DAZNでミラン、インテル、ユヴェントスの夏の親善試合を放送

夏の間、試合やクラブの追加でさらに盛り上がるスケジュールは、8月22日～23日のDAZNによる2026/27シーズン開幕までファンを楽しませます。





DAZNでのプレシーズンマッチの幕開けを飾るのは、スパレッティ率いるユヴェントス。7月18日15時30分、彼らはスイスへ遠征し、バーゼルと対戦します。 2003年3月のチャンピオンズリーグ以来、23年ぶりの対戦となる。