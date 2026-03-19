BVB、ニュースと噂：昇給の見込みがあるにもかかわらず！あるスター選手が約4000万ユーロでボルシア・ドルトムントを去るのか？

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ボルシア・ドルトムントの攻撃的選手、カリム・アデイエミの将来は、依然として全く不透明なようだ。2027年に満了する契約の延長交渉については、現在「進展というよりは停滞している」と、SkySportのポッドキャスト「Auffe Süd」で報じられている。
それによると、BVBから新たな契約オファーが提示されており、アデイエミの年俸を引き上げ、収入面で「十分なレベルに引き上げる」内容となっているという。 しかし、ドルトムントの首脳陣は、あらゆる要求を受け入れるつもりはない。フェリックス・ンメチャ（最近契約を延長した）やニコ・シュロッターベック（契約延長が必須とされる）とは対照的に、契約解除条項についても同様の姿勢だ。
BVBは、アデイエミの代理人であるホルヘ・メンデスが要求する移籍金の上限額を受け入れる用意はないという。こうした理由もあり、現在両者は合意に至らない交渉状況にある。
ボルシアにとっては、時間が経つにつれて一定のプレッシャーが生じている。何しろ、2027年にアデイエミを移籍金なしで放出することは絶対に避けたいと考えており、そのため、ドイツ代表選手がそれまでに契約延長していなければ、今夏の売却が検討される可能性がある。Skyは、契約残存期間が1年となった時点で、移籍金として約4000万ユーロが現実的な金額になると見ている。
2022年にRBザルツブルクから3000万ユーロで加入したアデイエミは、現在BVBでレギュラーの座を確保できていない。ドルトムントの攻撃陣ではマクシミリアン・ベイヤーにポジションを奪われ、最近では主に途中出場の「切り札」として起用されることが増えている。今シーズン、この24歳の選手は35試合に出場し、通算9ゴール5アシストを記録している。
1月、ボルシア・ドルトムントのスポーツディレクター、セバスティアン・ケールが、ハンブルガーSVの元スポーツディレクター、シュテファン・クンツの後任に就任する可能性があるという噂が浮上した。同クラブは今年初めにクンツ氏との契約を解除していた。
ケールはこの噂について意図的にコメントを控えていたが、否定もしていなかった。そして今回、ハンブルガー・アベンドブラット紙のポッドキャスト「HSV、話がある」で、ケールのHSV加入の可能性をめぐる新たな憶測が飛び出した。
WAZ紙の記者クリスチャン・ウープが同ポッドキャストで報じたところによると、ケールがHSVに移籍することは「彼の将来の計画に合致する」とのことだ。それによると、46歳のケールは第一線で活躍したいと考えているが、BVBではスポーツディレクターのポストにラース・リッケンが就任したため、その展望が閉ざされているという。
さらに、スカイは最近、ボルシアが2027年に満了するケールとリッケンの契約を、当面は更新しない意向であると報じた。また、アベンドブラット紙によると、ドルトムント側はケールがさらに大きな責任を担いたいという野心を熟知しており、仮に彼が移籍を希望してもそれほど驚きはしないという。
しかし、ハンブルク側がケールに対して具体的な関心を示しているのかどうかは疑問だ。情報筋によると、現HSVスポーツディレクターのクラウス・コスタや、かつてハンブルクで選手としてプレーした（1995年から1998年）元バイエルン・ミュンヘンのボス、ハサン・サリハミジッチも、クンツの後任候補として挙がっているという。 HSVは遅くとも5月までには、新監督の人事について明確にする意向のようだ。
ボルシア・ドルトムントのカーステン・クラーマー代表取締役は、BVBの将来に向けた明確な抱負を語った。
「もちろん、ボルシア・ドルトムントはタイトルを獲得したいし、獲得しなければならない」と、クラーマー氏はWAZ紙のインタビューで強調した。そのための柱となるのが、今夏にユリアン・ブラント、ニクラス・ズーレ、サリフ・オズカンといった高年俸選手の移籍金なしでの退団に伴い必要となる、チーム編成の小さな刷新だ。
「我々は次のステップへ進みたい。そのためには、あちこちで微調整を行い、古い慣習を断ち切る覚悟が必要だ」と、クラーマーはドルトムントの方向性を説明した。
そのためには「勇気を持つこと、そして決断を下す際、その結果を常に懸念としてではなく、チャンスとして捉える必要がある」と、57歳の同氏は続けた。「変化に直面した際、常にリスクばかりを問うていては、決して勇気を持つことはできないだろう。」
日時
試合
3月21日 18時30分
BVB 対 ハンブルガーSV（ブンデスリーガ）
4月4日 18時30分
VfBシュトゥットガルト - BVB（ブンデスリーガ）
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".