BVB、ニュース＆噂：破格の価格で！ボルシア・ドルトムントがボスニア代表のW杯スターに接近

欧州選手権で、スウェーデン生まれのボスニア・ヘルツェゴビナ代表MFベンジャミン・タヒロヴィッチ（23）が6番として存在感を示した。191cmの彼は、正確なパスと冷静な判断、広い視野が評価され、ドルトムントの注目も集めた。

Skyによると、BVBはワールドカップ前からスポーツディレクターのセバスティアン・ケール氏がタヒロヴィッチの所属クラブ・ブロンビーに獲得の意思を伝えていた。ケール氏はすでに権限がなく、後任のオーレ・ブック氏は当初別選手を優先したが、タヒロヴィッチは今も候補に残っているという。

2021～2023年にローマで11試合、その後2年間アヤックスでプレーした彼の移籍金は約1000万ユーロとみられ、市場価格に比べれば割安ながらブロンビーにとってはクラブ最高額となる。