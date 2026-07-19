スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝戦を前に、DAZNの番組「Timesquare」に特別ゲストとして登場したアントニオ・コンテ。元ユヴェントスとナポリ監督のチロ・フェラーラと、選手時代はライバル、後にユヴェントスでチームメイトとなった関係について語り、面白くも興味深い一幕を演じた。
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DAZNでのコンテとフェラーラの会話：「ユヴェントス対ナポリはすごいライバルだ。チロがトリノに来た時、『おまえ、本当に嫌いだった』と言われた」
ライバルから仲間へ
「チロとは当初、円満な関係ではなかった。彼はナポリのキャプテン、僕はユヴェントスのキャプテンだったからだ。彼がトリノに来た時、『お前は嫌だった』とまで言った。だからピッチでは激しくぶつかり合った。 それでも互いに最大限の敬意は払っていた。だがナポリとユヴェントスをそれぞれ代表する以上、激しいライバル関係は避けられなかった」とアントニオ・コンテは語った。
フェラーラでの再演
一方、チロ・フェラーラは笑いながらこう言った。「トリノに着いて最初に言ったのは『俺に小賢しい真似をさせてくれ』だった。彼を抱きしめて『アント、もうそんな話は終わりにしよう。今はチームメイトなんだ』と言ったんだ」。
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