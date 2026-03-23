BVB、ニュースと噂：上司との関係に亀裂？セバスティアン・ケールのボルシア・ドルトムント退団をめぐる新たな詳細が明らかに

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ボルシア・ドルトムントとセバスティアン・ケールの契約解除をめぐり、新たな詳細が明らかになった。
ドイツ紙『Bild』の報道によると、BVBの経営陣内部には「埋めようのない溝」があったという。その発端は、何よりもまず、ケールと直属の上司であるスポーツディレクターのラース・リッケンとの間の困難な関係にあった。
その原因は2024年春に遡る。当時、BVBのユースセンター長だったリッケンが、スポーツディレクターのケールではなく、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケの後任としてスポーツ担当取締役のポストに就いたことが、やや意外な展開だった。
ケールは以前からそのポストを狙っていたとされ、任命の際に見送られ、スポーツディレクターの職に甘んじなければならなかったことに、当然ながら失望していたという。
さらに同紙は、ケールとの契約解除の決定が、土曜日の夜に行われたHSV戦の前にはすでに下されていたことを明らかにしている。『キッカー』誌によると、間近に迫った代表戦による中断期間を機に、より明確な区切りをつけるため、発表は試合終了後まで待ったという。
日曜日の朝、ドルトムント・ブラッケルにあるBVB事務局で行われた約1時間にわたる面談で、ケールにこの決定が伝えられたという。クラブの公式発表では、「双方の合意による」離任とされている。
2018年から4年間、ケールはBVBのプロ選手部門の責任者を務め、その間にドルトムントは2021年のDFBポカール（ドイツカップ）優勝を果たした。2022年夏、元BVBのプロ選手である彼はスポーツディレクターの職に就き、2024年には「黒と黄色」のチームはチャンピオンズリーグの決勝に進出した。
マルクス・クローシェは、ZDFの番組『Aktuelles Sportstudio』に出演し、BVBのニコ・コヴァチ監督との会談について語った。
アイントラハト・フランクフルトのスポーツ部門責任者とドルトムントの監督は、先週火曜日にフランクフルトで夕食を共にし、個人的な交流を深めた。しかし、その席では将来の協力関係について話し合うつもりはなく、むしろ偶然のきっかけで会話が弾んだという。
「面白い話なんです！結局のところ、ピーター・フィッシャーが70歳の誕生日を迎え、祝賀会を開いたんです。ニコ・コヴァチもその場にいました。うちの広報担当のヤン・シュトラスハイムはニコと友人関係にあります。私は食事に参加すると伝えました。そこで私たちは席を共にし、サッカーについて語り合ったのです。それが今日の状況につながったわけです」とクローシェは説明した。
最近、コヴァチとクローシェがそう遠くない将来、BVBで同僚になるのではないかという憶測が飛び交っていた。スポーツディレクターのセバスティアン・ケールが退任したことで、こうした噂に新たな燃料が注がれることになりそうだ。
というのも、『Bild』紙の報道によると、45歳の彼は、経済面とスポーツ面での期待値の乖離に納得がいかず、アイントラハト・フランクフルトを去ることを検討しているという。 そのため、クローシェが今夏以降もSGEに残留するかどうかは「これまで以上に不透明」となっている。もし彼がクラブを去れば、ドルトムントのボルシアにおいて、彼にとってスポーツ面でも魅力的な新たな道が開ける可能性がある。
BVBのセンターバック、ヴァルデマール・アントンは、ユリアン・ブラントとニクラス・ズーレが今シーズン終了後にクラブを去ることになることを残念がっている。
「個人的なレベルでは、ユリ、ニキ、サリフが去ってしまうのは本当に残念だ。我々は一緒に多くのことを経験し、多くの困難を乗り越え、たくさん笑った。彼ら一人ひとりにそれぞれの長所があり、それぞれの方法で彼らの不在が寂しくなるだろう」と、ドイツ代表の同選手は『ルア・ナッハリヒテン』紙に語った。
同時に、ドルトムントにとっては、チーム体制を一新する絶好の機会でもある。「選手が去れば、新しい選手が加わる。それはサッカー界では日常茶飯事だ。クラブの経営陣が優秀な選手を獲得してくれると確信している」とアントンは語った。
今後数年間の成功の見通しについて、29歳の同選手はニコ・シュロッターベックとの契約延長も望んでいる。「シュロッティとはその件について話しているよ、それは当然のことだ。最終的には彼自身の決断だ。彼はかなり悩んでいる。そして、他の皆と同じように、彼がチームに残ってくれれば我々がどれほど喜ぶか、彼もよく分かっているはずだ」
日時
試合
4月4日 18時30分
VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ）
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）