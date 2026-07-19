ライプツィヒが交渉で優位に立つ一方、RBはFWの契約解除条項2900万ユーロを行使すると決定したと報じられている。選手もリーグ2位への移籍に前向きだ。

この場合、BVBは獲得失敗となる。ドルトムントは、セルジュ・グイラシーが今夏移籍する場合、アスラニを最有力候補と見る。

ギニア代表FWには3500万ユーロの契約解除条項（対象は一部強豪クラブ）があるが、去就は依然不透明だ。

同条項は7月15日で失効したため、現時点では残留が濃厚だ。期限後も移籍の可能性はあるが、その前にアスラニが他クラブと契約している可能性が高い。