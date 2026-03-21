ブンデスリーガ第27節の激戦において、ボルシア・ドルトムントはチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて大きな一歩を踏み出した。前半終了時点では、BVBがハンブルガーSVに0-2と意外にもリードを許しており、その兆しは全く見られなかった。しかし後半、BVBはさらにギアを上げて猛攻を仕掛け、見事な奮闘の末、3-2で逆転勝利を収めた。

ラミー・ベンセバイニが2本のPKを決め、さらにセンターフォワードのセルフー・ギラシーもゴールを挙げた。これにより、ドルトムントはチャンピオンズリーグ出場圏外の1位との差を11ポイントと、余裕のあるリードを築いた。

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