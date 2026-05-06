BVB、ニュース＆噂：ボルシア・ドルトムントが移籍争いでバイエルンを上回る

BVBのその他のニュースと噂：
- 2000万ユーロで今夏1人目の補強か
- ギラシーはトルコ移籍か？
- 元BVB監督テルジッチ、新クラブ決定
BVBのその他のニュースと噂：
『ルール・ナッハリヒテン』紙によると、ボルシア・ドルトムント（BVB）は15歳のセンターバック、リアム・クロード・カンテを獲得した。NKロコモティバ・ザグレブから加入した彼は、今夏からU-19でプレーし、将来的にトップチームへ昇格する見込みだ。
バイエルンやライプツィヒなど国内強豪やイタリアのクラブも興味を示したが、ドルトムントは数時間に及ぶ交渉で成長の可能性を提示し、獲得を決定した。
カンテは欧州屈指の若手DFと評価され、BVBは「かなり前から」注目していたという。すでに190cmの左利きで、ボール奪取とビルドアップに定評がある。U-19には以前、ボルシア・メンヒェングラートバッハからウイングのペニエル・ポバも加入している。
BVBは今後、若手に1軍での出場機会をさらに増やす方針で、今季もイナシオ、レッジャーニ、マネ、アルベルト、カバといった10代が1軍で存在感を示している。
来夏にはジャスティン・レルマとカウア・プラテスも加わり、世代交代が加速しそうだ。
BVBのニコ・コヴァチ監督は、『Bild』紙のポッドキャスト『Phrasenmäher』で「若手に出場機会を与えず経験だけを重視している」との質問を受けた。
「事実ではない」とコヴァチ監督は即座に反論。まず、RBザルツブルク二軍監督時代を例に挙げ、「ヒンターエッガーやイルサンカーを育成し、彼らは後にブンデスリーガでプレーした」と語った。さらに、自身が起用し飛躍した若手として、クロアチア代表のブロゾビッチ、コヴァチッチ、レビッチ、モナコのチュアメニ、ヴォルフスブルクのファン・デン・ヴェンとンメチャの名を挙げた。
クロアチア代表のブロゾヴィッチ、コヴァチッチ、レビッチ、ASモナコのチュアメニ、VfLヴォルフスブルクのファン・デン・ヴェンとンメチャもそうだ。「噂は多いが、事実に基づかない」と強調した。
今季は負傷者続出で若手を起用する場面が増えた。第1節ではセンターバックの代役としてフィリッポ・マネが先発し、ザンクト・パウリとの3－3の引き分けで終了間際に退場した。
春にはCBの負傷が相次ぎ、U-19／セカンドチームのルカ・レッジャーニがトップデビュー。ブンデスリーガとCLで先発し、ここまで7試合1得点を記録している。
シーズン終盤、さらにサムエレ・イナシオとマティス・アルベルトもデビュー。特にイナシオはフライブルク戦（4-0）で好印象を残した。
|日程
|コンテスト
|試合
|5月8日
|ブンデスリーガ
|BVB対アイントラハト・フランクフルト
|5月16日
|ブンデスリーガ
|ヴェルダー・ブレーメン対BVB
|7月18日
|親善試合
|ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
|7月29日
|親善試合
|セレッソ大阪対BVB
|8月1日
|親善試合
|FC東京 vs. BVB