CLの大一番を控えたPSG監督、コンパニに感嘆：ルイス・エンリケは「何よりも」バイエルンの試合を観戦するのが好きだ

重要な選手たちが大一番を前に怪我から回復した。監督は「これがチャンピオンズリーグの魔法だ。誰もがこの舞台に立ちたいと願い、それが特別なエネルギーを生む」と語った。

“難しい試合になる。バイエルンは好調だが、我々はPSGだ。何だってできるし、誰にも勝てる”とジョージア代表は語った。

バイエルンのキャプテン、マヌエル・ノイアーには敬意を示す。「彼は世界最高のGKの一人。レジェンドだ。彼の力は知っている」としながらも、「前回は彼に2得点した」と続けた。

ただし、その試合は一昨年のクラブワールドカップ準決勝でPSGが2-0で勝ったときのこと。直近のチャンピオンズリーググループステージでは、パリでバイエルンが2-1で勝っている。バイエルンはチャンピオンズリーグでPSGと対戦した直近5試合にすべて勝ち、得失点差は7-1だ。