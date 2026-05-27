BVB、ニュース＆噂：移籍金が高すぎる？ ボルシア・ドルトムントにとって、2人の移籍候補は明らかに高すぎるようだ

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ボルシア・ドルトムントは、獲得が噂される2選手争いで不利な状況に陥った。
Skyによると、BVBはKRCゲンクのコンスタンティノス・カレツァスとレーシング・ストラスブールのディエゴ・モレイラ争奪戦で敗れそうだ。理由は移籍金で、クラブ側の要求額をBVBが支払えないためだ。
18歳のカレツァスにはゲンクが3500万～4000万ユーロを要求し、BVBにはリスクが高い。
モレイラについては、移籍金の高さに加え、彼のポジションが問題だ。主に左右のウイングを務める21歳は、ニコ・コヴァチ監督が採用する3-4-3システムに合わない。
来季に向けドルトムントはすでに3選手を獲得済みだ。RBザルツブルクから約2000万ユーロでCBジョアン・ガドゥ、さらにカウア・プラテスとジャスティン・レルマという若手2人を加えた。
グレゴール・コベルは当面、スイス代表に合流しない。
病気のため代表戦を欠場しており、現時点ではチームに合流できない。医療部門の許可が出次第、合流する予定だ。
米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップのグループステージでは、スイスはカタール、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダと対戦する。出発前にザンクト・ガレンでヨルダンと親善試合を行う。
ボルシア・ドルトムントは来シーズンからシーズンチケット料金を値上げする。
2026/27シーズンには座席が2～4％値上げされる。
立ち見席と障害者用席も2%値上げされ、ホーム17試合で南スタンド立ち見席は5ユーロの負担増となる。
日程
コンテスト
試合
7月18日
親善試合
ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
7月29日
親善試合
セレッソ大阪対BVB
8月1日
親善試合
FC東京 vs. BVB