BVB、ニュース＆噂：移籍金が高すぎる？ ボルシア・ドルトムントにとって、2人の移籍候補は明らかに高すぎるようだ

ボルシア・ドルトムントは、獲得が噂される2選手争いで不利な状況に陥った。

Skyによると、BVBはKRCゲンクのコンスタンティノス・カレツァスとレーシング・ストラスブールのディエゴ・モレイラ争奪戦で敗れそうだ。理由は移籍金で、クラブ側の要求額をBVBが支払えないためだ。

18歳のカレツァスにはゲンクが3500万～4000万ユーロを要求し、BVBにはリスクが高い。

モレイラについては、移籍金の高さに加え、彼のポジションが問題だ。主に左右のウイングを務める21歳は、ニコ・コヴァチ監督が採用する3-4-3システムに合わない。

来季に向けドルトムントはすでに3選手を獲得済みだ。RBザルツブルクから約2000万ユーロでCBジョアン・ガドゥ、さらにカウア・プラテスとジャスティン・レルマという若手2人を加えた。