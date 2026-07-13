CorSera - インテル、低コストでサイドバック補強へ。ラフィク・ベルガリが浮上。

ベルガリ以外にも選択肢はある。最も注目されているのはゲラ・ドゥエだ。 ストラスブール所属の2002年生まれのウイングは、コートジボワール代表としてW杯を戦ったばかり。サイドをダイナミックにカバーする走力が魅力で、カライリとはタイプは異なるものの、守備面で同等の信頼性を提供できると評価されている。 技術や攻撃力は多少劣るが、ボールを持たない局面での適性は高い。課題は移籍金で、ストラスブールは4000万ユーロの評価額を提示している。