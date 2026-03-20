BVB、ニュースと噂：彼には将来の見通しが立っていないようだ！ボルシア・ドルトムントで苦い別れが待ち受けているのか？

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Ruhr24の報道によると、ニック・チェルニーは今後ボルシア・ドルトムントでプレーできなくなる可能性がある。同メディアによると、怪我の影響で今シーズンのプレーを早期に終えることになりそうなこの18歳の攻撃的オールラウンダーは、契約満了に伴い契約を更新しない意向だという。
ドイツU-18代表に3度選出されたこの選手は、2023年夏にアルミーニア・ビーレフェルトのユースからBVBへ移籍したばかりだった。得点力のあるこのミッドフィールダーは、アルミーニアでもボルシアでもU-17選手権優勝を果たしている。 今シーズン、ドルトムントのセカンドチームでは、リーガ・ヴェスト（地域リーグ）で10試合に出場し2得点を挙げた。それだけでなく、ボルシアの首脳陣は新契約の交渉に非常に前向きだった。
しかし報道によると、この才能ある選手にはBVBにおいて十分な成長の機会が与えられていないという。ドイツ1部リーグや2部リーグからの関心も確かに寄せられている。したがって、チェルニーが「黒と黄」のユニフォームを着てプレーすることは二度とない可能性が高い。彼は2月初旬のヴッパータールSV戦（2-2）で、BVB IIの一員として最後にゴールを決めていた。
「彼は本当に良い方向に向かっていた。だからこそ、彼がもう我々の戦力になれないというのは、なおさら悔しい」と、BVB IIのダニエル・リオス監督は語った。
ボルシア・ドルトムントのすべてが、この一つの問いに集約されている。ニコ・シュロッターベックは移籍するのか、それとも残留するのか？Skyの報道によると、先週月曜日にシュロッターベックの代理人ビョルン・エッツェルと、セバスティアン・ケールやラース・リッケンを中心とするBVBの首脳陣との間で新たな交渉が行われ、この駆け引きに新たな展開が生まれたという。
その結果、大きな進展はなかったものの、ドイツ代表23キャップを誇る同選手は、現時点では契約延長に傾きつつあるという。 その理由の一つは、BVBがフェリックス・ンメチャとの契約延長に成功し、重要なメッセージを発信できたことにある。さらにシュロッターベックは、ユリアン・ブラント、ニクラス・ズーレ、サリフ・オズカンの退団により、ついにチームの刷新が推進され、今後はウイングの役割が再び重要視されるようになるという点を好意的に受け止めているようだ。
2027年まで続く契約の延長にボルシアが成功すれば、BVBは、揺るぎないリーダーであり、チームの象徴であり、ルカ・レッジャーニのような若手選手が成長できるメンターを、引き続き手中に収めることになる。さらに、この26歳の左利き選手は、クラブのトップクラスの高給取りの一人となるだろう。
マルクス・クローシェは近いうちにBVBで要職に就くことになるのだろうか？この憶測は先週水曜日、アイントラハト・フランクフルトのスポーツディレクターとドルトムントのニコ・コヴァチ監督が非公開の会合を持ち、夕食を共にしたと報じられたことで、再び勢いを増した。
最近、コヴァチとクローシェがそう遠くない将来、BVBで同僚になるのではないかという憶測がますます高まっていた。Skyの情報によると、BVBではスポーツディレクターのラース・リッケンとスポーツ責任者のセバスティアン・ケールの両名が退任の可能性があるという。少なくとも、2027年まで続く彼らの契約は、当面は更新されない見通しだ。
もし実際に両者が退任することになれば、クローシェは後任として適任だ。アイントラハト・フランクフルトでは、45歳のクローシェが、経済面とスポーツ面での期待値の乖離に納得できず、退団を検討していると『Bild』紙が報じている。
しかし、コヴァチ監督はハンブルガーSVとのブンデスリーガ戦前の記者会見で、その会合では私的な話しか交わされなかったことを明らかにした。それ以外の報道は「こじつけ」だと述べた。クロシェ氏との面会は偶然の出来事だったという。BVBの監督がフランクフルトにいたのは、アイントラハトのレジェンドであり元会長のペーター・フィッシャー氏の70歳の誕生日を祝うためだったからだ。
もともとコヴァチは、フランクフルト時代（2016-2018年）に共に過ごした元SGEの同僚で、現在はアイントラハトのメディア・コミュニケーション担当ディレクターを務めるヤン・マルティン・シュトラスハイムとだけ会う予定だった。クロイシェはこの会合に、その場でふらりと加わったという。
目標達成まで最大限の集中力を維持：ニコ・コヴァチ監督は、3位との差を確実に広げているにもかかわらず、ボルシア・ドルトムントにおいて実験の余地は一切ないと見ている。 「まだ8試合を残しており、直接のライバルとの非常に厳しい試合が控えている」とコヴァチ監督は、土曜日の夜（18時30分／Sky）に行われるハンブルガーSVとの一戦を前に語った。「つまり、どこかで安心してはいけないということだ」
油断し始めれば、ブンデスリーガでは何が起こってもおかしくない、と54歳の監督は付け加えた。「だからこそ、我々は懸命に努力する。練習に励む。何かを試したいのであれば、新シーズンの準備期間にやればいい」
古巣との対戦にあたり、コヴァチ監督は先週末のFCアウクスブルク戦（2-0）と同様の集中力を発揮することを再び期待している。これが実現すれば、TSGホッフェンハイムやVfBシュトゥットガルトに対する8ポイントのリードをさらに広げることができるだろう。圧倒的な強さを誇るFCバイエルンに9ポイント差をつけられている現状では、リーグで今シーズン後半戦最高の成績（22ポイント）を収めているチームにとって、首位争いへの道はほぼ閉ざされていると言える。
土曜日の試合で、ユリアン・ブラントが特別な節目を迎える可能性がある。今シーズン終了後にBVBを去るこの攻撃的MFは、黒と黄色のユニフォームを着て300試合目の出場を目前に控えている。
(SID)
日時
試合
3月21日 18時30分
BVB 対 ハンブルガーSV（ブンデスリーガ）
4月4日 18時30分
VfBシュトゥットガルト - BVB（ブンデスリーガ）
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）