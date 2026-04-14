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BVBはヘルタ・ベルリンの若手ケネット・アイヒホルン獲得へ動きを加速させている。ブンデスリーガのクラブはすでに選手に打診済みで、移籍への関心を示した。ただし内部では意見が分かれている。
ただ、17歳のトップタレント、ムッサ・カバとエンツォ・ドゥアルテも将来ブレイクすると期待されている。それでも、今夏1000～1200万ユーロの移籍金で獲得できるアイヒホルンは、将来的に価値が数倍になると見込んでいる。
16歳ながらヘルタで1年目で6番のポジションを獲得し、DFBポカール最年少得点者も記録した。
年明けに足首の重傷で約3か月離脱したが、4月初めに復帰。現在はドイツU-17代表の主将も務める。 BVBでは、走力と1対1の強さを備えた6番として、フェリックス・ンメチャの隣で戦力穴を埋め、2部への飛躍時のように高いレベルに素早く適応すれば、重要な役割を担うだろう。
ただし、BVB以外にFCバイエルンも数カ月前から関心を示していると噂される。 昨年12月には、ドイツ最多優勝クラブのスカウトが「ドリブル、視野、冷静さ、ダイナミズム、攻守の切り替え」と「驚異的な身体的成熟度」に深く感銘を受けたとビルト紙が報じた。 ただSport1によると、FCBは争奪戦から撤退したという。
代わりに、マンチェスター・シティが加わり、アイントラハト・フランクフルト、バイエル04レバークーゼン、RBライプツィヒも関心を示している。
アイヒホルンは2025年7月にヘルタと長期契約を結んだばかりだが、契約期間の詳細についてはクラブ側は明らかにしていない。しかし、数多くのクラブからの関心を踏まえ、移籍条項を行使できるよう、2部リーグのクラブ幹部は契約のさらなる延長に向けて精力的に動いているとされる。
BVBは今夏、大きな損失を被る可能性がある。ルール・ナッハリヒテン紙によると、ヤン・クートーの将来は不透明で、契約は2029年まで残っているにもかかわらず、選手とクラブは関係継続の意味を真剣に検討しているという。
昨季よりは出場時間を53％増やしたが、守備の脆さと攻撃の決定力不足は依然として課題で、ライバルであるジュリアン・ライアーソンには及ばない。
今夏に別れが実現すれば、多額の移籍損失は避けられない。 公式戦7試合・先発3試合という短期間で2000万ユーロの買い取り義務が発生したため、同額を払うクラブはほとんどないだろう。
ここ数週間はニコ・コヴァチ監督の下で再び戦力外となっている。バイエルン戦（2-3）でライアーソンが欠場した際、後半戦2度目かつ現時点で最後の先発を果たした。 ルイス・ディアスとの対決では健闘し評価3.5を得たが、それ以来ブンデスリーガでの出場時間はわずか33分にとどまる。
ハンブルガーSV戦とシュトゥットガルト戦はベンチ外。先週末の0-1敗戦は筋肉系のトラブルで欠場した。公式戦25試合で2ゴール1アシストにとどまっている。
|日時
|試合
|4月18日 15時30分
|TSGホッフェンハイム vs. BVB（ブンデスリーガ）
|4月26日 17:30
|BVB対SCフライブルク（ブンデスリーガ）
|5月3日 17:30
|ボルシア・メンヒェングラートバッハ対BVB（ブンデスリーガ）