スティーブン・チャンがオークツリーを提訴：『コリエレ・デッロ・スポルト』などによると、インテル元オーナーは米系ファンドを相手に最大4億5000万ユーロの訴訟を起こした。
翻訳者：
Corsport - インテル、チャン氏がオークツリーを提訴：最大4億5000万の訴訟、今後の展開は
係争事項
インテル買収から2年。元会長の張氏がルクセンブルクで提訴した案件が成立すれば、オークツリーにとって想定以上に負担の大きい取引となる可能性がある。 この主張は法的に根拠がないわけではない。2024年4月、3年前にオークツリーが張氏に供与した2億5000万の融資が満期を迎えた。年率12％の利息が加わり、額は約4億に膨れ上がっていた。 返済不能となったため、オークツリーは担保のクラブ株式を差し押さえた。
ルクセンブルクの法律
ルクセンブルクの法律では、債権者はイタリアのように司法競売を経ずに差し押さえた資産をすぐに取得できます。このため、こうした取引はルクセンブルク企業を通じて行われることが多く、リー・ヨンホン氏の破産後にエリオット社がミランの所有者となった際も同様の仕組みが用いられました。 ただし、この仕組みが債務者に過大な不利益をもたらしてはならない。差し押さえ資産の価値が債務額を上回った場合、その差額は債務者に帰属する。債権者は自身の債権を回収する権利のみを持ち、不当に利益を得ることはできない。これが「マルキオの原則」であり、文明国の法体系で普遍的に認められている。
依頼
したがって、核心となる課題は、債務を差し引いたインテル社の価値を算定することである。ただし、本日時点での価値ではなく――その場合、張氏がオークツリー社に支払うべき金額をはるかに上回る結果となるからだ。連結純資産は依然としてマイナスであるものの、企業の価値は会計上の数値とは一致しない。むしろ、利益とキャッシュフローを生み出す能力に左右されるのである。 サッカー界では、営業収益に倍率を掛ける方法が一般的で、市場でも広く受け入れられている。最終的には専門家委員会が複数の手法の平均を基に判断を下すだろう。算定額が約4億ユーロの負債を上回れば、その差額は張氏に支払われる。 ファンドは年率14～15％のリターンを求めるため、資産価値を高めるには時間とコストが鍵となる。訴訟で買収コストが上昇すれば、利益率は大きく下がる。
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