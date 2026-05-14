BVBのニュース・特集・噂：
- ズーレの移籍破談の奇妙な経緯が判明
- コヴァチ監督の就任でチーム内に不和が生じているのか？
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BVBのニュース・特集・噂：
BVBスポーツディレクターのオーレ・ブック氏は、ボルシア・ドルトムントがヘルタのMFケネット・アイヒホルンに関心があると認めた。
「ケネットには確かに創造性がある。彼のことをよく知っているし、気に入っている。多くのクラブが注目するように、我々も高く評価している。今後の展開を見守るしかない」とブックは公開練習の合間に語った。
数か月前からBVBの関心は報じられており、ドルトムントが移籍先として最有力とされてきた。『Bild』は、BVBが「最も有利な立場」にあると伝えている。その理由は、ブックと選手との面会だ。
ただ、本人はニコ・コヴァチ監督のサッカーに疑問を抱き、レバークーゼンやライプツィヒも検討しているという。
バイエルンも興味を示すが、『キッカー』によると、U-17代表に4度選ばれた彼の素質は評価しつつも、本拠地ゼーベナー・シュトラーセへ迎えるべきか内部で意見が分かれている。
さらにマンチェスター・シティも獲得に興味を示しており、ペップ・グアルディオラ監督は来季アイヒホルンを起用したいと考えているという。
プレミアリーグ・インターナショナルカップでBVBがレアル・マドリードに1-0で勝利した試合後、不愉快な場面が起きた。
試合後、ピッチではレアル・マドリードの選手数人が祝勝するBVB選手に突進し、乱闘寸前の押し合いや挑発が発生。すぐに引き離され、BVBは祝賀を続けた。追加タイムにも感情が突沸する場面があった。
U-19とU-23の混合チームは初出場での優勝。6分のタイカン・エツィバシのゴールが決勝点となった。
2014/15シーズンから続く同大会は欧州屈指のユース大会で、今年はイングランド16チーム、海外16チームが出場した。
日程
コンテスト
試合
5月16日
ブンデスリーガ
ヴェルダー・ブレーメン対BVB
7月18日テストマッチ
親善試合
ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
7月29日
親善試合
セレッソ大阪対BVB
8月1日
親善試合
FC東京 vs. BVB