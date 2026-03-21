ラミー・ベンセバイニ（46分、レッジャーニと交代）：このアルジェリア人選手は、その経験から前任者のレッジャーニよりもはるかに安定感を見せ、中盤からいくつかの良いクロスを上げ、2つのPKを堂々と決めた。これにより、試合の流れを変える決定的な役割を果たした。評価：2。
セルフー・ギラシー（46分、アデイエミと交代）：ギラシーは後半から出場し、ペナルティエリア内でのドルトムントの存在感を格段に高めた。巧みなボールコントロールを見せたものの、後半中盤のシュートは枠の上を越えてしまったが、その直後に好機を掴んだ。リバウンドを押し込み、ヘウアー・フェルナンデスを破って同点ゴールを決めた。 アディショナルタイムにはギラシーがさらに追加点を狙えたが、ホイヤー・フェルナンデスに阻まれた。評価：2.5。
ファビオ・シルバ（58分、スベンソンと交代）：このポルトガル人選手のシュートがディフレクトしてゴールに飛び込むところだった（66分）。シルバは投入後すぐにチームに活力をもたらした。ホイヤー・フェルナンデスが彼の強烈なシュートをセーブした場面では、もう少し早く3-2とするチャンスを逃した。 得点こそなかったが、シルバは流れを変える重要な要因となった。評価：2.5。
カーニー・チュクウェメカ（58分、サビッツァーと交代）：2-2の同点ゴールにつながるライアーソンへのパスを出し、サビッツァーよりも明らかに試合への影響力が高かった。チュクウェメカの投入も功を奏した。評価：3。
ユリアン・ブラント（90分+6、ンメチャと交代）：ブラントは試合終了間際に投入された。評価なし。