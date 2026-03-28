CAFがモロッコに有利な判定を下したにもかかわらず、セネガルはフランスでファンを前にアフリカネイションズカップのトロフィーを掲げて祝った

この論争は、ラバトで行われた劇的な決勝戦に端を発している。同試合で、パペ・ティアウ監督は抗議の意を示すため、選手たちにロッカールームへ戻るよう命じたのだ。「テランガのライオンズ」ことセネガル代表は、VARによる確認の結果、ブライム・ディアスへのファウルとしてモロッコに試合終了間際のPKが与えられたことに激怒した。サディオ・マネが17分間の中断の末、ようやくチームメイトを説得してピッチに戻らせたものの、競技運営当局の目には、すでに事態は手遅れと映っていた。

試合は続行され、ディアスがPKを失敗した後、パペ・ゲイエが延長戦で決勝ゴールを決めたものの、CAF（アフリカサッカー連盟）の控訴委員会は後日、当初の退場を不戦敗と認定した。その結果、試合結果は公式にモロッコの3-0勝利と記録され、セネガルは2大会連続となるアフリカネイションズカップ優勝の栄冠を剥奪された。これは、試合終了までの残り数分間に起きた出来事をすべて無効にするという、衝撃的な決定であった。