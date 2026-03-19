BVB、ニュースと噂：昇給の見込みがあるにもかかわらず！あるスター選手が約4000万ユーロでボルシア・ドルトムントを去るのか？

ボルシア・ドルトムントの攻撃的選手、カリム・アデイエミの将来は、依然として全く不透明なようだ。2027年に満了する契約の延長交渉については、現在「進展というよりは停滞している」と、SkySportのポッドキャスト「Auffe Süd」で報じられている。

それによると、BVBから新たな契約オファーが提示されており、アデイエミの年俸を引き上げ、収入面で「十分なレベルに引き上げる」内容となっているという。 しかし、ドルトムントの首脳陣は、あらゆる要求を受け入れるつもりはない。フェリックス・ンメチャ（最近契約を延長した）やニコ・シュロッターベック（契約延長が必須とされる）とは対照的に、契約解除条項についても同様の姿勢だ。

BVBは、アデイエミの代理人であるホルヘ・メンデスが要求する移籍金の上限額を受け入れる用意はないという。こうした理由もあり、現在両者は合意に至らない交渉状況にある。

ボルシアにとっては、時間が経つにつれて一定のプレッシャーが生じている。何しろ、2027年にアデイエミを移籍金なしで放出することは絶対に避けたいと考えており、そのため、ドイツ代表選手がそれまでに契約延長していなければ、今夏の売却が検討される可能性がある。Skyは、契約残存期間が1年となった時点で、移籍金として約4000万ユーロが現実的な金額になると見ている。

2022年にRBザルツブルクから3000万ユーロで加入したアデイエミは、現在BVBでレギュラーの座を確保できていない。ドルトムントの攻撃陣ではマクシミリアン・ベイヤーにポジションを奪われ、最近では主に途中出場の「切り札」として起用されることが増えている。今シーズン、この24歳の選手は35試合に出場し、通算9ゴール5アシストを記録している。