『ビルト』紙によると、18歳の選手は左太もも前部の筋断裂で6〜8週間離脱する見込みだ。この懸念が現実になれば、ワールドカップ後にドイツの記録保持クラブが始める練習にも参加できない。練習は決勝の翌日（7月20日）に始まる。
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DFBでの衝撃的な敗戦後、レナート・カールは怪我で数か月離脱する見込み。
ドイツ代表は、土曜日のアメリカ戦を前に最終練習を行い、カールが負傷して代表を離脱した。代わりにRBライプツィヒのウエドラオゴが招集された。
涙ながらの別れに、バイエルン会長ヘルベルト・ハイナーは10代選手にメッセージを送った。「WhatsAppで『失望は大きいだろうが、前を向いてほしい。未来は明るい』と伝えた。 レナートはクラブで最高の医療を受け、チームメイトのアレックス・パブロヴィッチが2年前の欧州選手権直前に離脱しながらも今では代表のレギュラーになっていることが、回復の好例を示している」と語った。
71歳の同氏はさらにこう語った。「レナートは育成センターからわずか1シーズンでW杯の舞台へ駆け上がった。若い彼にとってW杯に出場することは何よりも大きな喜びだ。我々は皆、彼の活躍を見たかった。彼はFCバイエルンなら何でも可能だと示している。」
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カールの負傷で、FCバイエルンは悩まされている。
『キッカー』誌によると、カールの負傷はバイエルンに新たな懸念をもたらした。ミュンヘンの若手が筋肉系トラブルで離脱するのは初めてではない。
デビッド・サントス・ダイバーは3月中旬から、グイド・デッラ・ロヴェレ、マイコン・カルドソ、ヴィンセント・マヌバも現在、太腿の負傷で離脱している。カールも別の筋肉負傷でシーズン終盤を欠場した。 負傷者が相次ぐのは偶然ではないとの疑念が強まり、クラブ内で原因が検証されることになった。
レナート・カール不在：ドイツ代表のW杯メンバー
ポジション 選手 所属 背番号 ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム 12 ゴール マヌエル・ノイアー FCバイエルン・ミュンヘン 1 ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト 21 ディフェンシブ ヴァルデマー・アントン ボルシア・ドルトムント 3 ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト 18 ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 13 ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン 6 ディフェンシブ フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント 23 ディフェンシブ アレクサンダル・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン 5 ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ 22 ディフェンシブ アントニオ・リュディガー レアル・マドリード 2 ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント 15 ディフェンシブ アンジェロ・スティラー VfBシュトゥットガルト 16 ディフェンシブ ジョナタン・ター FCバイエルン・ミュンヘン 4 ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド 24 攻撃 ナディエム・アミリ マインツ05 20 攻撃 マクシミリアン・ベイヤー ボルシア・ドルトムント 14 攻撃 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 8 攻撃 カイ・ハヴェルツ アーセナル 7 攻撃 アッサン・ウエドラオゴ RBライプツィヒ 25 攻撃 ジェイミー・ルウェリング VfBシュトゥットガルト 9 攻撃 ジャマル・ムシアラ FCバイエルン・ミュンヘン 10 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 19 攻撃 デニズ・ウンダヴ VfBシュトゥットガルト 26 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 17 攻撃 ニック・ウォルテメイド ニューカッスル・ユナイテッド 11