BVB、ニュースと噂：彼には将来の見通しが立っていないようだ！ボルシア・ドルトムントで苦い別れが待ち受けているのか？

マルクス・クローシェは近いうちにBVBで要職に就くことになるのだろうか？この憶測は先週水曜日、アイントラハト・フランクフルトのスポーツディレクターとドルトムントのニコ・コヴァチ監督が非公開の会合を持ち、夕食を共にしたと報じられたことで、再び勢いを増した。

最近、コヴァチとクローシェがそう遠くない将来、BVBで同僚になるのではないかという憶測がますます高まっていた。Skyの情報によると、BVBではスポーツディレクターのラース・リッケンとスポーツ責任者のセバスティアン・ケールの両名が退任の可能性があるという。少なくとも、2027年まで続く彼らの契約は、当面は更新されない見通しだ。

もし実際に両者が退任することになれば、クローシェは後任として適任だ。アイントラハト・フランクフルトでは、45歳のクローシェが、経済面とスポーツ面での期待値の乖離に納得できず、退団を検討していると『Bild』紙が報じている。

しかし、コヴァチ監督はハンブルガーSVとのブンデスリーガ戦前の記者会見で、その会合では私的な話しか交わされなかったことを明らかにした。それ以外の報道は「こじつけ」だと述べた。クロシェ氏との面会は偶然の出来事だったという。BVBの監督がフランクフルトにいたのは、アイントラハトのレジェンドであり元会長のペーター・フィッシャー氏の70歳の誕生日を祝うためだったからだ。

もともとコヴァチは、フランクフルト時代（2016-2018年）に共に過ごした元SGEの同僚で、現在はアイントラハトのメディア・コミュニケーション担当ディレクターを務めるヤン・マルティン・シュトラスハイムとだけ会う予定だった。クロイシェはこの会合に、その場でふらりと加わったという。