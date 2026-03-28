BVB、ニュースと噂：ボルシア・ドルトムント、セルフー・ギラシーを巡り二重の悪夢に直面か

BVBに関するその他のニュースと記事：
- UEFA、シュロッターベックへのレッドカード処分を発表
- 「それが唯一の道だ！」マティス・テル、BVB移籍か？
- BVBは夏に有望な若手選手を失うのか？
BVBに関するその他のニュースと記事：
セルフー・ギラッシーは、2028年まで契約が残っているにもかかわらず、来夏にボルシア・ドルトムントを退団する可能性がある――しかも、これまでの予想よりもはるかに低い移籍金で。
このギニア人選手が契約に離脱条項を盛り込んでいることは、すでに何度か報じられている。これに関連して、レアル・マドリードやリヴァプールといったビッグクラブを含む数多くのトップクラブが、興味を示した場合、大規模な交渉やBVBの拒否権なしにギラッシを獲得できる可能性があるという。 しかし、ドイツ紙『Bild』によると、この条項は来夏にはわずか3500万ユーロで発動可能であり、これまで報じられていた4500万～5000万ユーロではないという。
したがって、ギラッシが対象となるトップクラブへの移籍を決断した場合、BVBは赤字となることはない（ギラッシはシュトゥットガルトから1800万ユーロで獲得した）ものの、このトップストライカーを市場価格を下回る価格で売却せざるを得なくなるため、経済的な損失を被る恐れがある。
さらに、30歳のギラッシーは自身の将来に関する決断を急いでいない。シーズン終了後にようやく決定を下す意向だ。ここでBVBは再び頭を悩ませることになりそうだ。なぜなら、ギラッシーの件は夏の長期化問題に発展する可能性があるからだ。ビルト紙によると、この条項は夏の後半、具体的には7月以降になって初めて発動されることになっている。
最近、ギラシーはサウジアラビアへの移籍が度々噂されている。そこで最後の大型契約を結び、BVBでの現在の年俸をほぼ倍増させるためだ。さらに、ACミランも関心を示しているという。しかし、どちらのクラブに対しても、この契約解除条項は適用されない。
ギラッシーは今シーズンもドルトムントのトップスコアラーだ。公式戦39試合で18ゴール、6アシストを記録している。BVBでのデビューシーズンには、公式戦45試合で34ゴールを決め、さらに9アシストを記録した。
ここ数日、ボルシア・ドルトムント（BVB）がジャドン・サンチョの再獲得に関心を示しているという噂が流れている。これは最近、『Sport Bild』と『Sky』が一致して報じた内容だ。
来夏にフリーで獲得可能となるサンチョが、契約締結時のサインボーナスを放棄し、さらに大幅な減俸（マンチェスター・ユナイテッドでの1600万ユーロから最大500万ユーロへ）を受け入れるならば、ドルトムントへの再移籍を阻むものはほとんどないと言われている。 特にBVBのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長は、内部でサンチョ獲得を強く推し進め、移籍を急いでいるとされる。ラース・リッケン経営責任者も、ニコ・コヴァチ監督も、これに反対していないようだ。
しかし、サンチョの健康状態が計画を台無しにする可能性がある。というのも、26歳のサンチョは、スペインで行われた3日間の合宿の一環としてアストン・ヴィラがエルチェと行った親善試合で、重傷を負った可能性があるからだ。サンチョは1対1の競り合いで不運にも肩か鎖骨を強打し、即座にピッチを退くことを余儀なくされた。 その後、腕は三角巾で固定された。負傷の程度について、ヴィラ側は当初、詳細を明らかにしなかった。
サンチョにとって、この怪我はこれ以上ないほど不運なタイミングでの発生となった。 最近、彼はプレミアリーグのクラブで再びスタメンに定着しつつあった。代表戦中断直前のウェストハム・ユナイテッド戦（2-0）では、ジョン・マクギンの先制点をアシストしていた。しかし、移籍金なしで獲得できるにもかかわらず、ヴィラがレンタル期間終了後にサンチョを完全移籍で獲得する見込みは、現時点では低いようだ。
BVBはムッサ・カバという巨大な宝石を擁している。しかし、この17歳の選手は怪我の多さが大きな懸念材料となっていた。これまでのところ、彼はセカンドチームでリージョナルリーガ・ウェストにわずか6試合しか出場していない。3月初旬に今季最後の試合に出場して以来、不可解な事情により再び離脱している。
現在、『ルア・ナッハリヒテン』紙は、成長期による筋肉のバランス不良が再発の原因となっていると報じている。そのため、この守備的ミッドフィールダーには特に慎重な対応が取られている。「代表戦の中断期間を利用して、彼が完全に痛みから解放されるようにしたい。目標は、過密日程となる4月の試合で彼が再び戦力となることだ」と、U-23チームのダニエル・リオス監督は語っている。
|日時
|試合
|4月4日 18時30分
|VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ）
|4月11日 15時30分
|BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
|4月18日 15:30
|TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）