BVB、ニュースと噂：報道によると、ボルシア・ドルトムントに4人の新たな移籍候補が浮上

ボルシア・ドルトムントは、ジャスティン・ラーマ、カウア・プラテス、ジョアン・ガドゥの3選手について、来シーズンに向けた移籍を発表済みだ。さらに、新たな候補者が浮上している。

Skyによると、ドルトムントはブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのMFマット・オライリーにも関心を示している。クラブ関係者はすでに情報収集を行い、移籍条件を打診したという。スカウトだけでなくニコ・コヴァチ監督も、この25歳のデンマーク代表を高く評価している。

同時に、レッドスター・ベオグラードのヴァシリェ・コストフ（18歳、MF）も候補に。彼は2028年まで契約が残っており、数週間前に代理人がドルトムントと初会談した。

移籍金は約2500万ユーロとされ、RBライプツィヒ、インテル・ミラノ、プレミアリーグの複数クラブも関心を示す。

さらに攻撃陣の補強も模索中で、アーセナルの19歳左利きMFイーサン・ヌワネリにも再アプローチしたとされる。

本人は移籍に前向きだが、移籍金が高額になる見込みで実現は難しい。今季はマルセイユへレンタルされ経験を積んだ。2030年までアーセナルと契約しており、再レンタルとなるかは不明だ。

さらに、リールの攻撃的MFマティアス・フェルナンデス＝パルドも候補に挙げられている。2025/26シーズンには8ゴール5アシストを記録。ドルトムントは接触済みだが、リールは3000万ユーロ以上の移籍金を要求しており、買取り条項は設定されていない。

さらに、アトレティコ・ナシオナル（コロンビア）の17歳FWサミュエル・マルティネスもBVBが注目する若手だ。ただし、複数のプレミアリーグクラブも関心を示しており、競争は激しい。