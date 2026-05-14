BVB、ニュース＆噂 - 「彼をよく知っており、気に入っている」：ボルシア・ドルトムントが希望候補への関心を認める

BVBスポーツディレクターのオーレ・ブック氏は、ボルシア・ドルトムントがヘルタのMFケネット・アイヒホルンに関心があると認めた。

「ケネットには確かに創造性がある。我々は彼のことをよく知っており、気に入っている。多くのクラブが注目するように、我々も高く評価している。これからは様子を見守るしかない」とブックは公開練習の合間に語った。

数か月前から、16歳の彼への黒と黄の関心が報じられ、ドルトムントが移籍先として有力視されてきた。Bild紙は、BVBが獲得の最有力と伝えている。その理由は、ブックと選手との面会だ。

ただ、Sport Bildによると、アイヒホルンはニコ・コヴァチ監督率いるBVBのサッカー哲学に完全に納得しておらず、バイエル・レバークーゼンやRBライプツィヒを優先しているという。

一方、バイエルン・ミュンヘンはU-17代表に4度選ばれた彼の素質を評価しつつも、本拠地ゼーベナー・シュトラーセへ招へいする是非について内部で意見が分かれていると『キッカー』が伝えている。

さらにマンチェスター・シティも獲得レースに参入。スカイによると、グアルディオラ監督はアイヒホルンのファンで、来季の起用を検討しているという。