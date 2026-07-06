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Luciano SpallettiGetty Images

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DAZNでミラン、インテル、ユヴェントスの夏の親善試合を放送

セリエ A
インテル
ACミラン
ユヴェントス

2026 FIFAワールドカップがノックアウトステージに突入し、熱戦が続く中、DAZNではセリエA Eniliveのクラブが新シーズンに向けたプレシーズン親善試合を開始。サッカーの熱気がさらに高まっています。 7月と8月、DAZNファミリーとフルプラン加入者は、追加料金なしで夏の親善試合ハイライト、特にインテル、ユヴェントス、ミラン、ラツィオ、ローマの全試合を楽しめます。

  • まずはユヴェントスから

    夏の間、試合やクラブの追加でさらに盛り上がるスケジュールは、8月22日～23日のDAZNによる2026/27シーズン開幕までファンを楽しませます。


    DAZNでのプレシーズンマッチの幕開けを飾るのは、スパレッティ率いるユヴェントス7月18日15時30分、彼らはスイスへ遠征し、バーゼルと対戦します。 2003年3月のチャンピオンズリーグ以来、23年ぶりの対戦となる。

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  • ミラノ、グラスゴーでセルティックと対戦

    ミランは7月25日（時間未定）グラスゴーのセルティック・パークでセルティックと初戦を迎える。これはクラブにとって今夏の最初の試合であり、ルーベン・アモリム監督率いるチームが公式シーズンへ向け臨む親善試合の幕開けとなる。


  • インテル対カールスルーエ

    一方、インテルは7月26日、カールスルーエのBBBank WildparkでカールスルーエSCと対戦し、キックオフは16時30分。両チームが公式戦でも親善試合でも対戦するのはこれが初めてだ。



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  • オーストラリア・ツアー

    夏のプレシーズンで注目の試合が2つ、いずれも13時にキックオフ。8月5日、オーストラリアでミランとインテルが「ミラノ・ダービー」を海外開催。8月8日にはユヴェントス対インテルが歴史ある対決を再び演じる。