディフェンシブアンジェロ・スティラーVfBシュトゥットガルト16
    ディフェンシブジョナタン・ターFCバイエルン・ミュンヘン4
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド24
    攻撃ナディエム・アミリマインツ0520
    攻撃マクシミリアン・ベイヤーボルシア・ドルトムント14
    攻撃レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン8
    攻撃カイ・ハヴェルツアーセナル7
    攻撃アッサン・ウエドラオゴRBライプツィヒ25
    攻撃ジェイミー・ルウェリングVfBシュトゥットガルト9
    攻撃ジャマル・ムシアラFCバイエルン・ミュンヘン10
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール19
    攻撃デニズ・ウンダヴVfBシュトゥットガルト26
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール17
    攻撃ニック・ウォルテメイドニューカッスル・ユナイテッド11
ワールドカップ
ドイツ crest
ドイツ
GER
キュラソー島 crest
キュラソー島
CUW