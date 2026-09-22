連盟の内部調査により、輸入人材が劇的に増加したことが明らかになった。2022年の95人から、2025年までに162人へと増えている。CBFが提示したこの調査によると、その流入によってトップリーグの平均年齢は28.5歳に上昇し、欧州の主要リーグを明確に上回った。台頭する有望株のトップチームでの出場時間が減少したことで、自前で育てたタレントの海外移籍による売却に大きく依存する国内クラブは脅かされていた。