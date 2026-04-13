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BVB、ニュース＆噂：移籍金ゼロでの大物獲得ならず。ドルトムント、トップ選手争奪戦で敗北か。

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BVBは来季狙っていた選手の獲得を諦めるのか？ボルシア・ドルトムントの最新ニュースと噂。

BVBのニュース・特集・噂：

  • BVBには、シュロッターベック戦でのブーイングより大きな問題がある。
  • ブラントについてハマンが意外な発言
  • ドルトムント、アーセナルFWに注目か
  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    BVB、噂：ドルトムント、目当ての選手獲得を逃す見込み

    ボルシア・ドルトムントは、AFCボーンマスのDFマルコス・セネシ争奪戦で後れを取っている。

    移籍筋マッテオ・モレット氏によると、プレミアリーグのチェルシー、トッテナム、マンチェスター・ユナイテッドはすでに代理人と交渉し、リードしているという。

    イタリア紙『トゥットスポルト』は、ドルトムントが28歳のセネシに最初の契約オファーを提示したと伝えた。年俸約400万ユーロ（税引き後）で、加入すればクラブ内でもトップクラスの高給取りになる。

    ドルトムントの興味は3月中旬から報じられており、本人もボーンマスに契約延長拒否を伝えている。

    BVBは今夏、センターバックの補強が急務だ。主将エムレ・ジャンは前十字靭帯断裂で長期離脱、ニクラス・ズーレは退団予定。ニコ・シュロッターベックも契約解除条項により残留が保証されていない。

    母国のサン・ロレンソで育ち、2019年に700万ユーロでフェイエノールトへ、2022年には1500万ユーロでボーンマスへ移籍した。

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  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ニュース：コヴァチ監督、シュロッターベックの契約条項を冗談にする

    BVBのニコ・コヴァチ監督は、ニコ・シュロッターベックの契約条項の噂をユーモアを交えて語った。

    土曜の午後、ドルトムントがレバークーゼンに0-1で敗れた後、DAZNのインタビューでコヴァチ監督はセンターバックの契約解除条項について問われた。この条項があれば、契約延長してもワールドカップ後に一定額を払えば移籍できるとされる。

    司会のローラ・ウォントラが質問すると、コヴァチは「自分の契約内容も知らないんだ」と冗談で返答。ウォントラが「私は把握している」と追及すると、彼は「それなら君のほうが先を行っているね」と笑って答えた。

    それ以上の詳細は語らず、試合前に一部ファンからブーイングを受けた選手を擁護。「もちろん、そんなことは許されない。彼はボルシアの一員だ。このスタジアムにいる我々は皆、ボルシアの一員だ。選手一人ひとりがファンのサポートを必要としている」と語った。

  • BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

    日時

    試合

    4月18日 15時30分

    TSGホッフェンハイム vs. BVB（ブンデスリーガ）

    4月26日 17:30

    BVB対SCフライブルク（ブンデスリーガ）

    5月3日 17:30

    ボルシア・メンヒェングラートバッハ対BVB（ブンデスリーガ）

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