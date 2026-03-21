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ボルシア・ドルトムントの元監督、エディン・テルジッチ氏が、近いうちに指揮官として復帰する可能性がある。
スペイン紙『AS』によると、43歳の彼はアスレティック・ビルバオでエルネスト・バルベルデの後任となる最有力候補の一人だという。
2017年から2020年までFCバルセロナの指揮を執ったベテラン監督は、金曜日、今夏で満了するビルバオとの契約を更新しない意向を声明で明らかにした。「この決断については以前から熟考しており、クラブとも話し合ってきた。まだ10試合残っており、そこで多くの勝利を収めることができる」とバルベルデは述べた。
テルジッチは、2024年夏にボルシア・ドルトムントを退任して以来、指揮官としての職に就いていない。 彼は2020年から2021年、そして2022年から2024年の2度にわたりボルシア・ドルトムントを指揮し、2021年にはDFBポカール（ドイツカップ）優勝に導いた。さらに2023/24シーズンにはボルシアを率いてチャンピオンズリーグ決勝に進出したが、レアル・マドリードに惜敗した。
テルジッチはすでに、ASモナコを含む欧州のクラブから複数のオファーを断っているという。彼の目標はプレミアリーグだ。テルジッチはすでにイングランドのリーグをよく知っている。2015年から2017年まで、ウェストハム・ユナイテッドでスラヴェン・ビリッチ（57）のアシスタントコーチを務めていた。
エムレ・カンがボルシア・ドルトムントとの契約を延長することは、すでにしばらく前から知られていた。
スカイの報道によると、いよいよ正式な手続きが行われる見込みだ。それによれば、土曜日の夜に行われるBVB対HSV戦の前に、契約延長が発表される予定である。
2023年夏からBVBのキャプテンを務めるカンは、数週間前のバイエルン・ミュンヘンとのブンデスリーガのビッグマッチ（2-3）で、左膝の十字靭帯断裂を負った。その結果、シーズン終了で契約が満了となることを踏まえ、これが「黒と黄色」のユニフォームを着て戦う最後の試合になるのではないかという憶測が飛び交っていた。
しかし、負傷からわずか数日後、スポーツディレクターのラース・リッケンは、32歳の選手を引き続きチームに留める意向であることを明らかにした。「我々はエムレを非常に高く評価している。だからこそ、6月30日以降も彼の復帰に向けた道のりをサポートし、満了する契約を延長したいと考えている。」
日時
試合
3月21日 18時30分
BVB 対 ハンブルガーSV（ブンデスリーガ）
4月4日 18時30分
VfBシュトゥットガルト - BVB（ブンデスリーガ）
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）