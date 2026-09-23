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CR7は別格だ！ 憧れのロナウドとの再会を前に、笑顔のウーデゴールが隣国デンマークに警告
自信に満ちたノルウェーを、ウーデゴールがデンマーク戦へ導く
ノルウェー代表主将のマルティン・ウーデゴールが、木曜夜に行われるUEFAネーションズリーグ・グループ4初戦のデンマーク戦を前に、ステール・ソルバッケン監督とともに報道陣の取材に応じた。この一戦は、北米での歴史的なワールドカップ準々決勝進出の戦いを経たノルウェーにとって、ウレヴォール・スタディオンへの帰還となる。
負傷に悩まされる1年を過ごしたにもかかわらず、アーセナルのMFは、自身がフィジカル面で最高の状態に戻っていると明かした。
ウーデゴールはまた、リーグAに臨むチームの大きな武器として、戦術面での成長と自信を挙げた。
- Getty Images Sport
アーセナルのスター選手が元チームメートのクリスティアーノ・ロナウドに敬意を表す
ノルウェー代表が今後ポルトガルとの連戦に臨むのを前に、ウーデゴールはクリスティアーノ・ロナウドとの個人的なつながりについて振り返った。かつてポルトガルのスーパースターに代わって途中出場し、レアル・マドリーでデビューを果たしたノルウェー人MFは、そのキャリアに計り知れない敬意を示した。
ウーデゴールはまた、代表レベルでロナウドに挑むことは今なお特別な節目であると強調した。
「彼のキャリアをどう思うかって？ ここにいる全員が、あれは本当にとんでもないものだったという点で一致していると思う」とウーデゴールは語った。「彼から多くを学んだ」
主将がスカンディナビア対決を前にライバル関係をあおる
木曜日のダービーに目を向けたウーデゴールは、地域のライバルであるデンマークとスウェーデンと対戦する重要性を強調した。近隣国に勝つことはノルウェーのサポーターにとって依然として重要だと述べ、満員のウレヴォールでアグレッシブに臨むと約束した。
このMFは、ノルウェーが過去の対戦時よりもはるかに高い戦術的な安定感を備えていると指摘した。
「そこにはライバル関係があるべきだし、実際にあると感じている。近隣国に勝つことはいつだって重要だ」とウーデゴールは説明した。「今の僕たちには、さらに大きな安定感と自信がある。加えて、自分たちが最高レベルのチームの中に属していることも示してきた」
- AFP
ウーデゴール、感情的なワールドカップ敗退と国の結束を振り返る
ウーデゴールは、ノルウェーがイングランドとのワールドカップ準々決勝で敗退した後の感情的な余波について胸の内を明かし、妻ヘレネ・スピリングがスタンドで涙を流して崩れ落ちたことを振り返った。主将はまた、大会期間中に代表チームが国全体を一つにしたことに大きな誇りを示した。
ノルウェーはこの後、デンマーク、ポルトガル、ウェールズとの試合を含む過密なネーションズリーグ期間に入る。
「ノルウェーの人々の熱狂を見るのは『本当に最高だった』」とウーデゴールは振り返った。「感情が込み上げた。あの場にいた誰もがそれを感じていたし、敗退した時には多くの人が同じ思いを抱いた。国全体が僕たちのチームとのつながりを感じていたんだ」
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