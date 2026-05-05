BVB、最新ニュース＆噂：移籍を検討中！ボルシア・ドルトムントはまもなくギラッシを失うのか？

セルール・ギラッシは来季もドルトムントでプレーするのだろうか。トルコのテレビ局「A Spor」によると、代理人とフェネルバフチェ幹部はすでに会談し、ギラッシはイスタンブールの名門への移籍を検討しているという。

28歳の彼は現在、移籍市場で積極的に売り出されているという。ドルトムントとの契約は2028年まで残っている。

代理人が積極的なのは、7月に発効する3500万ユーロの契約解除条項があるためで、彼は世界トップクラブの注目を集めている。

両者は合意間近と報じられるが、クラブ側には組織的な障害がある。テデスコ監督の解任でスポーツ部門の人事未定が続いており、正式オファーは先送りされている。 スポーツ部門の再編で複数の幹部が辞任し、後任が決まらない限りスュペル・リグからの正式オファーは難しい。