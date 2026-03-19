CAF幹部、モロッコに優勝を授与したAFCONの「情けない」決定を非難

この論争は、ラバトで行われた混沌とした決勝戦に端を発している。この試合で、モロッコに終盤にPKが与えられたことを受け、セネガルの選手たちが抗議の意を示すためにピッチを退いた。試合は最終的に再開され（その後のPKをブラヒム・ディアスがエドゥアール・メンディに阻まれた）、セネガルは延長戦で1-0で勝利した。しかし、CAFは後日、当初の抗議行為が不戦敗に該当すると裁定し、試合終了のホイッスルから2か月後にモロッコに3-0の勝利を認定した。

CAFはこの決定の根拠として、アフリカネイションズカップ（AFCON）規定の第82条および第84条を引用している。これらの規則では、「チームが『審判の許可なく試合の正規終了前にプレーを拒否したり、ピッチを離れたり』した場合」、3-0での敗北とみなされると規定されている。形式的な規定に基づく決定ではあるものの、この決定はアフリカ大陸全体で激しい怒りを呼び、行政権の乱用であるとの非難を招いている。







