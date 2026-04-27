「ヴィンセント・コンパニーはトップクラスの監督だ。イングランドで実力を示した。彼らとの試合は難しい。私は彼らの試合を観るのが大好きだ」とスペイン人監督は月曜日に語った。「彼らは常に攻撃し、多くのゴールを決める。そんなチームを観るのは本当に楽しい。」
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CLの大一番を控えたPSG監督、コンパニに感嘆：ルイス・エンリケは「何よりも」バイエルンの試合を観戦するのが好きだ
ウイングのマイケル・オリゼについて問われると、55歳の彼は「バイエルンの選手全員が好きだ。オリゼだけではない。全員だ」と答えた。 チームの要は誰かとの問いにエンリケは「キミッヒ、ケイン、ムシアラ、オリゼ、ディアス、ライマー、ウパメカノ、ター、ノイアー、スタニシッチ。全員が重要だ。スターはいるが、鍵はいつもチームだ」と答えた。
エンリケ監督は「自信に満ちた王者の試合になる」と予測する。「我々は絶好調だ。細部が勝敗を分けるので、あらゆる展開に備える。自信はあるが、難しさも理解している」と語った。
- AFP
PSGがベストメンバーでバイエルンと対戦。「これがチャンピオンズリーグの醍醐味だ」。
重要な選手たちが大一番を前に怪我から回復した。監督は「これがチャンピオンズリーグの魔法だ。誰もがこの舞台に立ちたいと願い、それが特別なエネルギーを生む」と語った。
“難しい試合になる。バイエルンは好調だが、我々はPSGだ。何だってできるし、誰にも勝てる”とジョージア代表は語った。
バイエルンのキャプテン、マヌエル・ノイアーには敬意を示す。「彼は世界最高のGKの一人。レジェンドだ。彼の力は知っている」としながらも、「前回は彼に2得点した」と続けた。
ただし、その試合は一昨年のクラブワールドカップ準決勝でPSGが2-0で勝ったときのこと。直近のチャンピオンズリーググループステージでは、パリでバイエルンが2-1で勝っている。バイエルンはチャンピオンズリーグでPSGと対戦した直近5試合にすべて勝ち、得失点差は7-1だ。