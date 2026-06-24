2026 FIFAワールドカップのグループリーグ最終戦が間もなく終了し、ノックアウトステージへ進みます。今後数日は複数の試合が同時開催されますが、DAZNの「マルチビュー」機能を使えば、ファンはすべての試合をライブで見逃さずに視聴できます。
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DAZN、2026年ワールドカップの複数試合を同時に視聴できる「マルチビュー」機能
アプリの新しい機能で、1画面に最大4つのスポーツ中継を同時に表示できます。iOS、Android、ウェブ（Chrome/Firefox/Edge/Safari）、Apple TVに対応。今夜21:00のスイス対カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタールもテレビで楽しめます。 この機能で、サッカーファンは1つの試合に絞る必要がなくなり、両方のライブ中継を逃さず楽しめます。
DAZNは、ライブ配信を超え、スタジアムの熱気を届けてファンを主役にするというビジョンを進めています。 HDR映像やドルビー5.1chオーディオ、縦型ショートクリップ「DAZNストーリーズ」、新機能「FanZone」などにより、DAZNの体験はさらに没入感が高まり、スタジアムでの興奮に近づいています。
DAZNグループのCTO、サンディープ・ティク氏は「2026年FIFAワールドカップは、DAZNのファン体験をさらに向上させる絶好の機会だ」と強調した。 当社のテクノロジーは、ファンがスポーツを体験する方法を再定義しています。アプリに統合するすべての機能は、ライブストリーミングを超え、人々が愛するスポーツにさらに親しめるよう設計されています。『マルチビュー』やプロフィールカスタマイズ、FanZoneの新機能など、すべてがより没入感あふれるインタラクティブな視聴体験を実現するために考えられています。」
スマートフォン、ウェブ、Apple TVで「マルチビュー」を有効にする方法：DAZNアプリを開き、視聴したいライブ試合を再生します。画面右下の「マルチビュー」アイコンをタップしましょう。 ライブ配信が始まったら、スマートフォンでは追加の試合を1つ選択可能。ウェブとApple TVでは最大4試合を同時に表示できます。各試合の画面をタップすれば、その試合の実況音声を聴けます。