BVB、ニュース＆噂：驚きの移籍か？ ドルトムントがシュロッターベックの代役として、元ヘルタ・ベルリンの選手を注目しているとのこと。

BVBのニュース＆噂：
- ンメチャがW杯で躍進、元王者との比較も。
- シュロッターベックは数か月離脱し、クロップ監督はドイツ代表にとって大きな問題だと指摘。
- 獲得希望クラブが列をなす。ドルトムントに巨額資金は舞い込むか。
BVBのニュース＆噂：
移籍専門ジャーナリストのジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、BVBはニコ・シュロッターベックが今夏退団した場合の代替として、ベンフィカ・リスボンのトマス・アラウホとコモ1907のマルク＝オリバー・ケンプフを候補にしている。
レアル・マドリードやリヴァプールがW杯終了までに移籍金5000～6000万ユーロの条項を行使した場合、BVBは元ヘルタ・ベルリンのケンプフに「強い関心」を示しているという。条項は7月19日の決勝で失効する。
レアルとリヴァプールはセンターバックを求めており、特にレアルの新監督ジョゼ・モウリーニョはシュロッターベックに注目している。しかし、26歳の彼は大会でさらにアピールする機会を失った。
大会序盤は好調でキュラソー戦でセットプレー得点を記録したが、グループリーグ第2戦で足首内側靭帯を損傷。残りの試合を欠場した。 数カ月の離脱が予想され、条項を行使できる3クラブにとって懸念材料だ。新シーズン序盤も欠場する見込みで、代役探しは急務となる。
それでも移籍が実現した場合、ドルトムントはCL予選を突破したコモに注目。ケンプフはファブレガス監督の下でセンターバックの定位置を確保し、シュロッターベックに匹敵する能力を持つ。
ケンプフは左利きで、昨季4得点を挙げるなど得点力もある。ドイツではフランクフルト、フライブルク、シュトゥットガルト、ヘルタでプレーした。 2024年にドイツを離れ、250万ユーロでコモ湖畔のプロジェクトに加入。加入1年目でレギュラーとなり、昇格組の残留に貢献。昨季はCL出場権獲得の立役者となった。
契約は2027年まで残っているが、移籍金は比較的低額になると見込まれる。
イングランドのサッカー界のレジェンド、ゲイリー・ネヴィルは、古巣マンチェスター・ユナイテッドに、ボルシア・ドルトムントのスター、フェリックス・ンメチャの獲得を勧めた。
ITV解説のネヴィルは「この調子でプレーを続ければ、彼の価値はさらに上がる」と語った。
初戦のキュラソー戦（7-1）で1ゴール1アシスト、コートジボワール戦（2-1）でもデニズ・ウンダフの決勝点をアシストした。
特にアフリカ勢との第2戦では「何でもできる選手だった」と絶賛した。
これより前、マリオ・バスラーもSport1で「ンメチャのプレーは夢のようだ。ドルトムントには近い将来、大きなオファーが来るかもしれない」と語っていた。
BVBの移籍上限は1億2000万ユーロとされ、W杯前は非現実的だったものの、現在はトップクラブなら射程圏内だ。
ンメチャは2023年、ヴォルフスブルクから3000万ユーロでドルトムントへ移籍。昨季は公式戦42試合で5得点3アシストをマークした。
BVBのニコ・シュロッターベックがW杯敗退についてコメントした。
「今回の出来事をすべて受け止め、後で話すにはまだ少し時間が必要です。そのため、当面は詳しいコメントを控えます」とこのセンターバックはインスタグラムで説明した。
今はチームに目を向け、ドイツ代表の仲間たちを後押ししたいと語った。「重要なのはチームだ。チームは全ドイツ人の支援に値する。皆で団結し、良い時も悪い時もこのチームを支え、優勝へ導こう」と26歳の選手は語った。
彼はグループリーグ第2戦のコートジボワール戦で左足首内側靭帯を負傷。ドイツサッカー連盟（DFB）は「数か月」の離脱を見込む。代役にはアントニオ・リュディガーが名を連ねる。
選手
ポジション
移籍先
年
移籍金
ウスマン・デンベレ
フォワード
FCバルセロナ
2017年
1億4800万ユーロ
ジュード・ベリンガム
MF
レアル・マドリード
2023
1億2700万ユーロ
ジャドン・サンチョ
フォワード
マンチェスター・ユナイテッド
2022
8500万ユーロ
クリスチャン・プリシッチ
フォワード
チェルシーFC
2018
6400万ユーロ
ピエール＝エメリック・オーバメヤン
フォワード
アーセナルFC
2023
6375万ユーロ