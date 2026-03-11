BVB、ニュースと噂：ボルシア・ドルトムントは、ギラシーの後継者として、今年の夏にドイツ代表のサプライズ選手を獲得するのでしょうか？

ボルシア・ドルトムントは、夏にニコロ・トレソルディの獲得に向けて新たな動きを見せる可能性がある。スカイによると、クラブ・ブルージュの若手スター選手には、ブンデスリーガの複数のトップクラブが接触しており、その中には2年前に21歳の同選手に関心を示していたとされるBVBも含まれているという。

当時、このフォワードはハノーファー96に所属しており、ボルシア・ドルトムントのようなクラブへの移籍は、その時点では非常にありそうもなかった。しかし、ニーダーザクセン州からブルージュへ、750万ユーロという記録的な移籍金で移籍したトレソルディは、見事に成長し、チャンピオンズリーグでの実力もすでに証明している。

トレソルディは、ベルギーのクラブで46試合に出場し、15ゴールと5アシストを記録しており、カイ・ハヴェルツに次ぐドイツ代表のフォワードの座がまだ決定していないことを受け、ユリアン・ナーゲルスマン監督が選ぶワールドカップの代表メンバーについて、議論の対象となっている。 トレソルディはまだA代表での出場経験はないが、ドイツU-21代表ではすでに22試合に出場している。

ブルージュでの目覚ましい成長を受けて、イタリアサッカー連盟はサルデーニャ島出身のこの選手に接触し、代表チームへの移籍を説得しようとしていると報じられている。トレソルディ自身は、生まれ故郷の国のためにプレーすることには確かに魅力を感じているが、DFB（ドイツサッカー連盟）での代表キャリアに焦点を当てていると強調している。

来年の夏にヨーロッパのトップ5リーグの有名クラブに移籍すれば、トレスオルディは間違いなく、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督からもより注目されるようになるだろう。また、BVBも新たなストライカーを必要としている可能性がある。

なぜなら、セルフー・ギラシーが来年の夏に早期退団する可能性が高いと依然として見られているからだ。ギニア出身のこの選手は2027年まで契約が残っているが、その契約には5000万ユーロの契約解除条項が盛り込まれていると報じられている。Bild紙は、この条項はレアル・マドリード、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、アーセナル、チェルシー、リヴァプールなどの特定のクラブに適用されると報じている。

しかし、Bild紙によれば、上記のクラブがドルトムントに接触しなかった場合でも、ギラッシーは「明確なキャリアプラン」を追求しており、30歳になる夏に「最後の大型契約」に署名する予定だという。 ギアラシーの兄でありアドバイザーでもあるカランバは、昨夏、サウジアラビアの複数のクラブにこのフォワードを売り込み、「もう一度大金を稼ぐ」計画を立てていた。

しかし、サウジアラビアのクラブには、この契約解除条項は適用されない。 グイラッシが移籍を希望する場合、彼はサウジ・プロリーグでドルトムントでの年俸（900万ユーロと報じられている）の2倍を要求するとされており、BVBはその金額を自由に交渉できる可能性がある。伝えられるところによると、ブラック＆イエローの責任者は少なくとも8000万ユーロを要求している。

この資金は、BVB がファビオ・シルバの代役となる選手に投資するために活用できるだろう。一方、トレソルディはブンデスリーガのエリートクラブだけでなく、「他の魅力的なヨーロッパのクラブ」も、ブルージュに夏の移籍について具体的な問い合わせを行っていると、Sky は報じている。トレソルディの契約は 2029 年まで残っており、安価での獲得は難しそうだ。