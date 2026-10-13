キックオフ：2026年10月14日(水)4:00

放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節で、アトレティコ・マドリードとマンチェスター・ユナイテッドによる注目の一戦が開催される。

昨季ベスト4進出を果たしたアトレティコは、今季のCL初戦でリヴァプールに1-2で敗れ、黒星スタート。それでも、国内リーグでは好調を維持して、レアル・マドリードとのダービーを制したりと、4連勝と調子を上げている。シメオネ率いるチームは、攻守のバランスを取り戻しつつあり、ホームで迎えるマンチェスター・U戦では今季CL初勝利を狙う。

一方、マンチェスター・UはCL初戦でサバFKを4-0で下し、幸先の良いスタートを切ったものの、国内では苦戦が続いている。プレミアリーグでは開幕6試合でわずか勝ち点6にとどまり、直近のトッテナム戦でも先制しながら終盤に追いつかれ、1-1の引き分けに終わった。指揮官キャリックの進退も話題に上がり始めるなど、苦しい状況が続く中、難攻不落のアトレティコの本拠地で立て直しを図りたいところだ。

この試合で特に注目したいのは、調子を上げるアトレティコの組織的な守備に対し、マンチェスター・Uがどのように攻略の糸口を見いだすかだ。シメオネ率いるアトレティコは、コンパクトな守備陣形から素早い攻守の切り替えを仕掛ける戦いを得意とする。一方のマンチェスター・Uは、フェルナンデスを中心としたチャンスメイクや前線の個の力を活かし、相手の守備を崩したいところ。アトレティコがホームで持ち前の堅守を発揮するのか、それともマンチェスター・Uが相手の守備網を突破し、敵地で勝利をつかめるかが大きなポイントだ。

なお、両者はこれまでに欧州の舞台で4度対戦してアトレティコがマンチェスター・U相手に2勝2分けで無敗を維持している。