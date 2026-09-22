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CBF、トップリーグ全体で外国人選手の登録枠を削減 ブラジルが次世代保護へ動く
統括団体が輸入を制限へ
ブラジルのサッカー当局は、セリエAとセリエBにおける外国籍選手の登録枠を段階的に削減する方針を正式に承認した。新たな指令では、1試合の登録メンバーに含めることができる外国籍選手の上限を、現在の9人から2027年に8人へ引き下げ、2030年までに5人とすることが義務づけられる。この断固たる介入は、海外からの選手流入の急増に歯止めをかけるとともに、国内大会の規定を2022年の水準に戻すことを目的としている。
- AFP
幹部が段階的な移行を擁護
また、海外出身選手の制限に加え、CBFは2030年までに、各クラブの50人の登録メンバー枠のうち少なくとも25枠を23歳以下の選手専用として確保することを義務づける。この規定改正は、40のプロクラブと各地域の州連盟から圧倒的な支持を受け、反対はわずか2票で可決された。
統括団体は、この段階的な調整によって持続可能な育成基盤の発展を損なうことなく、競争レベルを維持できると主張している。改定された枠組みの戦略的根拠について説明したCBFのエグゼクティブディレクター、エウデル・メリージョ氏は、『Marca』によると、次のように強調した。「今回われわれが提案している措置でも、外国人選手の数はなお相当数維持される」
憂慮すべき人口動態が見直しを引き起こす
連盟の内部調査により、輸入人材が劇的に増加したことが明らかになった。2022年の95人から、2025年までに162人へと増えている。CBFが提示したこの調査によると、その流入によってトップリーグの平均年齢は28.5歳に上昇し、欧州の主要リーグを明確に上回った。台頭する有望株のトップチームでの出場時間が減少したことで、自前で育てたタレントの海外移籍による売却に大きく依存する国内クラブは脅かされていた。
各クラブがアカデミーの育成ルートを刷新へ
ブラジルの強豪クラブには現在、補強戦略を見直し、海外選手枠を計画的に管理するための猶予期間が2027年まで与えられている。クラブ首脳陣は、トップチームにおける23歳以下の選手の義務的な登録枠に対応するため、資金を下部組織へ振り向けなければならない。この長期的な構造改革は、世界のサッカー界における最高の人材供給源としてのブラジルの地位をさらに強化するはずだ。
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