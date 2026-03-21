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Oliver Maywurm

翻訳者：

BVB、ボルシア・ドルトムント対HSV戦の採点と選手別評価：途中出場組が試合の流れを変え、ドイツ代表から落選した選手は完全に影を潜めた――そして、不運な一夜を過ごしたドイツ代表のW杯候補の一人は安堵の息をついた

ドルトムントでの試合はなんという展開だったことか！BVBは、全く異なる展開を見せた前半と後半を経て勝利を収めた。途中出場した選手たちが逆転の決め手となった。評価と選手別レビュー。

ブンデスリーガ第27節の激戦において、ボルシア・ドルトムントはチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて大きな一歩を踏み出した。前半終了時点では、BVBがハンブルガーSVに0-2と意外にもリードを許しており、その兆しは全く見られなかった。しかし後半、BVBはさらにギアを上げて猛攻を仕掛け、見事な奮闘の末、3-2で逆転勝利を収めた。

ラミー・ベンセバイニが2本のPKを決め、さらにセンターフォワードのセルフー・ギラシーもゴールを挙げた。これにより、ドルトムントはチャンピオンズリーグ出場圏外の1位との差を11ポイントと、余裕のあるリードを築いた。

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  • Borussia Dortmund v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ボルシア・ドルトムント対HSVの選手評価：グレゴール・コベル

    前半中盤、ゴールキーパーは目の前でフリーになったケーニヒスドルファーを好セーブで防いだ（24分）。2失点についてはコベルにはどうすることもできなかったが、それ以外はほとんど試される場面がなかった。評価：3。

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  • BVB、ボルシア・ドルトムント対HSVの選手評価：ルカ・レッジャーニ

    先週、アウクスブルク戦で2-0とリードした際にレジャニがブンデスリーガ初ゴールを熱狂的に祝ったあの鳥肌が立つような瞬間から一転、18歳の彼は今日、現実に突き落とされる形となった。ハンブルクにボールを渡してしまう致命的なミスパスを犯し、早々に0-2となる危機を招きかけたが、HSVはこれを活かせなかった。 しかし38分、レジャニは落ち着きがなく、あまりにも無防備なビルドアップからボールを失い、2点目の失点を招いてしまった。ハーフタイムにコヴァチ監督はこの守備の逸材をベンチに下げたが、彼の成長過程において、このような精彩を欠いたプレーを過大評価すべきではないだろう。評価：5。

  • BVB、ボルシア・ドルトムント対HSVの選手評価：ヴァルデマール・アントン

    アントンのプレーは、コベルへのバックパスがミスとなり、自陣のゴールが危うくなる場面から始まった（4分）。それ以外では、この代表選手は堅実なプレーを見せ、1対1の局面で存在感を発揮し、序盤の不安定さを見せた後もパスワークは安定していた。評価：3。

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    BVB、ボルシア・ドルトムント対HSVの選手評価：ニコ・シュロッターベック

    シュロッターベックは今日の試合で、攻撃の組み立てにおいて決定的な閃きに欠けていたが、それでも堅実なプレーを見せた。コーナーキックからのヘディングがクロスバーに当たったのは不運だった（36分）。評価：3。

  • BVB、ボルシア・ドルトムント対HSVの選手評価：ジュリアン・ライアーソン

    彼のコーナーキックは相変わらず危険で、例えば36分にはシュロッターベックのヘディングがクロスバーを叩いた。 試合中、ライアーソンは右サイドを疲れを知らずに駆け回り、攻め込み、多くのクロスを上げた。とりわけ闘志あふれるプレーが光り、ギラシーへの美しいクロスなど、いくつかの見どころもあった。そのクロスが同点ゴールのきっかけとなった。評価：2.5。

  • BVB、ボルシア・ドルトムント対HSVの選手評価：ジョーブ・ベリンガム

    後半開始直後、彼は見事なロングパスで、Nmechaの同点機を演出した。ベリンガムは精彩を欠いた前半からすでにドルトムントで最も安定した選手の一人であり、多くのボールを奪い返し、パスワークにおいても非の打ち所がなかった。 チーム全体と同様に後半はさらに調子を上げ、中盤で強力な指揮と組織力を発揮した。ミロ・ムハイムの腕に当たった彼のシュートが、BVBに3-2とするPKをもたらした。評価：2.5。

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    BVB、ボルシア・ドルトムント対HSVの選手評価：フェリックス・ンメチャ

    個人的な不運に見舞われたが、ハッピーエンドで終わった夜！ンメチャはフル出場を通じて実のところ良いプレーを見せ、重要な場面でボールを奪い、攻撃エリアへ多くの的確なパスを送り、そのダイナミズムで何度も広いスペースを切り開いた。 しかし、ワールドカップでのドイツ代表のレギュラー入りが有力視されているンメチャにとって、前半終了間際の展開はすぐにでも忘れたいものだっただろう。まず、2点目を失う直前に自陣ゴール前20メートルで決定的なボールを奪われ、さらにハーフタイム直前のPKを枠外に外してしまったのだ。 しかし、後半に入ってからの彼の反応は素晴らしく、引き続き良いプレーを見せた。後半開始直後の絶好機では多くのことを正しくこなしたが、得点には結びつかなかった。とはいえ、ホイヤー・フェルナンデスの反応があまりにも鋭かったのだ。その直後、16メートルほどからの非常に美しいシュートを放ったが、わずかに枠を外れた。評価：2.5。

  • BVB、ボルシア・ドルトムント対HSVの選手評価：ダニエル・スヴェンソン

    0-1となる前の場面では、ミケルブレンシスとの1対1の局面で全く良いプレーができず、決定的な場面でボールを失った。ファウルを主張する彼の叫びは当然ながら無駄に終わり、普段は頼りになるスウェーデン人選手にとって苦い瞬間となった。プラス面：スヴェンソンはその後も動じることなく守備に徹し、試合の大部分においていつものように堅実なプレーを見せた。 マイナス面：攻撃面では、彼にある程度の不安が見て取れ、そのため彼から決定的なプレーはほとんど生まれなかった。60分近く経過した時点でコヴァチ監督は彼を交代させ、スヴェンソンの代わりにFWシルバを投入した。評価：5。

  • BVB、ボルシア・ドルトムント対HSVの選手評価：マルセル・ザビッツァー

    このオーストリア人選手は、普段よりやや攻撃的な役割を担い、右ウイングと10番の役割を兼ねたプレーを見せた。サビッツァーは常に動きでスペースを開こうと努めていたが、それ以外はほとんど効果を発揮できなかった。試合の流れを変えるようなプレーはほとんど見られず、今日のカウンタープレスでも普段のような鋭さが欠けていた。評価：4.5。

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    BVB、ボルシア・ドルトムント対HSVの選手評価：マクシミリアン・バイアー

    ユリアン・ナーゲルスマン監督から今後の代表戦への招集を受けなかったベイヤーは、そのことがむしろ刺激となったかのように、並外れた集中力を発揮した。序盤には自らボールを奪い、絶好のチャンスを作り出したが、HSVのGKホイヤー・フェルナンデスの驚異的な反応に阻まれた。 バイアーは数多くのチャンスを作り出し、試合の大部分においてBVBで最も得点力のある選手であり、最初の2つのPKを誘発した。さらに、後半開始直後にンメチャの絶好のチャンスにつながる完璧なパスを出し、60分過ぎにはカーブをかけたシュートをわずかに外した。終盤においても、彼は常に疲れを知らない原動力であり続けた。評価：2。

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    BVB、ボルシア・ドルトムント対HSVの採点：カリム・アデイエミ

    アデイエミはベイヤーと共に一種のハイブリッド型ツートップを形成し、ベイヤーが前半に決定的なチャンスを迎えた際、オフサイドポジションにいたため賢明にも介入しなかった。問題は、それがアデイエミにとってこの試合で最も印象的な場面にとどまったことだ。ドイツ代表への招集漏れという失望感から、アデイエミはベイヤーとは対照的に奮起する様子を見せず、ほぼ完全に存在感を消してしまった。 彼が再び目立ったのは、ハーフタイムのホイッスルが鳴る直前、フラストレーションからファウルを犯し、一時的に選手たちが集まって小競り合いになった時だけだった。ハーフタイムで交代。評価：5.5。

  • BVB、ボルシア・ドルトムント対HSVの選手評価：途中出場選手

    ラミー・ベンセバイニ（46分、レッジャーニと交代）：このアルジェリア人選手は、その経験から前任者のレッジャーニよりもはるかに安定感を見せ、中盤からいくつかの良いクロスを上げ、2つのPKを堂々と決めた。これにより、試合の流れを変える決定的な役割を果たした。評価：2。

    セルフー・ギラシー（46分、アデイエミと交代）：ギラシーは後半から出場し、ペナルティエリア内でのドルトムントの存在感を格段に高めた。巧みなボールコントロールを見せたものの、後半中盤のシュートは枠の上を越えてしまったが、その直後に好機を掴んだ。リバウンドを押し込み、ヘウアー・フェルナンデスを破って同点ゴールを決めた。 アディショナルタイムにはギラシーがさらに追加点を狙えたが、ホイヤー・フェルナンデスに阻まれた。評価：2.5。

    ファビオ・シルバ（58分、スベンソンと交代）：このポルトガル人選手のシュートがディフレクトしてゴールに飛び込むところだった（66分）。シルバは投入後すぐにチームに活力をもたらした。ホイヤー・フェルナンデスが彼の強烈なシュートをセーブした場面では、もう少し早く3-2とするチャンスを逃した。 得点こそなかったが、シルバは流れを変える重要な要因となった。評価：2.5。

    カーニー・チュクウェメカ（58分、サビッツァーと交代）：2-2の同点ゴールにつながるライアーソンへのパスを出し、サビッツァーよりも明らかに試合への影響力が高かった。チュクウェメカの投入も功を奏した。評価：3。

    ユリアン・ブラント（90分+6、ンメチャと交代）：ブラントは試合終了間際に投入された。評価なし。

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