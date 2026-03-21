ボルシア・ドルトムントの元監督、エディン・テルジッチ氏が、近いうちに指揮官として復帰する可能性がある。

スペイン紙『AS』によると、43歳の彼はアスレティック・ビルバオでエルネスト・バルベルデの後任となる最有力候補の一人だという。

2017年から2020年までFCバルセロナの指揮を執ったベテラン監督は、金曜日、今夏で満了するビルバオとの契約を更新しない意向を声明で明らかにした。「この決断については以前から熟考しており、クラブとも話し合ってきた。まだ10試合残っており、そこで多くの勝利を収めることができる」とバルベルデは述べた。

テルジッチは、2024年夏にボルシア・ドルトムントを退任して以来、指揮官としての職に就いていない。 彼は2020年から2021年、そして2022年から2024年の2度にわたりボルシア・ドルトムントを指揮し、2021年にはDFBポカール（ドイツカップ）優勝に導いた。さらに2023/24シーズンにはボルシアを率いてチャンピオンズリーグ決勝に進出したが、レアル・マドリードに惜敗した。

テルジッチはすでに、ASモナコを含む欧州のクラブから複数のオファーを断っているという。彼の目標はプレミアリーグだ。テルジッチはすでにイングランドのリーグをよく知っている。2015年から2017年まで、ウェストハム・ユナイテッドでスラヴェン・ビリッチ（57）のアシスタントコーチを務めていた。