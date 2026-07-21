ドミンゲスはプラットフォーム「X」への投稿で、「2030年のワールドカップはウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイで開催され、64チームでW杯100周年を祝う絶好の機会だ」と述べた。

FIFAは現時点で公式に確認していないが、インファンティーノ会長は以前、大会規模のさらなる拡大を検討する意向を示した。スイスの放送局「ブルー・スポーツ」の取材には「これは間違いなく、今大会後に各委員会で検討される課題だ」と語った。

ワールドカップは世界中のために行うべきで、ヨーロッパや南米だけでなくすべての国が参加を夢見られるべきだ。

各国のレベルは高く、今後も向上している。小国に出場の機会を与えなければ、彼らは向上する意欲を失うだろう。」