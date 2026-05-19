BVB、ニュースと噂：報道によると、ボルシア・ドルトムントに4人の新たな移籍候補が浮上

BVBのニュースと噂：
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BVBのニュースと噂：
ボルシア・ドルトムントは、ジャスティン・ラーマ、カウア・プラテス、ジョアン・ガドゥの3選手について、来シーズンに向けた移籍を発表済みだ。さらに、新たな候補者が浮上している。
Skyによると、ドルトムントはブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのMFマット・オライリーにも関心を示している。クラブ関係者はすでに情報収集を行い、移籍条件を打診したという。スカウトだけでなくニコ・コヴァチ監督も、この25歳のデンマーク代表を高く評価している。
同時に、レッドスター・ベオグラードのヴァシリェ・コストフ（18歳、MF）も候補に。彼は2028年まで契約が残っており、数週間前に代理人がドルトムントと初会談した。
移籍金は約2500万ユーロとされ、RBライプツィヒ、インテル・ミラノ、プレミアリーグの複数クラブも関心を示す。
さらに攻撃陣の補強も模索中で、アーセナルの19歳左利きMFイーサン・ヌワネリにも再アプローチしたとされる。
本人は移籍に前向きだが、移籍金が高額になる見込みで実現は難しい。今季はマルセイユへレンタルされ経験を積んだ。2030年までアーセナルと契約しており、再レンタルとなるかは不明だ。
さらに、リールの攻撃的MFマティアス・フェルナンデス＝パルドも候補に挙げられている。2025/26シーズンには8ゴール5アシストを記録。ドルトムントは接触済みだが、リールは3000万ユーロ以上の移籍金を要求しており、買取り条項は設定されていない。
さらに、アトレティコ・ナシオナル（コロンビア）の17歳FWサミュエル・マルティネスもBVBが注目する若手だ。ただし、複数のプレミアリーグクラブも関心を示しており、競争は激しい。
ブンデスリーガ2位、CLプレーオフ敗退、DFBポカールベスト16。ボルシア・ドルトムントの今シーズンはこうだった。FWセルフー・ギラッシは全く満足していない。
今シーズンで最も嬉しかった瞬間を問われると、彼は「正直、何も優勝できなかったので、良い瞬間は少なかった。カップ戦もCLも負けたから」と語った。
ギニア代表は続けた。「2位でも満足できない。ドルトムントでプレーするならタイトルが欲しい。リーグは厳しいし、ポカールでも負けた。だから今季は良い瞬間がなかった」。
彼は今夏の移籍が噂されており、フェネルバフチェが交渉で大きな進展を遂げたとされる。クラブ会長とギラッシーは個人面談を行い、「基本合意」に達したとの報道もある。
ギラッシーはドルトムントと2028年まで契約しているが、Sky Sportによると今夏移籍する方針を決めたという。レアル・マドリードやマンチェスター・シティは4000万ユーロで獲得できる条項があるものの、現時点で接触していない。 それでもフェネルバフチェだけでなく、トッテナムやACミランも関心を示している。
スカイの報道によると、マンチェスター・ユナイテッドがジュリアン・ライアーソンについて問い合わせを行ったという。
ただし、交渉が具体化するかは不透明だ。移籍が実現した場合、ドルトムントは2028年まで契約が残るこのノルウェー人選手に対し、少なくとも3000万ユーロの移籍金を要求するとみられる。
今季公式戦18アシストを記録するライアーソンは先週末、移籍報道について記者から問われると「君は僕より詳しいね。ここでの契約はあと2年あるから、それ以上は考えていない」と語った。
|日程
|コンテスト
|試合
|7月18日
|親善試合
|ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
|7月29日
|親善試合
|セレッソ大阪対BVB
|8月1日
|親善試合
|FC東京 vs. BVB