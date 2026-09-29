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CAF、2027年アフリカネーションズカップの代替開催地を検討 ケニアとウガンダのインフラ整備の遅れで懸念浮上
深刻な遅れが大会計画を脅かす
アフリカサッカー連盟（CAF）は、ケニアとウガンダで準備の遅れに対する懸念が強まっていることを受け、2027年アフリカネーションズカップの代替開催地を検討している。『BSNSports.com.ng』が報じた。両国はタンザニアとともに、2027年6月19日から7月17日にかけて同大会を共催する予定となっている。しかし、CAFによる最近の視察では、スタジアムの未完成、宿泊施設の不足、さらに地域全体にわたる物流面での不備について深刻な懸念が示された。
- DeFodi Images
統括団体が代替案を検討へ
フランス紙『ル・モンド』は、共同開催国が求められる期限を守れなかった場合に備え、CAFがすでにモロッコ、南アフリカ、アルジェリアに代替開催地の候補として接触していると報じた。さらに、整備されたインフラを持つ代替候補として、コートジボワールとエジプトもCAFの検討対象に入っているという。こうした代替案がある一方で、CAFのパトリス・モツェペ会長は、東アフリカ3カ国への信頼を公に示しつつ、なお多くの作業を完了させる必要があることも認めている。
見慣れた構図が開催権を悩ませる
開催権の剥奪は、CAFにとって見慣れた対応である。統括団体は近年、この大会の開催地を繰り返し変更してきた。2013年にはリビアから南アフリカへ、2015年にはモロッコから赤道ギニアへ、2017年にはリビアからガボンへ、そして2019年にはカメルーンからエジプトへと開催地が移された。さらに、2025年大会ではギニアに代えてモロッコを開催国とした決定も、準備の遅れが生じた際にCAFが介入してきた長い歴史を改めて浮き彫りにしている。
- AFP
迫る時間が地域の主催者に重圧をかける
CAF関係者は今後数カ月のうちにあらためて視察を実施し、東アフリカ3カ国による共同招致を打ち切るかどうかを判断する見通しだ。第36回大会は極めて大きな威信を伴っており、1976年のエチオピア大会以来初めてCECAFA地域に大会が戻る節目であると同時に、2年ごと開催としては最後の晴れ舞台となる。ケニアとウガンダがスタジアム建設を大幅に加速させない限り、3カ国による歴史的な夢は、待機している開催国候補に早々に委ねられる可能性がある。
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