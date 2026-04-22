ボルシア・ドルトムントはSCフライブルク戦を前に、FWギラシーの負傷が懸念されている。週末の試合を欠場する可能性がある。

ホッフェンハイム戦（1-2）で一時同点弾を決めたが、その時点で既に負傷していたもよう。Skyによると、自陣ペナルティエリアでの守備時に脳震盪を起こしたという。

84分、クリアを試みた際、オザン・カバクに倒された。このプレーでペナルティはなかったが、試合後に脳震盪と診断された。

週末も週明けも練習に参加できず、フライブルク戦の出場は依然として不透明。最終判断は今週中に下される。

今季公式戦19得点6アシストをマークするギラッシーは、ドルトムントの攻撃陣で最も頼れる存在だ。