BVB、ニュース＆噂：破格の価格で！ボルシア・ドルトムントがボスニア代表のW杯スターに接近

BVBのニュースと記事：
BVBが「ディバラ2.0」争奪戦に参加
カリム・アデイエミはサウジアラビアへ？
BVBのニュースと記事：
BVBが「ディバラ2.0」争奪戦に参加
カリム・アデイエミはサウジアラビアへ？
欧州選手権で、スウェーデン生まれのボスニア・ヘルツェゴビナ代表MFベンジャミン・タヒロヴィッチ（23）が6番として存在感を示した。191cmの彼は、正確なパスと冷静な判断、広い視野が評価され、ドルトムントの注目も集めた。
Skyによると、BVBはワールドカップ前からスポーツディレクターのセバスティアン・ケール氏がタヒロヴィッチの所属クラブ・ブロンビーに獲得の意思を伝えていた。ケール氏はすでに権限がなく、後任のオーレ・ブック氏は当初別選手を優先したが、タヒロヴィッチは今も候補に残っているという。
2021～2023年にローマで11試合、その後2年間アヤックスでプレーした彼の移籍金は約1000万ユーロとみられ、市場価格に比べれば割安ながらブロンビーにとってはクラブ最高額となる。
マルク・カサドは昨季、育成クラブのバルセロナで27試合に出場し、うち13試合で先発した。 22歳の彼にとっては物足りない出場時間だった。前シーズンはもっと多く出場していたからだ。2028年まで契約が残っているにもかかわらず、『マルカ』紙によると、カサドは今夏バルセロナを去る決意を固めたという。これはボルシア・ドルトムント（BVB）にとっては朗報だ。報道によれば、ドルトムントは以前からこの攻撃的MFに関心を示していた。
ただし、バルサは右サイドバックもこなすMFカサドに最大2500万ユーロの移籍金を要求するとされ、獲得は安くない。 さらに、VfBシュトゥットガルト、バイエル・レバークーゼン、ベンフィカ・リスボン、マンチェスター・ユナイテッド、サウジアラビアのクラブなど強豪が列をなすため、ドルトムントは争奪戦を勝ち抜く必要がある。ただ、カサド本人はサウジアラビアでのプレーには消極的と伝えられている。
BVBの若手コール・キャンベルは昨季後半、ホッフェンハイムへレンタル移籍したが出場は5試合のみ。2023年にアイスランドから加入した20歳のアメリカ人FWは、今夏完全移籍する可能性が出てきた。
ブンデスリーガのクラブなど複数クラブが獲得に興味を示している。Skyによると、昇格組のSVエルバースベルクが本命視されている。ドルトムントが売却を望まない場合、同クラブへのレンタル移籍も選択肢となる。
昇格組に加え、セルティック・グラスゴーも関心を示している。
選手
ポジション
移籍先
年
移籍金
ウスマン・デンベレ
フォワード
FCバルセロナ
2017年
1億4800万ユーロ
ジュード・ベリンガム
MF
レアル・マドリード
2023
1億2700万ユーロ
ジャドン・サンチョ
フォワード
マンチェスター・ユナイテッド
2021
8500万ユーロ
クリスチャン・プリシッチ
フォワード
チェルシーFC
2019
6400万ユーロ
ピエール＝エメリック・オーバメヤン
フォワード
アーセナルFC
2018
6375万ユーロ