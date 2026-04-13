BVB、ニュース＆噂：移籍金ゼロでの大物獲得ならず。ドルトムント、トップ選手争奪戦で敗北か。

ボルシア・ドルトムントは、AFCボーンマスのDFマルコス・セネシ争奪戦で後れを取っている。

移籍筋マッテオ・モレット氏によると、プレミアリーグのチェルシー、トッテナム、マンチェスター・ユナイテッドはすでに代理人と交渉し、リードしているという。

イタリア紙『トゥットスポルト』は、ドルトムントが28歳のセネシに最初の契約オファーを提示したと伝えた。年俸約400万ユーロ（税引き後）で、加入すればクラブ内でもトップクラスの高給取りになる。

ドルトムントの興味は3月中旬から報じられており、本人もボーンマスに契約延長拒否を伝えている。

BVBは今夏、センターバックの補強が急務だ。主将エムレ・ジャンは前十字靭帯断裂で長期離脱、ニクラス・ズーレは退団予定。ニコ・シュロッターベックも契約解除条項により残留が保証されていない。

母国のサン・ロレンソで育ち、2019年に700万ユーロでフェイエノールトへ、2022年には1500万ユーロでボーンマスへ移籍した。