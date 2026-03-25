かつてレアル・マドリードの栄養士を務めていたイツィアル・ゴンサレス・デ・アリバは、ムバッペの誤診をめぐる奇妙な暴露を受けてコメントし、長年勤めた元雇用主を再び酷評した。
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ChatGPTが栄養士に？キリアン・エムバペを巡る「不名誉」を受けて、元社員が再びレアル・マドリードを批判
レアルがフランスのスーパースターの「間違った膝」を検査し、その結果、さらに深刻な怪我につながりかねなかったという報道について、彼女は自身のインスタグラムのストーリーに次のように書き込んだ。「どちらがよりひどいことなのか分からないわ。これか、それとも（選手への）サプリメントの配布が無料版のChatGPTによるものだったことか。」
ゴンサレス・デ・アリバは、シーズン開幕前に予想外に職務を解任され、その後、レアルのフロレンティーノ・ペレス会長らを、とりわけ操作を行ったとして非難した。
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元従業員がレアル・マドリードとペレス氏に対して重大な非難を提起した
彼女の仕事は大きな成果を上げたようで、2人の選手がペレスに直接連絡を取り、体調の改善について報告したほどだった。しかし、これが大きな緊張を招くことになった。 「選手たちがこうしたことを口にし、食事やサプリメントの変更と結びつけて話すという事実が、医療部門や食堂スタッフからの耐え難いほどの憎悪を招いている」と、彼女は12月にマルカ紙に語った。
その結果、医療部門は選手たちに、ゴンサレス・デ・アリバの指示に従うのをやめるよう伝えたという。「圧力にもかかわらず、多くのプロ選手は栄養計画に従おうとしていました――一部は医師の指示と並行してです。『私は彼らに、それは間違っている、と説明しました……それは恐ろしいことでした』」
当時から、この発言のタイミングはある意味適切だった。複数の主力選手が怪我に悩まされていたからだ。主にムバッペをめぐる失態が原因で、年明けにはレアル・マドリードの医療チームで一斉解雇が行われたと伝えられているが、その後、2023年末に解任されたニコ・ミヒッチ博士が責任者として復帰した。
恥ずかしい失態の後、ムバッペは自ら行動を起こした
火曜日に報じられた通り、ミヒッチの前任者たちはいくつかの重大なミスを犯していた。最悪の事態は、『The Athletic』によると、MRI検査でムバッペの「間違った膝」が検査されてしまったことだ。結局、ムバッペは自ら行動を起こし、パリの膝の専門医ベルトラン・ソネリー＝コッテにセカンドオピニオンを求めた。 その間、彼は（誤診された）怪我は時間の経過とともに自然に治るだろうという誤解のもと、数多くの試合に出場していた。
RMCのレポーター、ダニエル・リオロは番組『L'After Foot』で、この件について厳しい言葉を投げかけた。「レアルにとって、起きたことはまったくの恥だ。 （…）この診断ミスは、もっと深刻な事態を招きかねなかった。なぜなら、ムバッペは自分の症状が何であるかを知るまでに長い時間を要したからだ。彼は他の活動を行い、自分の体に何が起きているのか正確に把握しないまま、いくつかの試合に出場さえしていた。膝を台無しにしてしまう可能性もあったのだ。」
ソンネリー＝コッテとの面談後、ムバッペは特別な筋力トレーニングプログラムに取り組み、数週間にわたる痛みから解放された。現在、本人は痛みがないと語っており、チャンピオンズリーグのマンチェスター・シティとのラウンド16第2戦ですでにピッチに復帰している。
「膝は大丈夫です。良くなってきています。かなり順調ですし、これについて多くの憶測が飛び交い、間違ったことが言われていたことは承知しています」と彼は月曜日に語り、意味深長にこう付け加えた。「トップアスリートの生活とはそういうものです。人々が事実確認もせず、根拠もなく物事を言うことには慣れています。」
キリアン・エムバペ：今シーズンのレアル・マドリード戦におけるパフォーマンスデータと統計
ゲーム 35 ゴール 38 アシスト 6