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Jochen Tittmar

翻訳者：

BVB、最新ニュース＆噂：移籍を検討中！ボルシア・ドルトムントはまもなくギラッシを失うのか？

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント
セール・ギラシ

セルフー・ギラッシはトルコ移籍を検討。一方、トップクラスの若手はドルトムント残留を希望。BVBのニュースと噂。

BVBのニュース・特集・噂：

  • 明確な傾向？ドルトムント首脳は近々コヴァチと会談希望
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  • 【採点】サビッツァーは先発から外すべき理由
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    BVB、噂：フェネルバフチェがセルフー・ギラッシと接触か

    セルール・ギラッシは来季もドルトムントでプレーするのだろうか。トルコのテレビ局「A Spor」によると、代理人とフェネルバフチェ幹部はすでに会談し、ギラッシはイスタンブールの名門への移籍を検討しているという。

    28歳の彼は現在、移籍市場で積極的に売り出されているという。ドルトムントとの契約は2028年まで残っている。

    代理人が積極的なのは、7月に発効する3500万ユーロの契約解除条項があるためで、彼は世界トップクラブの注目を集めている。 

    両者は合意間近と報じられるが、クラブ側には組織的な障害がある。テデスコ監督の解任でスポーツ部門の人事未定が続いており、正式オファーは先送りされている。 スポーツ部門の再編で複数の幹部が辞任し、後任が決まらない限りスュペル・リグからの正式オファーは難しい。

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  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、噂：有望株のハムザト・モハマドゥはドルトムント残留を希望している模様

    わずか15歳の攻撃的選手ハムザト・モハマドゥは、BVBの育成システムで最も有望な若手とされている。2024年夏にヴォルフスブルクからドルトムントへ移籍し、適応期間なしでチームに溶け込んだ。14歳でユースリーグデビューし、デビュー戦で即ゴールを決めた。 

    『ビルト』紙によると、レアル・マドリードやPSGも注目しているが、本人は2028年までドルトムントに残る意向だ。

    来季のトップチーム昇格へ裏では準備が進む。スタジアム外でも注目度は高く、アディダスの広告ではジュード・ベリンガムやセルフー・ギラシーと並んで存在感を放っている。

  • BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

    日程コンテスト試合
    5月8日ブンデスリーガBVB対アイントラハト・フランクフルト
    5月16日ブンデスリーガヴェルダー・ブレーメン対BVB
    7月18日親善試合ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
    7月29日親善試合セレッソ大阪対BVB
    8月1日親善試合FC東京 vs. BVB
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