Getty Images Sport
翻訳者：
CONMEBOL会長、2030年W杯は「64チーム大会」と主張
南米の首長の主張
CONMEBOLのドミンゲス会長がSNSで「2030年W杯は64カ国参加」と投稿し、波紋を呼んだ。 この100周年記念大会はスペイン、モロッコ、ポルトガルが共同開催し、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイで3試合の開会式が行われる予定だ。この発言は、北米で開催された2026年大会で48チーム制が成功し、スペインが優勝した直後に飛び出した。
- AFP
指導者たちが大会の成長について語る
ドミンゲスはプラットフォーム「X」への投稿で、「2030年のワールドカップはウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイで開催され、64チームでW杯100周年を祝う絶好の機会だ」と述べた。
FIFAは現時点で公式に確認していないが、インファンティーノ会長は以前、大会規模のさらなる拡大を検討する意向を示した。スイスの放送局「ブルー・スポーツ」の取材には「これは間違いなく、今大会後に各委員会で検討される課題だ」と語った。
ワールドカップは世界中のために行うべきで、ヨーロッパや南米だけでなくすべての国が参加を夢見られるべきだ。
各国のレベルは高く、今後も向上している。小国に出場の機会を与えなければ、彼らは向上する意欲を失うだろう。」
書式変更でカレンダーが変わります
64チーム制のワールドカップ開催案では、従来の32チーム制の2倍にあたる128試合を行い、大会の構造を根本から変える。予選ラウンドは4チーム×16グループの構成となり、グループステージの試合数は72から96に増える見込みだ。 大会期間は6週間に及び、準備期間を含めると選手たちは最大2か月を大会に費やすため、クラブとの日程調整がさらに難しくなる恐れがある。
- Getty
FIFA、拡大の課題を検討
FIFAの運営機関は、大会拡大案の実現性を徹底的に検討するため、内部委員会会議を開く。大会の商業化と選手組合・クラブの反発との間で微妙なバランスが求められる。大会形式の最終決定は、今後のFIFA総会で正式に発表される見込みだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。