ファビオ・シルバにはレアル・ソシエダ、ビジャレアル、レアル・ベティス、エスパニョール、セルタが興味を示している。イタリアの移籍専門家ルディ・ガレッティが伝えた。他にもBVBでのシルバの去就を注目しているクラブがあるという。

ただし、今夏にドルトムントが放出を検討する可能性は低い。デビューシーズンは内転筋手術で出遅れ、得点面で結果を残せなかった。

ニコ・コヴァチ監督の下では「切り札」として起用され、高い献身性と決定的なプレーを示した。特にアシストで存在感を示し、公式戦39試合で10回の得点関与を記録した。改善の余地はあるが、悲惨な成績ではない。

スペインでは得点面でキャリア2番目の好成績を残した。 2024/25シーズンにはラス・パルマスで25試合10得点を記録し、RSCアンデルレヒト時代の32試合11得点を上回る好成績を残した。1年間のレンタルを経てウルヴァーハンプトンからBVBへ約2300万ユーロで移籍した。

加入から半年でセルヒオ・ギラッシの控えに甘んじ、冬の移籍を検討したとも報じられたが、当時スポーツディレクターのセバスティアン・ケールは即座に否定した。 「ファビオは残留する」とクリスマス直前に明言し、「彼を手放す気はない。なぜそうしなければならないのか？」と語った。

ドルトムントとの契約は2030年までで、来季はコヴァチ監督から先発機会を多く得られる見込みだ。ギラッシやアデイエミの残留が不透明だからだ。 ギラッシーは夏に退団する可能性を公言しており、アデイエミの契約は2027年までだが延長は難航している。BVBは移籍金なしで放出するつもりはないため、アデイエミが今夏に移籍する可能性は高い。