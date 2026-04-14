BVB、ニュース＆噂：ボルシア・ドルトムントが超有望株の獲得へ動き出したと報道。

BVBはヘルタ・ベルリンの若手ケネット・アイヒホルン獲得を急いでいる。すでに選手側に打診し、移籍への関心を示した。ただし内部では意見が分かれている。

ただ、17歳のトップタレント、ムッサ・カバとエンツォ・ドゥアルテも将来ブレイクすると期待されている。それでも、夏に1000～1200万ユーロの移籍金で獲得できるアイヒホルンは、将来的に価値が数倍になると見込んでいる。

16歳ながらヘルタのトップチームでステファン・ライトル監督の下、1年目で6番のポジションに定着し、12月にはDFBポカール最年少得点記録も樹立した。

年明けに足首の重傷で約3か月離脱したが、4月初めに復帰。現在はドイツU-17代表の主将も務める。 BVBでは、走力と1対1の強さを兼ね備えた6番として、フェリックス・ンメチャの隣で大きな戦力穴を埋め、ユースから2部リーグへの飛躍時と同様に、さらに高いレベルに素早く適応できれば、重要な役割を担うことになるだろう。

ただし、BVB以外にも名門クラブが接触しており、特にバイエルンが数カ月前から関心を示していると噂される。 昨年12月には、最多優勝クラブのスカウトが「ドリブル、視野、冷静さ、ダイナミズム、攻守の切り替え」と「驚異的な身体的成熟度」に感銘を受けたとビルトが報じた。 ただSport1によると、FCBは争奪戦から撤退したという。

代わりに、マンチェスター・シティが加わり、アイントラハト・フランクフルト、バイエル04レバークーゼン、RBライプツィヒも興味を示す。

アイヒホルンは2025年7月にヘルタと長期契約を結んだばかりだが、契約期間の詳細についてはクラブ側は明らかにしていない。しかし、数多くのクラブからの関心を踏まえ、2部リーグのクラブ幹部は、移籍条項を行使できるよう、さらなる契約延長に向けて精力的に動いているとされる。