Getty Images Sport
翻訳者：
CFモントリオールは、MLSシーズンの出だし不振を受け、マルコ・ドナデル監督を解任した。
- Getty Images Sport
何が起きたのか
クラブはこの決定を、これまで未勝利だったフィラデルフィア・ユニオンに土曜日に敗れるなど、シーズン序盤の不振を受けて下した。この敗戦でモントリオールは7試合で1勝のみ。MLS東部カンファレンスの下から2番目に沈んでいる。
ドナデルは2025年3月に暫定監督となり、同年10月に正式就任。開幕5試合で1勝もできなかったクルトワ監督の後任としてチームを率いていた。
監督就任前、ドナデルは2015～2018年にフィオレンティーナでプレーした。
何が言われたか
CFモントリオールは、マルコ・ドナデル監督が本日解任されたと発表した。後任にはフィリップ・ユラフロワが就き、新監督就任までチームを率いる。また、ヤコポ・ファランガとロレンツォ・ピンザウティの2人のアシスタントコーチも退任した。
- Getty Images Sport
不安定な経緯
ドナデルの退任により、クラブは2012年の創設以来12人目の監督探しに動く。前の11人の常任監督は誰も100試合や3シーズン以上率いていない。クラブは過去4シーズンで2度プレーオフに進出し、昨季はワイルドカードラウンドに進んだ。
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
CFモントリオールはホームでMLSのニューヨーク勢と2連戦を迎える。まずは土曜日にレッドブルズと対戦し、4月25日にはNYCFCが訪問する。