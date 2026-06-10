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Jochen Tittmar

翻訳者：

BVB、最新ニュース＆噂：一騎打ちではない。ボルシア・ドルトムントは依然として有望株ケネット・アイヒホルンの獲得競争に参加している。

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント
ヤン・コウト
K. Eichhorn

報道とは裏腹に、ドルトムントは若手ケネット・アイヒホルンの獲得競争に残っている。だが契約解除条項の期限は迫る。BVBの最新情報と噂。

BVBのニュース＆噂：

  • 元選手がコヴァチ監督を批判
  • アイヒホルンの代役候補にはアルゼンチン人選手が浮上。
  • シュロッターベックに関しては、BVBが最悪の事態に直面する可能性も。
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    BVB、噂：ボルシア・ドルトムントはケネット・アイヒホルンの獲得競争に残っているようだ。

    ヘルタの若手有望株ケネット・アイヒホルンの獲得競争に、ボルシア・ドルトムントが依然として積極的に関与していると『ルール・ナッハリヒテン』紙が報じた。

    これまでRBライプツィヒとバイエル・レバークーゼンの争奪戦が報じられていたが、ドルトムントも依然として動向を注視し、関心を捨てていないという。

    同紙によると、契約解除条項が6月15日に失効するため、3クラブによる争奪戦に発展する可能性もある。

    現時点では海外移籍は検討されていない。BVBではニコ・コヴァチ監督が16歳の獲得を強く支持している。

    クラブ内では「アイヒホルンは即戦力としてハイレベルなチームに貢献できる」との見方が強く、育成に数年かける必要はないと判断されている。

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    BVBニュース：ニコ・シュロッターベック？ロタール・マテウスがDFBの守備の要に指名

    ドイツ代表は日曜のキュラソー戦で2026年W杯をスタートする。カタールW杯やEUROと比べ、メンバーは一新された。

    それでもロタール・マテウス氏は、チーム内で指導的役割を担う数選手がすでに明確になっていると語る。スカイのコラムで彼は、ディフェンス陣の序列について言及した。 

    「ニコ・シュロッターベックも直近2試合で役割を果たしたが、私はディフェンスのリーダーとしてニコよりジョナサン・ターを評価している。ナサニエル・ブラウンも左サイドバックで良い働きをした」とマテウスは語っている。

    さらに、ドイツ代表最多出場記録保持者は「ノイアーとキャプテンのキミッヒは、DFBチームで最も経験豊富なリーダーだ」と語る。

    さらにマテウスは、攻撃的MFカイ・ハヴェルツも「リーダーへと成長し、どのポジションでも不可欠な存在」と高く評価している。

  • ボルシア・ドルトムントの移籍履歴：BVBの過去最高額での売却

    選手ポジション移籍先移籍金
    ウスマン・デンベレフォワードFCバルセロナ2017年1億4800万ユーロ
    ジュード・ベリンガムMFレアル・マドリード20231億2700万ユーロ
    ジャドン・サンチョフォワードマンチェスター・ユナイテッド20228500万ユーロ
    クリスチャン・プリシッチ攻撃チェルシーFC20186400万ユーロ
    ピエール＝エメリック・オーバメヤン攻撃アーセナルFC2023637万5000ユーロ