BVBスポーツディレクターのオーレ・ブック氏は、ボルシア・ドルトムントがヘルタのMFケネット・アイヒホルンに関心があると認めた。

「ケネットには確かに創造性がある。彼のことをよく知っているし、気に入っている。多くのクラブが注目するように、我々も高く評価している。今後の展開を見守るしかない」とブックは公開練習の合間に語った。

数か月前からBVBの関心は報じられており、ドルトムントが移籍先として最有力とされてきた。『Bild』は、BVBが「最も有利な立場」にあると伝えている。その理由は、ブックと選手との面会だ。

ただ、本人はニコ・コヴァチ監督のサッカーに疑問を抱き、レバークーゼンやライプツィヒも検討しているという。

バイエルンも興味を示すが、『キッカー』によると、U-17代表に4度選ばれた彼の素質は評価しつつも、本拠地ゼーベナー・シュトラーセへ迎えるべきか内部で意見が分かれている。

さらにマンチェスター・シティも獲得に興味を示しており、ペップ・グアルディオラ監督は来季アイヒホルンを起用したいと考えているという。