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Chicago Fire FC v CF MontrealGetty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

CFモントリオールは、MLSシーズンの出だし不振を受け、マルコ・ドナデル監督を解任した。

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CFモントリオールは、MLSシーズンの出だしが振るわなかったことを受け、マルコ・ドナデル監督を解任した。ドナデル監督の退任により、CFモントリオールは彼を招聘してからわずか6ヶ月で、再び新監督探しを迫られることになった。シーズン序盤の苦戦は、結局のところ克服しきれないものとなり、ベンチでの交代を余儀なくされた。

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    何が起きたのか

    クラブはこの決定を、これまで未勝利だったフィラデルフィア・ユニオンに土曜日に敗れるなど、シーズン序盤の不振を受けて下した。この敗戦でモントリオールは7試合で1勝のみ。MLS東部カンファレンスの下から2番目に沈んでいる。

    ドナデルは2025年3月に暫定監督となり、同年10月に正式就任。開幕5試合で1勝もできなかったクルトワ監督の後任としてチームを率いていた。

    監督就任前、ドナデルは2015～2018年にフィオレンティーナでプレーした。

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  • 何が言われたか

    CFモントリオールは、マルコ・ドナデル監督が本日解任されたと発表した。後任にはフィリップ・ユラフロワが就き、新監督就任までチームを率いる。また、ヤコポ・ファランガとロレンツォ・ピンザウティの2人のアシスタントコーチも退任した。

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    不安定な経緯

    ドナデルの退任により、クラブは2012年の創設以来12人目の監督探しに動く。前の11人の常任監督は誰も100試合や3シーズン以上率いていない。クラブは過去4シーズンで2度プレーオフに進出し、昨季はワイルドカードラウンドに進んだ。

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    次は何が待っているのでしょうか？

    CFモントリオールはホームでMLSのニューヨーク勢と2連戦を迎える。まずは土曜日にレッドブルズと対戦し、4月25日にはNYCFCが訪問する。

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