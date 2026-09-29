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ライブ
FBL-AFR-AFCONAFP
Adhe Makayasa
翻訳者：

CAF、2027年アフリカネーションズカップの代替開催地を検討　ケニアとウガンダのインフラ整備の遅れで懸念浮上

アフリカ・ネイションズカップ
ウガンダ
ケニア
タンザニア

アフリカサッカー連盟は、共同開催国のケニアとウガンダが重要なインフラ整備の期限に間に合わないとの懸念が強まる中、2027年アフリカ・ネーションズカップに向けた代替開催計画の検討を開始した。2027年6月にタンザニアとともに開催予定となっているものの、スタジアム整備の遅れを受け、統括団体は代替案となる候補先の打診を進めている。

  • 深刻な遅れが大会計画を脅かす

    アフリカサッカー連盟（CAF）は、ケニアとウガンダで準備の遅れに対する懸念が強まっていることを受け、2027年アフリカネーションズカップの代替開催地を検討している。『BSNSports.com.ng』が報じた。両国はタンザニアとともに、2027年6月19日から7月17日にかけて同大会を共催する予定となっている。しかし、CAFによる最近の視察では、スタジアムの未完成、宿泊施設の不足、さらに地域全体にわたる物流面での不備について深刻な懸念が示された。

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  • imago-sport-1071454347.jpgDeFodi Images

    統括団体が代替案を検討へ

    フランス紙『ル・モンド』は、共同開催国が求められる期限を守れなかった場合に備え、CAFがすでにモロッコ、南アフリカ、アルジェリアに代替開催地の候補として接触していると報じた。さらに、整備されたインフラを持つ代替候補として、コートジボワールとエジプトもCAFの検討対象に入っているという。こうした代替案がある一方で、CAFのパトリス・モツェペ会長は、東アフリカ3カ国への信頼を公に示しつつ、なお多くの作業を完了させる必要があることも認めている。

  • 見慣れた構図が開催権を悩ませる

    開催権の剥奪は、CAFにとって見慣れた対応である。統括団体は近年、この大会の開催地を繰り返し変更してきた。2013年にはリビアから南アフリカへ、2015年にはモロッコから赤道ギニアへ、2017年にはリビアからガボンへ、そして2019年にはカメルーンからエジプトへと開催地が移された。さらに、2025年大会ではギニアに代えてモロッコを開催国とした決定も、準備の遅れが生じた際にCAFが介入してきた長い歴史を改めて浮き彫りにしている。

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    迫る時間が地域の主催者に重圧をかける

    CAF関係者は今後数カ月のうちにあらためて視察を実施し、東アフリカ3カ国による共同招致を打ち切るかどうかを判断する見通しだ。第36回大会は極めて大きな威信を伴っており、1976年のエチオピア大会以来初めてCECAFA地域に大会が戻る節目であると同時に、2年ごと開催としては最後の晴れ舞台となる。ケニアとウガンダがスタジアム建設を大幅に加速させない限り、3カ国による歴史的な夢は、待機している開催国候補に早々に委ねられる可能性がある。