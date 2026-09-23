ノルウェー代表主将のマルティン・ウーデゴールが、木曜夜に行われるUEFAネーションズリーグ・グループ4初戦のデンマーク戦を前に、ステール・ソルバッケン監督とともに報道陣の取材に応じた。この一戦は、北米での歴史的なワールドカップ準々決勝進出の戦いを経たノルウェーにとって、ウレヴォール・スタディオンへの帰還となる。

負傷に悩まされる1年を過ごしたにもかかわらず、アーセナルのMFは、自身がフィジカル面で最高の状態に戻っていると明かした。

ウーデゴールはまた、リーグAに臨むチームの大きな武器として、戦術面での成長と自信を挙げた。