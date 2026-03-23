BVB、ニュースと噂：上司との関係に亀裂？セバスティアン・ケールのボルシア・ドルトムント退団をめぐる新たな詳細が明らかに

ボルシア・ドルトムントとセバスティアン・ケールの契約解除をめぐり、新たな詳細が明らかになった。

ドイツ紙『Bild』の報道によると、BVBの経営陣内部には「埋めようのない溝」があったという。その発端は、何よりもまず、ケールと直属の上司であるスポーツディレクターのラース・リッケンとの間の困難な関係にあった。

その原因は2024年春に遡る。当時、BVBのユースセンター長だったリッケンが、スポーツディレクターのケールではなく、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケの後任としてスポーツ担当取締役のポストに就いたことが、やや意外な展開だった。

ケールは以前からそのポストを狙っていたとされ、任命の際に見送られ、スポーツディレクターの職に甘んじなければならなかったことに、当然ながら失望していたという。

さらに同紙は、ケールとの契約解除の決定が、土曜日の夜に行われたHSV戦の前にはすでに下されていたことを明らかにしている。『キッカー』誌によると、間近に迫った代表戦による中断期間を機に、より明確な区切りをつけるため、発表は試合終了後まで待ったという。

日曜日の朝、ドルトムント・ブラッケルにあるBVB事務局で行われた約1時間にわたる面談で、ケールにこの決定が伝えられたという。クラブの公式発表では、「双方の合意による」離任とされている。

2018年から4年間、ケールはBVBのプロ選手部門の責任者を務め、その間にドルトムントは2021年のDFBポカール（ドイツカップ）優勝を果たした。2022年夏、元BVBのプロ選手である彼はスポーツディレクターの職に就き、2024年には「黒と黄色」のチームはチャンピオンズリーグの決勝に進出した。