BVB、ニュースと噂：奇妙なレッドカードを受けたニコ・シュロッターベックに対し、UEFAが処分内容を発表

チャンピオンズリーグのラウンド16でアタランタ・ベルガモに敗れ、ボルーシア・ドルトムントが苦い敗退を喫した件に、新たな展開があった。2月末にベルガモで行われた激戦の末、1対4で敗れたことを受け、UEFAはBVBとそのサポーターに対して複数の制裁措置を科し、ニコ・シュロッターベックに対する処分内容を決定した。

このセンターバックは「スポーツマンらしくない行為」により、UEFA主催の大会で1試合の出場停止処分を受けた。これにより公式規定が適用されることとなり、選手または役員は「自動的に次のUEFAクラブ大会の試合に出場停止となる」。したがって、この処分が取り消される可能性は皆無である。

特に皮肉なことに、シュロッターベックは当時、ベンチからレッドカードが提示されるのを目撃していたが、多くの者にとって明白な理由は見当たらなかった。彼自身がInstagramで述べた説明は明快だった。「アタランタの選手10人ほどが同時に飛び起きて大声で抗議してきたので、私は立ち上がった」 彼はこう付け加えた。「『座りなさい』と言っただけだ。それだけだ。侮辱も、無礼な態度も、その他何もなかった。」

今日に至るまで、この場面は驚きを呼んでいる。試合終了後も、彼にとってその判定は不可解なままだった。「なぜ私がレッドカードを受けたのか、試合終了後でも審判自身は説明できなかった」。退場処分をめぐる一連の出来事は、試合終盤の慌ただしい展開の中で起きた。

事後になって、マヌエル・グレーフェがひとつの説明を示した。元ブンデスリーガの審判員は『Bild』紙に対し、「もし彼が、対立的かつ攻撃的な態度でレビューエリアや相手チームのコーチングゾーン、あるいはピッチに踏み込んだ場合、即座に退場処分となる」と語った。

シュロッターベック選手への出場停止処分に加え、クラブ側も処分を受けた。UEFAは、チームのスポーツマンシップに反する行為に対して警告を発した。さらに、ドルトムントはスタジアムの損害賠償として1万3000ユーロを支払う義務があり、ファンによるその他の損害についてはアタランタと協議して解決することになっている。観客による暴動行為に対しては、追加で5000ユーロの罰金が科された。