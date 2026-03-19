AFP
翻訳者：
CAF幹部、モロッコに優勝を授与したAFCONの「情けない」決定を非難
センゴール氏、アフリカネイションズカップの汚職を痛烈に批判
センゴール氏は状況に対する評価を率直に述べ、BBCワールドサービスに対し、この決定には根本的な欠陥があると語った。「このような状況では、我々は不正と闘わなければならない。 サッカーとはフェアプレーであり、サッカーはオフィスではなくピッチの上で行われるものだ。CAF（アフリカサッカー連盟）で起きたことは許しがたい」とセンゴールは述べた。さらに彼は次のように付け加えた。「委員会が我々の規則やFIFAの競技規則に違反して、トロフィーを没収しモロッコに授与するという決定を下すのを見れば、それは極めて卑劣な行為だと考える。我々はこれを非難しなければならない。」
- AFP
終盤の混乱が不戦敗を招く
この論争は、ラバトで行われた混沌とした決勝戦に端を発している。この試合で、モロッコに終盤にPKが与えられたことを受け、セネガルの選手たちが抗議の意を示すためにピッチを退いた。試合は最終的に再開され（その後のPKをブラヒム・ディアスがエドゥアール・メンディに阻まれた）、セネガルは延長戦で1-0で勝利した。しかし、CAFは後日、当初の抗議行為が不戦敗に該当すると裁定し、試合終了のホイッスルから2か月後にモロッコに3-0の勝利を認定した。
CAFはこの決定の根拠として、アフリカネイションズカップ（AFCON）規定の第82条および第84条を引用している。これらの規則では、「チームが『審判の許可なく試合の正規終了前にプレーを拒否したり、ピッチを離れたり』した場合」、3-0での敗北とみなされると規定されている。形式的な規定に基づく決定ではあるものの、この決定はアフリカ大陸全体で激しい怒りを呼び、行政権の乱用であるとの非難を招いている。
セネガル政府が調査を要求
セネガルサッカー連盟（SFF）は、この決定を黙って受け入れるつもりはないことを明らかにし、スイスのスポーツ仲裁裁判所（CAS）への上訴を発表した。事態は政治レベルにまでエスカレートしており、セネガル政府は、大会開催国に有利な裁定をめぐり、「汚職の疑いに関する独立した国際調査」を公式に求めている。
モロッコ側は優勝決定を歓迎しているものの、法的な争いはまだ終わっていない。セネガル側は、ラバトでの緊迫した決勝戦の終盤に審判の判定に抗議したことで一時的な混乱が生じたとはいえ、ピッチ上で勝ち取ったスポーツとしての結果こそが尊重されるべきだと、依然として強硬な姿勢を崩していない。
- AFP
停止処分と今後の影響
この騒動はコーチングスタッフにも波及し、選手たちをピッチから退場させた件に関与したとして、セネガル代表のパペ・ティアウ監督が出場停止処分を受けた。しかし、この処分は今後のアフリカネイションズカップ予選にのみ適用されるため、6月に行われるワールドカップには引き続き指揮を執ることができる。なお、モロッコとセネガルの両国は、このワールドカップへの出場権をすでに獲得している。
広告