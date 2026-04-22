BVBのニュースと噂：
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BVBのニュースと噂：
ボルシア・ドルトムントはSCフライブルク戦を前に、FWギラシーの負傷が懸念されている。週末の試合を欠場する可能性がある。
ホッフェンハイム戦（1-2）で一時同点弾を決めたが、その時点で既に負傷していたもよう。Skyによると、自陣ペナルティエリアでの守備時に脳震盪を起こしたという。
84分、クリアを試みた際、オザン・カバクに倒された。このプレーでペナルティはなかったが、試合後に脳震盪と診断された。
週末も週明けも練習に参加できず、フライブルク戦の出場は依然として不透明。最終判断は今週中に下される。
今季公式戦19得点6アシストをマークするギラッシーは、ドルトムントの攻撃陣で最も頼れる存在だ。
『ルール・ナッハリヒテン』紙によると、ボルシア・ドルトムントは夏の計画を再調整し、異例のスケジュールに対応している。
2025年夏にオーストリア・ザールフェルデンで1度合宿を行った後、2026/27シーズンの準備では合宿を完全廃止する。7月末のアジア遠征を除き、ホームでのトレーニングに重点を置く。
変更の理由は過密日程だ。W杯を控える多くの代表選手はシーズン終了直後に次の大舞台に臨むため、十分な回復時間が確保できない。
内部では、W杯に出場した全選手が代表の敗退後、少なくとも3週間の休暇を取得する予定だ。しかし、その直後に移行期間ほぼなしで次段階へ突入するジレンマも生じる。 選手たちは大会と休養の後、クラブのペースに慣れる時間をほとんど持てない。
|日時
|試合
|4月26日 17時30分
|BVB対フライブルク
|5月3日 17:30
|メンヒェングラートバッハ対BVB
|5月8日 20:30
|BVB - フランクフルト