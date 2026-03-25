AFP
翻訳者：
CAFがモロッコに優勝を認定したことを受け、セネガルがアフリカネイションズカップの優勝判定に対し正式な異議申し立てを行った
CASはセネガルの上訴を受領したことを確認した
CAS（スポーツ仲裁裁判所）の公式プレスリリースによると、同機関は決勝戦から2か月後に下されたCAF（アフリカサッカー連盟）の決定に関する、セネガルサッカー連盟（FSF）からの上訴を受理した。当初の裁定では、セネガルが2025年アフリカネイションズカップのタイトルを剥奪され、モロッコ代表が3-0で勝利したと正式に記録されていた。 西アフリカのこの国は現在、この決定を完全に覆すことを求めている。同国は、自国代表チームを大会の正当な優勝者と認定するよう審判所に正式に要請しており、これにより、不和に満ちた結末を経て、当初の結果を事実上覆し、セネガルに優勝タイトルを返還することになる。
- AFP
決勝戦の物議と試合のルール
この法的な争いの発端は、1月の決勝戦の終盤に起きた混乱にある。ロスタイムもかなり経過した頃、主審のジャン＝ジャック・ンダラがホームチームに物議を醸すPKを宣告した。これに激怒したセネガルのパペ・ティアウ監督は選手たちにピッチを離れるよう指示し、17分間の試合中断を招いた。選手たちは最終的にピッチに戻り、延長戦で1-0の勝利を収めたものの、大会運営委員会は事後的に介入した。 CAFは、このピッチ離脱が大会規定第82条に明白に違反していると判断し、無許可でのピッチ離脱に対して永久失格および3-0の敗戦を科す第84条を発動した。
連盟からの期限延長要請
この上訴には、包括的な上訴理由書の提出期限を直ちに停止するよう求める要請も含まれている。セネガル側は、3月17日の最初の裁定は執行のみを命じたものであったため、決定の完全な根拠が提示されるまでこの期限を停止するよう求めている。通常の手続き規則によれば、上訴人は通常20日以内に法的主張を提出し、被上訴人にはさらに20日間の答弁期間が与えられる。 セネガルサッカー連盟は声明の中で、この決定を「不当かつ前例のない、容認できないもの」と非難し、アフリカのサッカー界に深刻な不名誉をもたらすものであると主張し、完全な理由付判決を待つ間、この具体的な手続き上の異議申し立てを行った。
- AFP
事務局長が迅速な解決を約束した
間もなく、この件を慎重に審査するための仲裁パネルが任命される予定です。スケジュールと公益の観点から、CASの事務局長であるマチュー・リーブ氏は、この紛争に関して詳細な声明を発表しました。同氏は次のように述べています。「CASは、専門的かつ独立した仲裁人の協力を得て、この種の紛争を解決するための万全の体制を整えています。 チームやファンが最終決定を待ち望んでいることは承知しており、すべての当事者の公正な審理を受ける権利を尊重しつつ、仲裁手続きを可能な限り迅速に進めるよう努めます。」手続きが進行中は、その内容は厳重に機密扱いとなります。