BVB、ニュース＆噂：移籍金ゼロでの大物獲得ならず。ドルトムント、トップ選手争奪戦で敗北か。

BVBのニュース・特集・噂：
- BVBには、シュロッターベック戦でのブーイングより大きな問題がある。
- ブラントについてハマンが意外な発言
- ドルトムント、アーセナルFWに注目か
BVBのニュース・特集・噂：
ボルシア・ドルトムントは、AFCボーンマスのDFマルコス・セネシ争奪戦で後れを取っている。
移籍筋マッテオ・モレット氏によると、プレミアリーグのチェルシー、トッテナム、マンチェスター・ユナイテッドはすでに代理人と交渉し、リードしているという。
イタリア紙『トゥットスポルト』は、ドルトムントが28歳のセネシに最初の契約オファーを提示したと伝えた。年俸約400万ユーロ（税引き後）で、加入すればクラブ内でもトップクラスの高給取りになる。
ドルトムントの興味は3月中旬から報じられており、本人もボーンマスに契約延長拒否を伝えている。
BVBは今夏、センターバックの補強が急務だ。主将エムレ・ジャンは前十字靭帯断裂で長期離脱、ニクラス・ズーレは退団予定。ニコ・シュロッターベックも契約解除条項により残留が保証されていない。
母国のサン・ロレンソで育ち、2019年に700万ユーロでフェイエノールトへ、2022年には1500万ユーロでボーンマスへ移籍した。
BVBのニコ・コヴァチ監督は、ニコ・シュロッターベックの契約条項の噂をユーモアを交えて語った。
土曜の午後、ドルトムントがレバークーゼンに0-1で敗れた後、DAZNのインタビューでコヴァチ監督はセンターバックの契約解除条項について問われた。この条項があれば、契約延長してもワールドカップ後に一定額を払えば移籍できるとされる。
司会のローラ・ウォントラが質問すると、コヴァチは「自分の契約内容も知らないんだ」と冗談で返答。ウォントラが「私は把握している」と追及すると、彼は「それなら君のほうが先を行っているね」と笑って答えた。
それ以上の詳細は語らず、試合前に一部ファンからブーイングを受けた選手を擁護。「もちろん、そんなことは許されない。彼はボルシアの一員だ。このスタジアムにいる我々は皆、ボルシアの一員だ。選手一人ひとりがファンのサポートを必要としている」と語った。
日時
試合
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム vs. BVB（ブンデスリーガ）
4月26日 17:30
BVB対SCフライブルク（ブンデスリーガ）
5月3日 17:30
ボルシア・メンヒェングラートバッハ対BVB（ブンデスリーガ）