BVB、ニュース＆噂：ボルシア・ドルトムントが数千万ユーロの異例投資を計画

BVBに関するニュース・記事・特集：
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BVBに関するニュース・記事・特集：
ボルシア・ドルトムントは、ヴェストファーレン・スタジアム近くに多目的ホールを建設する計画を進めている。
『ルール・ナッハリヒテン』紙によると、総工費は1500万～2000万ユーロで、完成後は女子ハンドボールや卓球の試合会場として使用される予定だ。
クラブはすでに設計事務所に実現可能性調査と計画策定を依頼しており、5月には市と土地購入・利用について協議する予定だ。
ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長は「理事会で自力建設を決定し、非常に楽しみだ。ドルトムントのトップスポーツはすべてここで集約できる。駐車場も公共交通も整っている」と語った。
セルジュ・グイラシーは火曜日、ボルシア・ドルトムントの練習を途中で切り上げた。
練習開始から約1時間後、1対1の競り合いで足首を痛め、包帯を巻いてピッチを後にした。
直前にニコ・シュロッターベックのスライディングタックルが足首に当たり、負傷したと見られる。
今週土曜のアウェイ・ホッフェンハイム戦への出場は不明だ。
BVBは、有望なDFアルムゲラ・カバールの去就をまもなく決定する方針だと報じられている。
『ルア・ナッハリヒテン』紙によると、クラブ首脳はまもなく19歳の選手と面談し、今後の役割を話し合う。夏以降の残留の可能性は低いとみられる。
現在はリージョナルリーガ・ウェストのセカンドチームで左サイドバックとして16試合6得点1アシストを記録している。
トップチームでは2025/26シーズン1試合のみの出場にとどまり、先週末のバイエル04レバークーゼン戦（0-1敗戦）では終了15分前にジュリアン・ライアーソンと交代してピッチに立った。
土曜、ボルシア・ドルトムントのスタジアムで心肺蘇生され病院へ搬送されたサポーターが、同日中に亡くなった。ドルトムント総合病院が火曜日、『ルール・ナッハリヒテン』紙に確認した。
ボルシア・ドルトムントは火曜日、声明で「土曜日にスタジアムで救命処置を受けたBVBのファンが亡くなったことを深く悲しんでいます。この困難な時、BVBファミリー全員の思いはご遺族やご友人の皆様にあります」と発表した。
このファンはバイエル・レバークーゼン戦（0-1）のホームゲーム中に南スタンドで倒れた。後半開始数分後、両チームのサポーターは一時的に応援を止め、試合終了時には共に「You'll never walk alone」を合唱した。
スタジアム内ではアナウンスがあり、BVBもスタンドで蘇生措置を受けたファンが病院へ搬送されたと発表していた。
（SID）
日時
試合
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム vs. BVB（ブンデスリーガ）
4月26日 17:30
BVB対SCフライブルク（ブンデスリーガ）
5月3日 17:30
ボルシア・メンヒェングラートバッハ対BVB（ブンデスリーガ）