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Christian Guinin

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BVB、ニュース＆噂：移籍金が高すぎる？ ボルシア・ドルトムントにとって、2人の移籍候補は明らかに高すぎるようだ

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コンスタンティノス・カレツァス
ディエゴ・モレイラ
グレゴール・コーベル

BVBは、移籍が噂される2選手を獲得する余裕がないようだ。ボルシア・ドルトムントのニュースと噂。

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  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、噂：ドルトムントにとって移籍候補2人は高すぎる

    ボルシア・ドルトムントは、獲得が噂される2選手争いで不利な状況に陥った。

    Skyによると、BVBはKRCゲンクのコンスタンティノス・カレツァスとレーシング・ストラスブールのディエゴ・モレイラ争奪戦で敗れそうだ。理由は移籍金で、クラブ側の要求額をBVBが支払えないためだ。

    18歳のカレツァスにはゲンクが3500万～4000万ユーロを要求し、BVBにはリスクが高い。

    モレイラについては、移籍金の高さに加え、彼のポジションが問題だ。主に左右のウイングを務める21歳は、ニコ・コヴァチ監督が採用する3-4-3システムに合わない。

    来季に向けドルトムントはすでに3選手を獲得済みだ。RBザルツブルクから約2000万ユーロでCBジョアン・ガドゥ、さらにカウア・プラテスとジャスティン・レルマという若手2人を加えた。

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  • KobelGetty Images

    BVB、ニュース：コベルがスイス代表を欠場

    グレゴール・コベルは当面、スイス代表に合流しない。

    病気のため代表戦を欠場しており、現時点ではチームに合流できない。医療部門の許可が出次第、合流する予定だ。

    米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップのグループステージでは、スイスはカタール、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダと対戦する。出発前にザンクト・ガレンでヨルダンと親善試合を行う。

  • BVB FansGetty Images

    BVB、ニュース：ボルシア・ドルトムントがシーズンチケットの価格を引き上げ

    ボルシア・ドルトムントは来シーズンからシーズンチケット料金を値上げする。

    2026/27シーズンには座席が2～4％値上げされる。

    立ち見席と障害者用席も2%値上げされ、ホーム17試合で南スタンド立ち見席は5ユーロの負担増となる。

  • BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合日程

    日程

    コンテスト

    試合

    7月18日

    親善試合

    ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB

    7月29日

    親善試合

    セレッソ大阪対BVB

    8月1日

    親善試合

    FC東京 vs. BVB