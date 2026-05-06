BVB、ニュース＆噂：ボルシア・ドルトムントが移籍争いでバイエルンを上回る

『ルール・ナッハリヒテン』紙によると、ボルシア・ドルトムント（BVB）は15歳のセンターバック、リアム・クロード・カンテを獲得した。NKロコモティバ・ザグレブから加入した彼は、今夏からU-19でプレーし、将来的にトップチームへ昇格する見込みだ。

バイエルンやライプツィヒなど国内強豪やイタリアのクラブも興味を示したが、ドルトムントは数時間に及ぶ交渉で成長の可能性を提示し、獲得を決定した。

カンテは欧州屈指の若手DFと評価され、BVBは「かなり前から」注目していたという。すでに190cmの左利きで、ボール奪取とビルドアップに定評がある。U-19には以前、ボルシア・メンヒェングラートバッハからウイングのペニエル・ポバも加入している。

BVBは今後、若手に1軍での出場機会をさらに増やす方針で、今季もイナシオ、レッジャーニ、マネ、アルベルト、カバといった10代が1軍で存在感を示している。

来夏にはジャスティン・レルマとカウア・プラテスも加わり、世代交代が加速しそうだ。