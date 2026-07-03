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Fabio SilvaGetty Images
Jonas Rütten

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BVB、最新ニュース＆噂：複数クラブが関心！ファビオ・シルバ、ドルトムント電撃移籍の噂。

ブンデスリーガ
移籍情報
ボルシア・ドルトムント
サリフ・エズジャン
ベシクタシュ
ファビオ・シウヴァ

ファビオ・シルバには多くのクラブが関心。サリフ・オズカンには魅力的なオファーが提示された模様。ボルシア・ドルトムントの最新ニュースと噂。

BVBのニュースと記事：

  • 不運な一章に幕：BVB、超有望株を移籍金マイナスで放出
  • 移籍金1億ユーロ？ 世界的なクラブがンメチャ獲得に動き出した模様
  • ジョゼ・モウリーニョがスーパースターのBVB移籍を阻止
  • Fabio Silva Borussia Dortmund 2026Getty Images

    BVB、ニュース：ファビオ・シルバは多くのクラブから注目されているが、移籍の可能性はほぼなし。

    ファビオ・シルバにはレアル・ソシエダ、ビジャレアル、レアル・ベティス、エスパニョール、セルタが興味を示している。イタリアの移籍専門家ルディ・ガレッティが伝えた。他にもBVBでのシルバの去就を注目しているクラブがあるという。

    ただし、今夏にドルトムントが放出を検討する可能性は低い。デビューシーズンは内転筋手術で出遅れ、得点面で結果を残せなかった。 

    ニコ・コヴァチ監督の下では「切り札」として起用され、高い献身性と決定的なプレーを示した。特にアシストで存在感を示し、公式戦39試合で10回の得点関与を記録した。改善の余地はあるが、悲惨な成績ではない。

    スペインでは得点面でキャリア2番目の好成績を残した。 2024/25シーズンにはラス・パルマスで25試合10得点を記録し、RSCアンデルレヒト時代の32試合11得点を上回る好成績を残した。1年間のレンタルを経てウルヴァーハンプトンからBVBへ約2300万ユーロで移籍した。

    加入から半年でセルヒオ・ギラッシの控えに甘んじ、冬の移籍を検討したとも報じられたが、当時スポーツディレクターのセバスティアン・ケールは即座に否定した。 「ファビオは残留する」とクリスマス直前に明言し、「彼を手放す気はない。なぜそうしなければならないのか？」と語った。

    ドルトムントとの契約は2030年までで、来季はコヴァチ監督から先発機会を多く得られる見込みだ。ギラッシやアデイエミの残留が不透明だからだ。 ギラッシーは夏に退団する可能性を公言しており、アデイエミの契約は2027年までだが延長は難航している。BVBは移籍金なしで放出するつもりはないため、アデイエミが今夏に移籍する可能性は高い。

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  • Borussia Dortmund v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ニュース：サリフ・オズカンに魅力的なオファー

    サリフ・オズカンは4年間の困難な時期を経て7月にBVBを退団し、フリーエージェントとなった。

    トルコの移籍ジャーナリスト、ヤギズ・サブンクオグル氏によると、ベシクタシュ・イスタンブールが28歳のトルコ代表MFに接触し、契約オファーを提示したという。 

    トルコリーグ移籍に加え、古巣1.FCケルン復帰も取り沙汰されている。

    ケルン下部組織出身のオズカンは、ホルシュタイン・キールへの2年間レンタルを経て、ケルンで中盤の要となった。公式戦128試合出場後、2022年夏に500万ユーロでドルトムントへ移籍したが、定位置を確保できなかった。

    ドルトムントの構想から外れ、2024年夏にVfLヴォルフスブルクへレンタルされたが定着できず、2025年冬に契約が打ち切られた。公式戦96試合出場後、ついにBVBとの契約を完全に解消した。

  • ボルシア・ドルトムントの移籍履歴：BVBの史上最高額移籍

    選手ポジション移籍先移籍金
    ウスマン・デンベレフォワードFCバルセロナ2017年1億4800万ユーロ
    ジュード・ベリンガムMFレアル・マドリード20231億2700万ユーロ
    ジャドン・サンチョフォワードマンチェスター・ユナイテッド20218500万ユーロ
    クリスチャン・プリシッチフォワードチェルシーFC20196400万ユーロ
    ピエール＝エメリック・オーバメヤンフォワードアーセナルFC20186375万ユーロ
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