BVBのニュース・特集・噂：
- ニック・ウォルテマデを巡るBVBの衝撃的な動き？ラース・リッケンが明言
- 元BVBスター、ジェイミー・ギッテンスの不運な一年は終わらない
- ドルトムントの高額移籍には不可解な動きも。
BVBのニュース・特集・噂：
ボルシア・ドルトムントの左サイドバック、ダニエル・スヴェンソンに大幅な給与アップが検討されている。
独紙『Bild』によると、BVBはスウェーデン人DFの年俸を近いうちに引き上げる計画で、現在約300万ユーロの年俸はチーム内でも下位だが、まもなく変わる見込みだ。
契約延長が付随するかは不明だ。スベンソンは現在2029年までの契約を結んでいる。
ドルトムントは、好パフォーマンスを金銭面で報い、移籍を防ぎたい考えだ。 24歳の彼は著しい成長で名門クラブの関心を集めており、アーセナル、インテル、ACミランなどがリンクされている。ドルトムントは残留を希望しつつも、3000万ユーロ程度のオファーなら交渉する構えだ。
スヴェンスソンは2025年2月にデンマークのFCノアシェランからレンタル移籍し、翌年約800万ユーロで完全移籍した。左利きの彼はニコ・コヴァチ監督の下で不可欠な存在であり、獲得は安価だった。
今季は公式戦40試合に出場し、4得点2アシストをマークしている。
ボルシア・ドルトムントの若手DFルカ・レッジャーニは、3月末のイタリアU-19代表遠征で鼻骨を骨折した。
ただし、このセンターバックの欠場にはつながらないという。むしろ、代表戦中断後、先週土曜のシュトゥットガルトでの初戦（2-0）で90分間ベンチにいたレッジャーニは、フェイスガードを着用すれば練習も試合も問題ないという。
レッジャーニはイタリアU-19代表としてU-19欧州選手権予選のハンガリー戦（3-0）とトルコ戦（1-1）にフル出場していた。 BVBでは2月初めにCB不足で18歳のレジャニがデビューし、その後4試合に先発。好プレーが評価され、3月末に長期契約を締結した。
ブンデスリーガVfLヴォルフスブルクのディーター・ヘッキング監督は、2014年W杯優勝メンバーのケビン・グロスクロイツが最近「降格を望む」と発言したことを批判した。 ヘッキング監督は『Sport Bild』のインタビューで「まずは自分の家の前を掃除すべきだ。外から批判するのは簡単で、こうした発言は失礼だ。クラブが30年近くブンデスリーガでプレーしてきたなら、そこに留まるだけの正当性がある」と語った。
BVBのレジェンドであるグロスクロイツは、最近ポッドキャスト『Viertelstunde Fußball』でこう語った。 「本来は降格するはずがない。スタジアムはいつも満員で雰囲気も最高だ」と皮肉を込め、「俺は本音を言ってる。降格してほしい、それだけだ」と続けた。ヴォルフスブルクは現在17位で降格圏。残り6節でプレーオフ圏まで4ポイント、残留圏まで6ポイント差がある。
ヘッキングは「計算ゲームは意味がない。終盤は波乱が多いから、影響を与えられるのは自分たちの試合だけだ。16位が最低限の目標だ」と強調した。
チーム内に混乱があるという報道については「違う。多くの国籍や性格があるだけに敗戦の受け止め方も異なる。だが24人が仲違いしているわけではないし、私がいる限り混乱は起こらない」と否定した。 それでも「選手層は厚すぎる」と認めた。
（SID）
ボルシア・ドルトムントU-23は3部直接昇格の目標を達成できそうもないが、ダニエル・リオス監督はシーズン後も続投する。
『ルール・ナッハリヒテン』紙によると、クラブはリオスを強く信頼しており、6月末で満了する契約を延長する方針だ。彼は昨年8月、マイク・タルバーグの退団を受けアシスタントから昇格した。
今季は27節終了時点で3位ながら、首位フォルトゥナ・ケルンに10点差（1試合少ない）で昇格は困難だ。
それでもリオスは続投の見込みで、46歳の彼はBVB内で優れた育成指導者と評価されている。
ボルシア・ドルトムントのMFカーニー・チュクウェメカは、オーストリア代表のラルフ・ラングニック監督がどのようにして自分を代表移籍に導いたかを明かした。
「代表チームでのプロジェクトや、オーストリア代表でプレーする意義、情熱について話しました」とチュクウェメカはスカイ・スポーツのインタビューで語った。BVBのチームメイト、マルセル・ザビッツァーや代表キャプテンのダヴィド・アラバとも話し、「彼らは大いに助けてくれましたが、監督のサポートは格別でした」と22歳の選手は述べた。 「今はドイツ語の習得に集中している。初めてのチーム練習はとても楽しかった」
3月にイングランド代表からオーストリア代表への転向を完了したチュクウェメカは、ガーナとの親善試合（5-1）で代表デビュー。途中出場から約1時間後に初得点をマークした。
彼はオーストリア生まれで幼少期を同国で過ごし、オーストリア国籍を持つ。その後、ナイジェリア出身の両親と共にイングランドへ移住し、アストン・ヴィラのユースで育った。
ガーナ戦から4日後、韓国との親善試合（1-0）でも途中出場した。今夏のW杯ではラングニック監督率いる代表への選出を狙う。オーストリアはグループリーグでヨルダン、アルジェリア、前回王者のアルゼンチンと対戦する。
日時
試合
4月11日 15時30分
BVB対バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日15:30
TSGホッフェンハイム対BVB（ブンデスリーガ）
4月26日 17:30
BVB対SCフライブルク（ブンデスリーガ）
5月3日 17:30
ボルシア・メンヒェングラートバッハ対BVB（ブンデスリーガ）