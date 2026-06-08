DFBでの衝撃的な敗戦後、レナート・カールは怪我で数か月離脱する見込み。

ドイツ代表は、土曜日のアメリカ戦を前に最終練習を行い、カールが負傷して代表を離脱した。代わりにRBライプツィヒのウエドラオゴが招集された。

涙ながらの別れに、バイエルン会長ヘルベルト・ハイナーは10代選手にメッセージを送った。「WhatsAppで『失望は大きいだろうが、前を向いてほしい。未来は明るい』と伝えた。 レナートはクラブで最高の医療を受け、チームメイトのアレックス・パブロヴィッチが2年前の欧州選手権直前に離脱しながらも今では代表のレギュラーになっていることが、回復の好例を示している」と語った。

71歳の同氏はさらにこう語った。「レナートは育成センターからわずか1シーズンでW杯の舞台へ駆け上がった。若い彼にとってW杯に出場することは何よりも大きな喜びだ。我々は皆、彼の活躍を見たかった。彼はFCバイエルンなら何でも可能だと示している。」