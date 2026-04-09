ボルシア・ドルトムントの左サイドバック、ダニエル・スヴェンソンに大幅な給与アップが検討されている。

独紙『Bild』によると、BVBはスウェーデン人DFの年俸を近いうちに引き上げる計画で、現在約300万ユーロの年俸はチーム内でも下位だが、まもなく変わる見込みだ。

契約延長が付随するかは不明だ。スベンソンは現在2029年までの契約を結んでいる。

ドルトムントは、好パフォーマンスを金銭面で報い、移籍を防ぎたい考えだ。 24歳の彼は著しい成長で名門クラブの関心を集めており、アーセナル、インテル、ACミランなどがリンクされている。ドルトムントは残留を希望しつつも、3000万ユーロ程度のオファーなら交渉する構えだ。

スヴェンスソンは2025年2月にデンマークのFCノアシェランからレンタル移籍し、翌年約800万ユーロで完全移籍した。左利きの彼はニコ・コヴァチ監督の下で不可欠な存在であり、獲得は安価だった。

今季は公式戦40試合に出場し、4得点2アシストをマークしている。