BVB、ニュース＆噂：驚きの移籍か？ ドルトムントがシュロッターベックの代役として、元ヘルタ・ベルリンの選手を注目しているとのこと。

移籍専門ジャーナリストのジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、BVBはニコ・シュロッターベックが今夏退団した場合の代替として、ベンフィカ・リスボンのトマス・アラウホとコモ1907のマルク＝オリバー・ケンプフを候補にしている。

レアル・マドリードやリヴァプールがW杯終了までに移籍金5000～6000万ユーロの条項を行使した場合、BVBは元ヘルタ・ベルリンのケンプフに「強い関心」を示しているという。条項は7月19日の決勝で失効する。

レアルとリヴァプールはセンターバックを求めており、特にレアルの新監督ジョゼ・モウリーニョはシュロッターベックに注目している。しかし、26歳の彼は大会でさらにアピールする機会を失った。

大会序盤は好調でキュラソー戦でセットプレー得点を記録したが、グループリーグ第2戦で足首内側靭帯を損傷。残りの試合を欠場した。 数カ月の離脱が予想され、条項を行使できる3クラブにとって懸念材料だ。新シーズン序盤も欠場する見込みで、代役探しは急務となる。

それでも移籍が実現した場合、ドルトムントはCL予選を突破したコモに注目。ケンプフはファブレガス監督の下でセンターバックの定位置を確保し、シュロッターベックに匹敵する能力を持つ。

ケンプフは左利きで、昨季4得点を挙げるなど得点力もある。ドイツではフランクフルト、フライブルク、シュトゥットガルト、ヘルタでプレーした。 2024年にドイツを離れ、250万ユーロでコモ湖畔のプロジェクトに加入。加入1年目でレギュラーとなり、昇格組の残留に貢献。昨季はCL出場権獲得の立役者となった。

契約は2027年まで残っているが、移籍金は比較的低額になると見込まれる。