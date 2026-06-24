DAZN、2026年ワールドカップの複数試合を同時に視聴できる「マルチビュー」機能

DAZNグループのCTO、サンディープ・ティク氏は「2026年FIFAワールドカップは、DAZNのファン体験をさらに向上させる絶好の機会だ」と強調した。 当社のテクノロジーは、ファンがスポーツを体験する方法を再定義しています。アプリに統合するすべての機能は、ライブストリーミングを超え、人々が愛するスポーツにさらに親しめるよう設計されています。『マルチビュー』やプロフィールカスタマイズ、FanZoneの新機能など、すべてがより没入感あふれるインタラクティブな視聴体験を実現するために考えられています。」