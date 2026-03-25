ChatGPTが栄養士に？キリアン・エムバペを巡る「不名誉」を受けて、元社員が再びレアル・マドリードを批判

火曜日に報じられた通り、ミヒッチの前任者たちはいくつかの重大なミスを犯していた。最悪の事態は、『The Athletic』によると、MRI検査でムバッペの「間違った膝」が検査されてしまったことだ。結局、ムバッペは自ら行動を起こし、パリの膝の専門医ベルトラン・ソネリー＝コッテにセカンドオピニオンを求めた。 その間、彼は（誤診された）怪我は時間の経過とともに自然に治るだろうという誤解のもと、数多くの試合に出場していた。

RMCのレポーター、ダニエル・リオロは番組『L'After Foot』で、この件について厳しい言葉を投げかけた。「レアルにとって、起きたことはまったくの恥だ。 （…）この診断ミスは、もっと深刻な事態を招きかねなかった。なぜなら、ムバッペは自分の症状が何であるかを知るまでに長い時間を要したからだ。彼は他の活動を行い、自分の体に何が起きているのか正確に把握しないまま、いくつかの試合に出場さえしていた。膝を台無しにしてしまう可能性もあったのだ。」

ソンネリー＝コッテとの面談後、ムバッペは特別な筋力トレーニングプログラムに取り組み、数週間にわたる痛みから解放された。現在、本人は痛みがないと語っており、チャンピオンズリーグのマンチェスター・シティとのラウンド16第2戦ですでにピッチに復帰している。

「膝は大丈夫です。良くなってきています。かなり順調ですし、これについて多くの憶測が飛び交い、間違ったことが言われていたことは承知しています」と彼は月曜日に語り、意味深長にこう付け加えた。「トップアスリートの生活とはそういうものです。人々が事実確認もせず、根拠もなく物事を言うことには慣れています。」