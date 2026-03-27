BVB、ニュースと噂：奇妙なレッドカードを受けたニコ・シュロッターベックに対し、UEFAが処分内容を発表

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チャンピオンズリーグのラウンド16でアタランタ・ベルガモに敗れ、ボルーシア・ドルトムントが苦い敗退を喫した件に、新たな展開があった。2月末にベルガモで行われた激戦の末、1対4で敗れたことを受け、UEFAはBVBとそのサポーターに対して複数の制裁措置を科し、ニコ・シュロッターベックに対する処分内容を決定した。
このセンターバックは「スポーツマンらしくない行為」により、UEFA主催の大会で1試合の出場停止処分を受けた。これにより公式規定が適用されることとなり、選手または役員は「自動的に次のUEFAクラブ大会の試合に出場停止となる」。したがって、この処分が取り消される可能性は皆無である。
特に皮肉なことに、シュロッターベックは当時、ベンチからレッドカードが提示されるのを目撃していたが、多くの者にとって明白な理由は見当たらなかった。彼自身がInstagramで述べた説明は明快だった。「アタランタの選手10人ほどが同時に飛び起きて大声で抗議してきたので、私は立ち上がった」 彼はこう付け加えた。「『座りなさい』と言っただけだ。それだけだ。侮辱も、無礼な態度も、その他何もなかった。」
今日に至るまで、この場面は驚きを呼んでいる。試合終了後も、彼にとってその判定は不可解なままだった。「なぜ私がレッドカードを受けたのか、試合終了後でも審判自身は説明できなかった」。退場処分をめぐる一連の出来事は、試合終盤の慌ただしい展開の中で起きた。
事後になって、マヌエル・グレーフェがひとつの説明を示した。元ブンデスリーガの審判員は『Bild』紙に対し、「もし彼が、対立的かつ攻撃的な態度でレビューエリアや相手チームのコーチングゾーン、あるいはピッチに踏み込んだ場合、即座に退場処分となる」と語った。
シュロッターベック選手への出場停止処分に加え、クラブ側も処分を受けた。UEFAは、チームのスポーツマンシップに反する行為に対して警告を発した。さらに、ドルトムントはスタジアムの損害賠償として1万3000ユーロを支払う義務があり、ファンによるその他の損害についてはアタランタと協議して解決することになっている。観客による暴動行為に対しては、追加で5000ユーロの罰金が科された。
ボルシア・ドルトムントを去ったセバスティアン・ケールの件は、依然として話題を呼んでいる――そしてローマン・ヴァイデンフェラーにとっては、明らかに感情的な反応を引き起こしている。
長年にわたりBVBでケールと共にプレーし、友人でもあるヴァイデンフェラーは、彼がクラブにとってどれほど重要な存在であったかを疑う余地なく語った。 「セバスチャンが常に示してくれた情熱には、ただ感謝するしかない」と、2014年のワールドカップ優勝者はBVBのレジェンドチームによる試合の合間に強調し、ケールが選手やキャプテンとして、そして後にスポーツディレクターとして、何十年にもわたり中心的な役割を果たしてきたことを指摘した。
しかし、元ゴールキーパーにとって特に胸に迫ったのは、個人的な面だった。「もちろん、彼はこれからもずっと私の友人であり続ける」とヴァイデンフェラーは明言し、二人の絆がいかに今日まで深いものであるかを示した。クラブの決定については理解できるとし、結局のところ変化はビジネスの一部だと述べた。「いつか方向転換があれば、誰もがその影響を受けるものだ」と彼は語った――決定そのものを評価しようとはせずに。
同時にヴァイデンフェラーは前を向いて、ケールが近いうちにBVBに復帰することを願っていると語った――BVBのレジェンドチームの一員としてだ。「いつか彼がまた参加してくれることは十分に想像できる。私と一緒にピッチに立つよう、心から招待したい」と、将来のレジェンド戦を見据えて彼は述べた。
実際、ヴァイデンフェラーは以前、ロテ・エルデ・スタジアムで行われた記念試合に、かつてのチームメイトを招こうと試みていた。「彼を説得して、ここに参加してもらいたかった」と彼は明かした。しかし、別れの記憶がまだ生々しすぎたため、今は少し距離を置くのが良いと判断されたようだ。それでもヴァイデンフェラーには、いつか再び黒と黄色のユニフォームを着て共にピッチに立つ日が来るという希望が残っている。
ボルシア・ドルトムントは、マルコス・セネシの獲得競争において、再び現実的な期待を抱ける状況にあると報じられている。長らくこのアルゼンチン人選手は他のトップクラブへの移籍が有力視されていたが、最近の情勢はBVBに有利に変化している。
イタリアのスポーツ紙『コリエレ・デロ・スポルト』の報道によると、ユヴェントスはこのセンターバック獲得競争で勢いを失ったという。同クラブはすでに署名待ちの状態の契約書を提示していたとされるが、金銭面でのオファーは競合他社に及ばないようで、そのため代替案を探しているようだ。
AFCボーンマスとの契約が今夏で満了するセネシは、移籍金なしで獲得可能であるため、多くのクラブから注目を集めている。 同報道によると、現在特に有力視されているアストン・ヴィラに加え、ボルシア・ドルトムントも具体的なオファーを提示しており、依然として獲得の可能性が高いという。さらに、ASローマやプレミアリーグの複数のクラブも関心を示している。また、アトレティコ・マドリードやFCバルセロナも、最近この28歳の選手と関連付けられている。
BVBでは、守備陣の補強計画がすでに本格化している。ニコ・シュロッターベックの契約延長の可否にかかわらず、ニクラス・ズーレの退団が迫っていることや、その他の戦力面での不確定要素もあるため、センターバックの補強が必要とされている。 セネシを獲得すれば、ドルトムントは即戦力となる経験豊富な左利きの選手を手に入れることになる。しかし、彼の得意とするポジションにはすでに競争相手が存在する。シュロッターベックに加え、ラミー・ベンセバイニや有望株のルカ・レッジャーニもチームに在籍している。
多くの兆候から、セネシはキャリアの次のステップを踏み出すため、夏にボーンマスを離れることが示唆されている。理想としては、国際的な舞台で活躍できるクラブへの移籍だ。このアルゼンチン人選手が実際にドルトムントへ移籍するかどうかは、まだ見守らなければならない。
日時
試合
4月4日 18時30分
VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ）
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）