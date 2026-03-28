BVB、ニュースと噂：ボルシア・ドルトムント、セルフー・ギラシーを巡り二重の悪夢に直面か

セルフー・ギラッシーは、2028年まで契約が残っているにもかかわらず、来夏にボルシア・ドルトムントを退団する可能性がある――しかも、これまでの予想よりもはるかに低い移籍金で。

このギニア人選手が契約に離脱条項を盛り込んでいることは、すでに何度か報じられている。これに関連して、レアル・マドリードやリヴァプールといったビッグクラブを含む数多くのトップクラブが、興味を示した場合、大規模な交渉やBVBの拒否権なしにギラッシを獲得できる可能性があるという。 しかし、ドイツ紙『Bild』によると、この条項は来夏にはわずか3500万ユーロで発動可能であり、これまで報じられていた4500万～5000万ユーロではないという。

したがって、ギラッシが対象となるトップクラブへの移籍を決断した場合、BVBは赤字となることはない（ギラッシはシュトゥットガルトから1800万ユーロで獲得した）ものの、このトップストライカーを市場価格を下回る価格で売却せざるを得なくなるため、経済的な損失を被る恐れがある。

さらに、30歳のギラッシーは自身の将来に関する決断を急いでいない。シーズン終了後にようやく決定を下す意向だ。ここでBVBは再び頭を悩ませることになりそうだ。なぜなら、ギラッシーの件は夏の長期化問題に発展する可能性があるからだ。ビルト紙によると、この条項は夏の後半、具体的には7月以降になって初めて発動されることになっている。

最近、ギラシーはサウジアラビアへの移籍が度々噂されている。そこで最後の大型契約を結び、BVBでの現在の年俸をほぼ倍増させるためだ。さらに、ACミランも関心を示しているという。しかし、どちらのクラブに対しても、この契約解除条項は適用されない。

ギラッシーは今シーズンもドルトムントのトップスコアラーだ。公式戦39試合で18ゴール、6アシストを記録している。BVBでのデビューシーズンには、公式戦45試合で34ゴールを決め、さらに9アシストを記録した。