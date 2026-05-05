BVB、最新ニュース＆噂：移籍を検討中！ボルシア・ドルトムントはまもなくギラッシを失うのか？

BVBのニュース・特集・噂：
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BVBのニュース・特集・噂：
セルール・ギラッシは来季もドルトムントでプレーするのだろうか。トルコのテレビ局「A Spor」によると、代理人とフェネルバフチェ幹部はすでに会談し、ギラッシはイスタンブールの名門への移籍を検討しているという。
28歳の彼は現在、移籍市場で積極的に売り出されているという。ドルトムントとの契約は2028年まで残っている。
代理人が積極的なのは、7月に発効する3500万ユーロの契約解除条項があるためで、彼は世界トップクラブの注目を集めている。
両者は合意間近と報じられるが、クラブ側には組織的な障害がある。テデスコ監督の解任でスポーツ部門の人事未定が続いており、正式オファーは先送りされている。 スポーツ部門の再編で複数の幹部が辞任し、後任が決まらない限りスュペル・リグからの正式オファーは難しい。
わずか15歳の攻撃的選手ハムザト・モハマドゥは、BVBの育成システムで最も有望な若手とされている。2024年夏にヴォルフスブルクからドルトムントへ移籍し、適応期間なしでチームに溶け込んだ。14歳でユースリーグデビューし、デビュー戦で即ゴールを決めた。
『ビルト』紙によると、レアル・マドリードやPSGも注目しているが、本人は2028年までドルトムントに残る意向だ。
来季のトップチーム昇格へ裏では準備が進む。スタジアム外でも注目度は高く、アディダスの広告ではジュード・ベリンガムやセルフー・ギラシーと並んで存在感を放っている。
|日程
|コンテスト
|試合
|5月8日
|ブンデスリーガ
|BVB対アイントラハト・フランクフルト
|5月16日
|ブンデスリーガ
|ヴェルダー・ブレーメン対BVB
|7月18日
|親善試合
|ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
|7月29日
|親善試合
|セレッソ大阪対BVB
|8月1日
|親善試合
|FC東京 vs. BVB