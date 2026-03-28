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CAFがモロッコに有利な判定を下したにもかかわらず、セネガルはフランスでファンを前にアフリカネイションズカップのトロフィーを掲げて祝った
サン＝ドニでの激しい抗議活動
土曜日にペルーとの親善試合を控えたセネガルの選手団とスタッフは、驚くべき反抗の姿勢を示し、サポーターに向けてアフリカネイションズカップ（AFCON）のトロフィーを披露した。キャプテンのカリドゥ・クリバリがチームを率いて栄誉の周回を行い、ゴールキーパーのエドゥアルド・メンディはスタンドからの熱狂的な歓声の中、トロフィーを高く掲げた。チームはトロフィーを手に記念撮影まで行い、大会運営団体の最近の介入を受け入れないという意思を明確に示した。
この公の祝賀行事は、アフリカサッカー連盟（CAF）が大会の歴史を書き換え、大陸全体に衝撃を与えたわずか10日後に実施された。セネガルは当初、1月の試合で1-0の勝利を収めていたが、現在は運営上の論争の渦中にあり、優勝タイトルは決勝戦の相手だったモロッコに譲られることとなった。
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すべてを変えたサヨナラ勝ち
この論争は、ラバトで行われた劇的な決勝戦に端を発している。同試合で、パペ・ティアウ監督は抗議の意を示すため、選手たちにロッカールームへ戻るよう命じたのだ。「テランガのライオンズ」ことセネガル代表は、VARによる確認の結果、ブライム・ディアスへのファウルとしてモロッコに試合終了間際のPKが与えられたことに激怒した。サディオ・マネが17分間の中断の末、ようやくチームメイトを説得してピッチに戻らせたものの、競技運営当局の目には、すでに事態は手遅れと映っていた。
試合は続行され、ディアスがPKを失敗した後、パペ・ゲイエが延長戦で決勝ゴールを決めたものの、CAF（アフリカサッカー連盟）の控訴委員会は後日、当初の退場を不戦敗と認定した。その結果、試合結果は公式にモロッコの3-0勝利と記録され、セネガルは2大会連続となるアフリカネイションズカップ優勝の栄冠を剥奪された。これは、試合終了までの残り数分間に起きた出来事をすべて無効にするという、衝撃的な決定であった。
法廷闘争の舞台はローザンヌへ
セネガルサッカー連盟（FSF）は、アフリカサッカー連盟（CAF）の決定を「行政上の強奪」と非難し、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に対し、この決定の覆しを求めて上訴した。FSFのアブドゥライ・ファル会長は優勝タイトルの回復を求めており、法的手続きには数ヶ月を要する可能性があるものの、同連盟はすでに、この係争中の勝利を記念して代表チームのユニフォームに2つ目の星を追加している。
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CAFからの声明
CAF上訴委員会は、この決定の根拠について次のように明確に述べた。「CAF上訴委員会は本日、CAFアフリカネイションズカップ（AFCON）規定第84条の適用に基づき、セネガル代表チームが「トタルエナジーズCAFアフリカネイションズカップ（AFCON）モロッコ2025」の決勝戦（以下「本試合」）を不戦敗としたことを決定し、本試合の結果はモロッコ王立サッカー連盟（FRMF）の3–0勝利として記録されることとした。 （FRMF）の勝利として記録される」と述べた。