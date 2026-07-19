「チロとは当初、円満な関係ではなかった。彼はナポリのキャプテン、僕はユヴェントスのキャプテンだったからだ。彼がトリノに来た時、『お前は嫌だった』とまで言った。だからピッチでは激しくぶつかり合った。 それでも互いに最大限の敬意は払っていた。だがナポリとユヴェントスをそれぞれ代表する以上、激しいライバル関係は避けられなかった」とアントニオ・コンテは語った。