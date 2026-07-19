ドイツ紙『Bild』によると、TSGホッフェンハイムのFWは、ドルトムントのライバルであるRBライプツィヒへの移籍が目前だ。ザクセン州のクラブが23歳アスラニに関心があることは、先週から報じられていた。
Getty Images
翻訳者：
BVB、痛恨の失敗。ボルシア・ドルトムントは希望していた選手を獲得できそうもない。
ライプツィヒが交渉で優位に立つ一方、RBはFWの契約解除条項2900万ユーロを行使すると決定したと報じられている。選手もリーグ2位への移籍に前向きだ。
この場合、BVBは獲得失敗となる。ドルトムントは、セルジュ・グイラシーが今夏移籍する場合、アスラニを最有力候補と見る。
ギニア代表FWには3500万ユーロの契約解除条項（対象は一部強豪クラブ）があるが、去就は依然不透明だ。
同条項は7月15日で失効したため、現時点では残留が濃厚だ。期限後も移籍の可能性はあるが、その前にアスラニが他クラブと契約している可能性が高い。
- Getty Images
フィスニク・アスラニとBVBはすでに合意しているのか？
ここ数週間、コソボの情報筋はFWのボルシア・ドルトムント移籍が間近と繰り返し伝えていた。ジャーナリストのアリンド・サディク氏は6月末、移籍の詳細がすでに決着したと述べていた。
一方、カタルーニャ紙『Sport』は、アスラニとBVBが合意に至らなかったのは、FCバルセロナが依然として交渉に介入しているためと報じた。
アスラニは昨季公式戦35試合で11ゴール10アシストを記録し、23歳ながらリーグ屈指のフォワードに成長した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。