アトレティコ・マドリードvsマンチェスター・ユナイテッドの予想スタメン・見どころ・注目選手｜UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節
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アトレティコ・マドリードvsマンチェスター・ユナイテッド｜見どころ
キックオフ：2026年10月14日(水)4:00
放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節で、アトレティコ・マドリードとマンチェスター・ユナイテッドによる注目の一戦が開催される。
昨季ベスト4進出を果たしたアトレティコは、今季のCL初戦でリヴァプールに1-2で敗れ、黒星スタート。それでも、国内リーグでは好調を維持して、レアル・マドリードとのダービーを制したりと、4連勝と調子を上げている。シメオネ率いるチームは、攻守のバランスを取り戻しつつあり、ホームで迎えるマンチェスター・U戦では今季CL初勝利を狙う。
一方、マンチェスター・UはCL初戦でサバFKを4-0で下し、幸先の良いスタートを切ったものの、国内では苦戦が続いている。プレミアリーグでは開幕6試合でわずか勝ち点6にとどまり、直近のトッテナム戦でも先制しながら終盤に追いつかれ、1-1の引き分けに終わった。指揮官キャリックの進退も話題に上がり始めるなど、苦しい状況が続く中、難攻不落のアトレティコの本拠地で立て直しを図りたいところだ。
この試合で特に注目したいのは、調子を上げるアトレティコの組織的な守備に対し、マンチェスター・Uがどのように攻略の糸口を見いだすかだ。シメオネ率いるアトレティコは、コンパクトな守備陣形から素早い攻守の切り替えを仕掛ける戦いを得意とする。一方のマンチェスター・Uは、フェルナンデスを中心としたチャンスメイクや前線の個の力を活かし、相手の守備を崩したいところ。アトレティコがホームで持ち前の堅守を発揮するのか、それともマンチェスター・Uが相手の守備網を突破し、敵地で勝利をつかめるかが大きなポイントだ。
なお、両者はこれまでに欧州の舞台で4度対戦してアトレティコがマンチェスター・U相手に2勝2分けで無敗を維持している。
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アトレティコ・マドリード｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
オブラク
■DF
プビル、ロメロ、ハンツコ、グリマルド
■MF
シメオネ、ジョレンテ、カルドーソ、バエナ
■FW
イ、アルバレス
■監督
シメオネ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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マンチェスター・ユナイテッド｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ラメンス
■DF
ダロット、マグワイア、マルティネス、ショー
■MF
メイヌー、ティーレマンス、ムベウモ、フェルナンデス、ラッシュフォード
■FW
クーニャ
■監督
キャリック
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：デ・リフト、マズラウィ、ドルグ、ヒートン、ウガルテ、シェシュコ
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アトレティコ・マドリードvsマンチェスター・ユナイテッド｜注目選手
■アトレティコ・マドリード｜アレックス・バエナ
アトレティコの注目はバエナだ。正確なパスと優れたテクニックを武器に、チャンスメークや得点に絡むスペイン代表MFは、ワールドカップ優勝を経て臨む今季のラ・リーガで4得点2アシストを記録。シメオネ率いるチームの攻撃をけん引している。
今回対戦するマンチェスター・Uは国内リーグで守備の不安定さを露呈しており、バエナの創造性が攻略の鍵を握りそうだ。巧みなボールさばきや鋭いラストパスで相手守備陣を揺さぶり、どこまで決定機を生み出せるか。好調のスペイン代表MFが攻撃の中心として存在感を発揮し、チームにCL初勝利をもたらせるか。
■マンチェスター・ユナイテッド｜ブルーノ・フェルナンデス
マンチェスター・Uの注目はフェルナンデスだ。卓越したパスセンスと高い得点能力を兼ね備えるポルトガル代表MFは、正確なスルーパスやミドルシュートを武器とする攻撃の司令塔。昨季リーグ記録となるアシスト数を残し、今季もキャプテンとしてチームを支えている。
今回対峙するのは、シメオネの下で組織的な守備を築くアトレティコ。相手の厳しいプレッシャーをかわしながら、いかに前線へ決定的なパスを供給できるかがポイントとなる。自らもゴールを狙えるポルトガル代表MFが持ち前の創造性を発揮し、ここまで苦しい戦いの続くマンチェスター・Uを敵地での勝利に導けるかに注目だ。
- (C)WOWOW
アトレティコ・マドリードvsマンチェスター・ユナイテッド｜放送・配信予定
アトレティコ・マドリードとマンチェスター・ユナイテッドの注目の一戦は、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。
今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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