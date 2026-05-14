Goal.com
ライブ
Ole BookGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

BVB、ニュース＆噂 - 「彼をよく知っており、気に入っている」：ボルシア・ドルトムントが神童への関心を認める

ブンデスリーガ
移籍情報
ボルシア・ドルトムント
K. Eichhorn

スポーツディレクターのオーレ・ブック氏が、BVBが獲得を希望する選手への関心を認めた。ボルシア・ドルトムントのニュースと噂。

BVBのニュース・特集・噂：

  • ズーレの移籍破談の奇妙な経緯が判明
  • コヴァチ監督の就任でチーム内に不和が生じているのか？
  • 「並外れたサッカー選手」：コヴァチ監督、BVBに世界的なスター選手を望む
  • Kennet EichhornGetty Images

    BVB、ニュース：ブックがアイヒホルンへの関心を認める

    BVBスポーツディレクターのオーレ・ブック氏は、ボルシア・ドルトムントがヘルタのMFケネット・アイヒホルンに関心があると認めた。

    「ケネットには確かに創造性がある。彼のことをよく知っているし、気に入っている。多くのクラブが注目するように、我々も高く評価している。今後の展開を見守るしかない」とブックは公開練習の合間に語った。

    数か月前からBVBの関心は報じられており、ドルトムントが移籍先として最有力とされてきた。『Bild』は、BVBが「最も有利な立場」にあると伝えている。その理由は、ブックと選手との面会だ。

    ただ、本人はニコ・コヴァチ監督のサッカーに疑問を抱き、レバークーゼンやライプツィヒも検討しているという。

    バイエルンも興味を示すが、『キッカー』によると、U-17代表に4度選ばれた彼の素質は評価しつつも、本拠地ゼーベナー・シュトラーセへ迎えるべきか内部で意見が分かれている。

    さらにマンチェスター・シティも獲得に興味を示しており、ペップ・グアルディオラ監督は来季アイヒホルンを起用したいと考えているという。

    • 広告
  • BVB FansGetty Images

    BVB、ニュース：プレミアリーグ・インターナショナル・カップでドルトムントが勝利し、チームが結束を示した。

    プレミアリーグ・インターナショナルカップでBVBがレアル・マドリードに1-0で勝利した試合後、不愉快な場面が起きた。

    試合後、ピッチではレアル・マドリードの選手数人が祝勝するBVB選手に突進し、乱闘寸前の押し合いや挑発が発生。すぐに引き離され、BVBは祝賀を続けた。追加タイムにも感情が突沸する場面があった。

    U-19とU-23の混合チームは初出場での優勝。6分のタイカン・エツィバシのゴールが決勝点となった。

    2014/15シーズンから続く同大会は欧州屈指のユース大会で、今年はイングランド16チーム、海外16チームが出場した。

  • BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

    日程

    コンテスト

    試合

    5月16日

    ブンデスリーガ

    ヴェルダー・ブレーメン対BVB

    7月18日テストマッチ

    親善試合

    ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB

    7月29日

    親善試合

    セレッソ大阪対BVB

    8月1日

    親善試合

    FC東京 vs. BVB

ブンデスリーガ
ブレーメン crest
ブレーメン
SVW
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB