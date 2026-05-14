BVB、ニュース＆噂 - 「彼をよく知っており、気に入っている」：ボルシア・ドルトムントが希望候補への関心を認める

BVBのニュース・特集・噂：
- ズーレの移籍破談の奇妙な経緯が判明
- コヴァチ監督の就任でチーム内に不和が生じているのか？
- 「並外れたサッカー選手」：コヴァチ監督、BVBに世界的なスター選手を望む
BVBのニュース・特集・噂：
BVBスポーツディレクターのオーレ・ブック氏は、ボルシア・ドルトムントがヘルタのMFケネット・アイヒホルンに関心があると認めた。
「ケネットには確かに創造性がある。我々は彼のことをよく知っており、気に入っている。多くのクラブが注目するように、我々も高く評価している。これからは様子を見守るしかない」とブックは公開練習の合間に語った。
数か月前から、16歳の彼への黒と黄の関心が報じられ、ドルトムントが移籍先として有力視されてきた。Bild紙は、BVBが獲得の最有力と伝えている。その理由は、ブックと選手との面会だ。
ただ、Sport Bildによると、アイヒホルンはニコ・コヴァチ監督率いるBVBのサッカー哲学に完全に納得しておらず、バイエル・レバークーゼンやRBライプツィヒを優先しているという。
一方、バイエルン・ミュンヘンはU-17代表に4度選ばれた彼の素質を評価しつつも、本拠地ゼーベナー・シュトラーセへ招へいする是非について内部で意見が分かれていると『キッカー』が伝えている。
さらにマンチェスター・シティも獲得レースに参入。スカイによると、グアルディオラ監督はアイヒホルンのファンで、来季の起用を検討しているという。
プレミアリーグ・インターナショナルカップでBVBがレアル・マドリードに1-0で勝利した試合後、不愉快な場面が起きた。
試合後、ピッチ上でレアル・マドリードの選手数名が祝賀中のBVB選手に突進。一時的に押し合いや挑発行為が発生したが、すぐに引き離され、BVBは祝賀を続けた。アディショナルタイムにも感情が突如高まる場面があった。
U-19とU-23の混合チームは初出場での優勝。6分のタイカン・エチバシのゴールが決勝点となった。
2014/15シーズンから続く同大会は欧州屈指のユース大会で、今年はイングランド16チーム、海外16チームが出場した。
日程
コンテスト
試合
5月16日
ブンデスリーガ
ヴェルダー・ブレーメン対BVB
7月18日テスト試合
親善試合
ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
7月29日
親善試合
セレッソ大阪対BVB
8月1日
親善試合
FC東京対BVB