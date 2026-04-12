CFモントリオールは、MLSシーズンの出だし不振を受け、マルコ・ドナデル監督を解任した。

クラブはこの決定を、これまで未勝利だったフィラデルフィア・ユニオンに土曜日に敗れるなど、シーズン序盤の不振を受けて下した。この敗戦でモントリオールは7試合で1勝のみ。MLS東部カンファレンスの下から2番目に沈んでいる。

ドナデルは2025年3月に暫定監督となり、同年10月に正式就任。開幕5試合で1勝もできなかったクルトワ監督の後任としてチームを率いていた。

監督就任前、ドナデルは2015～2018年にフィオレンティーナでプレーした。