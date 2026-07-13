インテルの一日は重要だ。CONIの競技適性審査に不合格となったイスラエル人右サイドバックのアナン・ハライリは、インテルへの登録可否を判断するため新たな精密検査を受ける。医療のゴーサインが出なければユニオン・サン＝ジロワーズへ復帰し、インテルは他の候補へ切り替える。 移籍金2500万ユーロ＋ボーナスでの獲得が成立しない可能性もあり、マロッタとアウジリオは代替案を模索している。レアル・マドリードへ移籍しマドリードへ旅立ったダムフリーズの後継者を見つけることが最優先だ。
翻訳者：
CorSera - インテル、低コストでサイドバック補強へ。ラフィク・ベルガリが浮上。
イデア・ベルガリの価格は？
インテルが検討中の選手に、ベルギー生まれのアルジェリア人FWラフィク・ベルガリ（2002年生まれ）がいる。彼はヴェローナと2029年まで契約を結んでいる。『コリエーレ・デラ・セラ』紙によると、ハリライより安価な選択肢だが、元メヘレン所属の彼に対しヴェローナは1500万ユーロの移籍金を要求している。 カタールW杯でアルジェリア代表「ル・フェネックス」の一員としてオーストリア戦（3－3）で得点を挙げたベルガリには、ユヴェントスやナポリも関心を示している。
グエラ・ドゥエ、第一候補
ベルガリ以外にも選択肢はある。最も注目されているのはゲラ・ドゥエだ。 ストラスブール所属の2002年生まれのウイングは、コートジボワール代表としてW杯を戦ったばかり。サイドをダイナミックにカバーする走力が魅力で、カライリとはタイプは異なるものの、守備面で同等の信頼性を提供できると評価されている。 技術や攻撃力は多少劣るが、ボールを持たない局面での適性は高い。課題は移籍金で、ストラスブールは4000万ユーロの評価額を提示している。
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