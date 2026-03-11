BVB、ニュースと噂：ボルシア・ドルトムントは、ギラシーの後継者として、今年の夏にドイツ代表のサプライズ選手を獲得するのでしょうか？

BVBに関するその他のニュースと記事：
- ユリアン・ブラントはどこのチームに移籍するのか？退団するBVBのスター選手は、ある傾向があるらしい
- ブラントの後継者は、BVB にとって特別な条件を満たさなければならない
- BVB のレジェンド、2 部リーグの監督として 8 試合で辞任
BVBに関するその他のニュースと記事：
ボルシア・ドルトムントは、夏にニコロ・トレソルディの獲得に向けて新たな動きを見せる可能性がある。スカイによると、クラブ・ブルージュの若手スター選手には、ブンデスリーガの複数のトップクラブが接触しており、その中には2年前に21歳の同選手に関心を示していたとされるBVBも含まれているという。
当時、このフォワードはハノーファー96に所属しており、ボルシア・ドルトムントのようなクラブへの移籍は、その時点では非常にありそうもなかった。しかし、ニーダーザクセン州からブルージュへ、750万ユーロという記録的な移籍金で移籍したトレソルディは、見事に成長し、チャンピオンズリーグでの実力もすでに証明している。
トレソルディは、ベルギーのクラブで46試合に出場し、15ゴールと5アシストを記録しており、カイ・ハヴェルツに次ぐドイツ代表のフォワードの座がまだ決定していないことを受け、ユリアン・ナーゲルスマン監督が選ぶワールドカップの代表メンバーについて、議論の対象となっている。 トレソルディはまだA代表での出場経験はないが、ドイツU-21代表ではすでに22試合に出場している。
ブルージュでの目覚ましい成長を受けて、イタリアサッカー連盟はサルデーニャ島出身のこの選手に接触し、代表チームへの移籍を説得しようとしていると報じられている。トレソルディ自身は、生まれ故郷の国のためにプレーすることには確かに魅力を感じているが、DFB（ドイツサッカー連盟）での代表キャリアに焦点を当てていると強調している。
来年の夏にヨーロッパのトップ5リーグの有名クラブに移籍すれば、トレスオルディは間違いなく、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督からもより注目されるようになるだろう。また、BVBも新たなストライカーを必要としている可能性がある。
なぜなら、セルフー・ギラシーが来年の夏に早期退団する可能性が高いと依然として見られているからだ。ギニア出身のこの選手は2027年まで契約が残っているが、その契約には5000万ユーロの契約解除条項が盛り込まれていると報じられている。Bild紙は、この条項はレアル・マドリード、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、アーセナル、チェルシー、リヴァプールなどの特定のクラブに適用されると報じている。
しかし、Bild紙によれば、上記のクラブがドルトムントに接触しなかった場合でも、ギラッシーは「明確なキャリアプラン」を追求しており、30歳になる夏に「最後の大型契約」に署名する予定だという。 ギアラシーの兄でありアドバイザーでもあるカランバは、昨夏、サウジアラビアの複数のクラブにこのフォワードを売り込み、「もう一度大金を稼ぐ」計画を立てていた。
しかし、サウジアラビアのクラブには、この契約解除条項は適用されない。 グイラッシが移籍を希望する場合、彼はサウジ・プロリーグでドルトムントでの年俸（900万ユーロと報じられている）の2倍を要求するとされており、BVBはその金額を自由に交渉できる可能性がある。伝えられるところによると、ブラック＆イエローの責任者は少なくとも8000万ユーロを要求している。
この資金は、BVB がファビオ・シルバの代役となる選手に投資するために活用できるだろう。一方、トレソルディはブンデスリーガのエリートクラブだけでなく、「他の魅力的なヨーロッパのクラブ」も、ブルージュに夏の移籍について具体的な問い合わせを行っていると、Sky は報じている。トレソルディの契約は 2029 年まで残っており、安価での獲得は難しそうだ。
ユリアン・ブラントに関しては、BVB はすでに事実を確定し、この攻撃的ミッドフィールダーが来年の夏にフリー移籍で退団することを発表しました。残る問題は、ニコ・シュロッターベックとカリム・アデエミです。
ブラック＆イエローは両選手との契約延長を希望しているが、両者ともまだ契約に難色を示している。アデエミの契約は2027年まで有効で、具体的なオファーが提示されており、アデエミの代理人であるホルヘ・メンデスが要求した契約解除条項も盛り込まれているという。しかし、スポーツディレクターのラース・リッケンは、現状について具体的なコメントは依然として差し控えている。 「カリムとも話し合いを続けています。しかし、その内容は、両者が緊密かつ信頼関係のもとで話し合っているため、外部への情報公開は意図的に最小限に抑えています。今後もこの方針を維持するつもりです」と、リッケン氏はWAZ紙の取材に対して答えています。
アデイエミは、ニコ・コヴァチ監督の下、ドルトムントの攻撃陣の序列で明らかに二番手に後退していた。今年に入ってから、彼はBVBのスタメンに3回しか出場しておらず、現在、コヴァチ監督はマクシミリアン・ベイヤーを優先的に起用している。 おそらく、アデイエミがシーズン中に交代に怒りの反応を見せたことや、「ミステリーボックス」事件で違法な武器所持により多額の罰金を科されたことなど、ネガティブな話題が注目されたことも影響しているだろう。
|予定
|試合
|3月14日 15:30
|BVB 対 FC アウクスブルク (ブンデスリーガ)
|3月21日 18:30
|BVB 対 ハンブルガーSV（ブンデスリーガ）
|4月4日 18:30
|VfB シュトゥットガルト - BVB (ブンデスリーガ)
|4月11日 15:30
|BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".