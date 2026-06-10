BVBのニュース＆噂：
- 元選手がコヴァチ監督を批判
- アイヒホルンの代役候補にはアルゼンチン人選手が浮上。
- シュロッターベックに関しては、BVBが最悪の事態に直面する可能性も。
BVBのニュース＆噂：
ヘルタの若手有望株ケネット・アイヒホルンの獲得競争に、ボルシア・ドルトムントが依然として積極的に関与していると『ルール・ナッハリヒテン』紙が報じた。
これまでRBライプツィヒとバイエル・レバークーゼンの争奪戦が報じられていたが、ドルトムントも依然として動向を注視し、関心を捨てていないという。
同紙によると、契約解除条項が6月15日に失効するため、3クラブによる争奪戦に発展する可能性もある。
現時点では海外移籍は検討されていない。BVBではニコ・コヴァチ監督が16歳の獲得を強く支持している。
クラブ内では「アイヒホルンは即戦力としてハイレベルなチームに貢献できる」との見方が強く、育成に数年かける必要はないと判断されている。
ドイツ代表は日曜のキュラソー戦で2026年W杯をスタートする。カタールW杯やEUROと比べ、メンバーは一新された。
それでもロタール・マテウス氏は、チーム内で指導的役割を担う数選手がすでに明確になっていると語る。スカイのコラムで彼は、ディフェンス陣の序列について言及した。
「ニコ・シュロッターベックも直近2試合で役割を果たしたが、私はディフェンスのリーダーとしてニコよりジョナサン・ターを評価している。ナサニエル・ブラウンも左サイドバックで良い働きをした」とマテウスは語っている。
さらに、ドイツ代表最多出場記録保持者は「ノイアーとキャプテンのキミッヒは、DFBチームで最も経験豊富なリーダーだ」と語る。
さらにマテウスは、攻撃的MFカイ・ハヴェルツも「リーダーへと成長し、どのポジションでも不可欠な存在」と高く評価している。
|選手
|ポジション
|移籍先
|年
|移籍金
|ウスマン・デンベレ
|フォワード
|FCバルセロナ
|2017年
|1億4800万ユーロ
|ジュード・ベリンガム
|MF
|レアル・マドリード
|2023
|1億2700万ユーロ
|ジャドン・サンチョ
|フォワード
|マンチェスター・ユナイテッド
|2022
|8500万ユーロ
|クリスチャン・プリシッチ
|攻撃
|チェルシーFC
|2018
|6400万ユーロ
|ピエール＝エメリック・オーバメヤン
|攻撃
|アーセナルFC
|2023
|637万5000ユーロ