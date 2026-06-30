Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

翻訳者：

BVB、ニュース＆噂：破格の価格で！ボルシア・ドルトムントがボスニア代表のW杯スターに接近

ブンデスリーガ
移籍情報
B. Tahirovic
ボルシア・ドルトムント
コール・キャンベル
M. Casado
バルセロナ

デンマークでプレーするボスニア出身のW杯代表選手がBVBの注目株に。バルセロナの若手も市場に。コール・キャンベルはエルバースベルク移籍を検討か。ボルシア・ドルトムントのニュースと噂。

BVBのニュースと記事：

BVBが「ディバラ2.0」争奪戦に参加

カリム・アデイエミはサウジアラビアへ？

  • BVB、ニュース：ボルシア・ドルトムントがボスニア代表のW杯スター選手に接近

    欧州選手権で、スウェーデン生まれのボスニア・ヘルツェゴビナ代表MFベンジャミン・タヒロヴィッチ（23）が6番として存在感を示した。191cmの彼は、正確なパスと冷静な判断、広い視野が評価され、ドルトムントの注目も集めた。 

    Skyによると、BVBはワールドカップ前からスポーツディレクターのセバスティアン・ケール氏がタヒロヴィッチの所属クラブ・ブロンビーに獲得の意思を伝えていた。ケール氏はすでに権限がなく、後任のオーレ・ブック氏は当初別選手を優先したが、タヒロヴィッチは今も候補に残っているという。

    2021～2023年にローマで11試合、その後2年間アヤックスでプレーした彼の移籍金は約1000万ユーロとみられ、市場価格に比べれば割安ながらブロンビーにとってはクラブ最高額となる。

    • 広告
  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    BVB、ニュース：獲得が噂されていた選手が市場に登場！FCバルセロナがマルク・カサドを放出

    マルク・カサドは昨季、育成クラブのバルセロナで27試合に出場し、うち13試合で先発した。 22歳の彼にとっては物足りない出場時間だった。前シーズンはもっと多く出場していたからだ。2028年まで契約が残っているにもかかわらず、『マルカ』紙によると、カサドは今夏バルセロナを去る決意を固めたという。これはボルシア・ドルトムント（BVB）にとっては朗報だ。報道によれば、ドルトムントは以前からこの攻撃的MFに関心を示していた。 

    ただし、バルサは右サイドバックもこなすMFカサドに最大2500万ユーロの移籍金を要求するとされ、獲得は安くない。 さらに、VfBシュトゥットガルト、バイエル・レバークーゼン、ベンフィカ・リスボン、マンチェスター・ユナイテッド、サウジアラビアのクラブなど強豪が列をなすため、ドルトムントは争奪戦を勝ち抜く必要がある。ただ、カサド本人はサウジアラビアでのプレーには消極的と伝えられている。 




  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship FinalGetty Images Sport

    BVB、ニュース：ブンデスリーガ昇格チームがBVBの有望株キャンベル獲得を狙う

    BVBの若手コール・キャンベルは昨季後半、ホッフェンハイムへレンタル移籍したが出場は5試合のみ。2023年にアイスランドから加入した20歳のアメリカ人FWは、今夏完全移籍する可能性が出てきた。

    ブンデスリーガのクラブなど複数クラブが獲得に興味を示している。Skyによると、昇格組のSVエルバースベルクが本命視されている。ドルトムントが売却を望まない場合、同クラブへのレンタル移籍も選択肢となる。

    昇格組に加え、セルティック・グラスゴーも関心を示している。


  • ボルシア・ドルトムントの移籍履歴：BVBの最高額移籍

    選手

    ポジション

    移籍先

    移籍金

    ウスマン・デンベレ

    フォワード

    FCバルセロナ

    2017年

    1億4800万ユーロ

    ジュード・ベリンガム

    MF

    レアル・マドリード

    2023

    1億2700万ユーロ

    ジャドン・サンチョ

    フォワード

    マンチェスター・ユナイテッド

    2021

    8500万ユーロ

    クリスチャン・プリシッチ

    フォワード

    チェルシーFC

    2019

    6400万ユーロ

    ピエール＝エメリック・オーバメヤン

    フォワード

    アーセナルFC

    2018

    6375万ユーロ

クラブ親善試合
Oberhausen crest
Oberhausen
RWO
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB