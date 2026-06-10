ヘルタの若手有望株ケネット・アイヒホルンの獲得競争に、ボルシア・ドルトムントが依然として積極的に関与していると『ルール・ナッハリヒテン』紙が報じた。

これまでRBライプツィヒとバイエル・レバークーゼンの争奪戦が報じられていたが、ドルトムントも依然として動向を注視し、関心を捨てていないという。

同紙によると、契約解除条項が6月15日に失効するため、3クラブによる争奪戦に発展する可能性もある。

現時点では海外移籍は検討されていない。BVBではニコ・コヴァチ監督が16歳の獲得を強く支持している。

クラブ内では「アイヒホルンは即戦力としてハイレベルなチームに貢献できる」との見方が強く、育成に数年かける必要はないと判断されている。