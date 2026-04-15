BVB、ニュース＆噂：ボルシア・ドルトムントが数千万ユーロの異例投資を計画

ボルシア・ドルトムントは、ヴェストファーレン・スタジアム近くに多目的ホールを建設する計画を進めている。

『ルール・ナッハリヒテン』紙によると、総工費は1500万～2000万ユーロで、完成後は女子ハンドボールや卓球の試合会場として使用される予定だ。

クラブはすでに設計事務所に実現可能性調査と計画策定を依頼しており、5月には市と土地購入・利用について協議する予定だ。

ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長は「理事会で自力建設を決定し、非常に楽しみだ。ドルトムントのトップスポーツはすべてここで集約できる。駐車場も公共交通も整っている」と語った。