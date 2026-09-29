開催権の剥奪は、CAFにとって見慣れた対応である。統括団体は近年、この大会の開催地を繰り返し変更してきた。2013年にはリビアから南アフリカへ、2015年にはモロッコから赤道ギニアへ、2017年にはリビアからガボンへ、そして2019年にはカメルーンからエジプトへと開催地が移された。さらに、2025年大会ではギニアに代えてモロッコを開催国とした決定も、準備の遅れが生じた際にCAFが介入してきた長い歴史を改めて浮き彫りにしている。