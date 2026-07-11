Corsport - インテル、チャン氏がオークツリーを提訴：最大4億5000万の訴訟、今後の展開は

したがって、核心となる課題は、債務を差し引いたインテル社の価値を算定することである。ただし、本日時点での価値ではなく――その場合、張氏がオークツリー社に支払うべき金額をはるかに上回る結果となるからだ。連結純資産は依然としてマイナスであるものの、企業の価値は会計上の数値とは一致しない。むしろ、利益とキャッシュフローを生み出す能力に左右されるのである。 サッカー界では、営業収益に倍率を掛ける方法が一般的で、市場でも広く受け入れられている。最終的には専門家委員会が複数の手法の平均を基に判断を下すだろう。算定額が約4億ユーロの負債を上回れば、その差額は張氏に支払われる。 ファンドは年率14～15％のリターンを求めるため、資産価値を高めるには時間とコストが鍵となる。訴訟で買収コストが上昇すれば、利益率は大きく下がる。



