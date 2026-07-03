BVBのニュースと記事：
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BVBのニュースと記事：
ファビオ・シルバにはレアル・ソシエダ、ビジャレアル、レアル・ベティス、エスパニョール、セルタが興味を示している。イタリアの移籍専門家ルディ・ガレッティが伝えた。他にもBVBでのシルバの去就を注目しているクラブがあるという。
ただし、今夏にドルトムントが放出を検討する可能性は低い。デビューシーズンは内転筋手術で出遅れ、得点面で結果を残せなかった。
ニコ・コヴァチ監督の下では「切り札」として起用され、高い献身性と決定的なプレーを示した。特にアシストで存在感を示し、公式戦39試合で10回の得点関与を記録した。改善の余地はあるが、悲惨な成績ではない。
スペインでは得点面でキャリア2番目の好成績を残した。 2024/25シーズンにはラス・パルマスで25試合10得点を記録し、RSCアンデルレヒト時代の32試合11得点を上回る好成績を残した。1年間のレンタルを経てウルヴァーハンプトンからBVBへ約2300万ユーロで移籍した。
加入から半年でセルヒオ・ギラッシの控えに甘んじ、冬の移籍を検討したとも報じられたが、当時スポーツディレクターのセバスティアン・ケールは即座に否定した。 「ファビオは残留する」とクリスマス直前に明言し、「彼を手放す気はない。なぜそうしなければならないのか？」と語った。
ドルトムントとの契約は2030年までで、来季はコヴァチ監督から先発機会を多く得られる見込みだ。ギラッシやアデイエミの残留が不透明だからだ。 ギラッシーは夏に退団する可能性を公言しており、アデイエミの契約は2027年までだが延長は難航している。BVBは移籍金なしで放出するつもりはないため、アデイエミが今夏に移籍する可能性は高い。
サリフ・オズカンは4年間の困難な時期を経て7月にBVBを退団し、フリーエージェントとなった。
トルコの移籍ジャーナリスト、ヤギズ・サブンクオグル氏によると、ベシクタシュ・イスタンブールが28歳のトルコ代表MFに接触し、契約オファーを提示したという。
トルコリーグ移籍に加え、古巣1.FCケルン復帰も取り沙汰されている。
ケルン下部組織出身のオズカンは、ホルシュタイン・キールへの2年間レンタルを経て、ケルンで中盤の要となった。公式戦128試合出場後、2022年夏に500万ユーロでドルトムントへ移籍したが、定位置を確保できなかった。
ドルトムントの構想から外れ、2024年夏にVfLヴォルフスブルクへレンタルされたが定着できず、2025年冬に契約が打ち切られた。公式戦96試合出場後、ついにBVBとの契約を完全に解消した。
|選手
|ポジション
|移籍先
|年
|移籍金
|ウスマン・デンベレ
|フォワード
|FCバルセロナ
|2017年
|1億4800万ユーロ
|ジュード・ベリンガム
|MF
|レアル・マドリード
|2023
|1億2700万ユーロ
|ジャドン・サンチョ
|フォワード
|マンチェスター・ユナイテッド
|2021
|8500万ユーロ
|クリスチャン・プリシッチ
|フォワード
|チェルシーFC
|2019
|6400万ユーロ
|ピエール＝エメリック・オーバメヤン
|フォワード
|アーセナルFC
|2018
|6375万ユーロ