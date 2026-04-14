BVB、ニュース＆噂：ボルシア・ドルトムントが超有望株の獲得へ動き出したと報道。

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BVBはヘルタ・ベルリンの若手ケネット・アイヒホルン獲得を急いでいる。すでに選手側に打診し、移籍への関心を示した。ただし内部では意見が分かれている。
ただ、17歳のトップタレント、ムッサ・カバとエンツォ・ドゥアルテも将来ブレイクすると期待されている。それでも、夏に1000～1200万ユーロの移籍金で獲得できるアイヒホルンは、将来的に価値が数倍になると見込んでいる。
16歳ながらヘルタのトップチームでステファン・ライトル監督の下、1年目で6番のポジションに定着し、12月にはDFBポカール最年少得点記録も樹立した。
年明けに足首の重傷で約3か月離脱したが、4月初めに復帰。現在はドイツU-17代表の主将も務める。 BVBでは、走力と1対1の強さを兼ね備えた6番として、フェリックス・ンメチャの隣で大きな戦力穴を埋め、ユースから2部リーグへの飛躍時と同様に、さらに高いレベルに素早く適応できれば、重要な役割を担うことになるだろう。
ただし、BVB以外にも名門クラブが接触しており、特にバイエルンが数カ月前から関心を示していると噂される。 昨年12月には、最多優勝クラブのスカウトが「ドリブル、視野、冷静さ、ダイナミズム、攻守の切り替え」と「驚異的な身体的成熟度」に感銘を受けたとビルトが報じた。 ただSport1によると、FCBは争奪戦から撤退したという。
代わりに、マンチェスター・シティが加わり、アイントラハト・フランクフルト、バイエル04レバークーゼン、RBライプツィヒも興味を示す。
アイヒホルンは2025年7月にヘルタと長期契約を結んだばかりだが、契約期間の詳細についてはクラブ側は明らかにしていない。しかし、数多くのクラブからの関心を踏まえ、2部リーグのクラブ幹部は、移籍条項を行使できるよう、さらなる契約延長に向けて精力的に動いているとされる。
BVBは今夏、大きな損失を被る可能性がある。2029年まで契約が残るヤン・クートーでも将来は不透明だ。『ルール・ナッハリヒテン』によると、2シーズン続けて不安定なパフォーマンスが続いたため、選手とクラブは関係継続の意味を真剣に検討しているという。
デビューシーズンの不振から改善し出場時間は53％増えたが、守備の脆さと攻撃の決定力不足でライバル・ライアーソンには及ばない。
このまま夏に別れが来れば、多額の移籍損失は避けられない。 公式戦7試合・先発3試合のみで2000万ユーロの買い取り義務が発生したため、同額を払うクラブはほとんどないだろう。
ここ数週間はニコ・コヴァチ監督の下で再び戦力外となっている。バイエルン戦（2-3）でライアーソンが累積警告で欠場した際、後半戦2度目かつ現時点で最後の先発を果たした。 ルイス・ディアスとの対決では健闘し評価3.5を得たが、それ以来ブンデスリーガでの出場時間はわずか33分にとどまる。
ハンブルガーSV戦とシュトゥットガルト戦はベンチ外。先週末の0-1敗戦は筋肉系のトラブルで欠場した。公式戦25試合で2ゴール1アシストにとどまっている。
|日時
|試合
|4月18日 15時30分
|TSGホッフェンハイム vs. BVB（ブンデスリーガ）
|4月26日 17:30
|BVB対SCフライブルク（ブンデスリーガ）
|5月3日 17:30
|ボルシア・メンヒェングラートバッハ対BVB（ブンデスリーガ）