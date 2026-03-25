CAFがモロッコに優勝を認定したことを受け、セネガルがアフリカネイションズカップの優勝判定に対し正式な異議申し立てを行った

この上訴には、包括的な上訴理由書の提出期限を直ちに停止するよう求める要請も含まれている。セネガル側は、3月17日の最初の裁定は執行のみを命じたものであったため、決定の完全な根拠が提示されるまでこの期限を停止するよう求めている。通常の手続き規則によれば、上訴人は通常20日以内に法的主張を提出し、被上訴人にはさらに20日間の答弁期間が与えられる。 セネガルサッカー連盟は声明の中で、この決定を「不当かつ前例のない、容認できないもの」と非難し、アフリカのサッカー界に深刻な不名誉をもたらすものであると主張し、完全な理由付判決を待つ間、この具体的な手続き上の異議申し立てを行った。