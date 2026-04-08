BVB、ニュースと噂：ボルシア・ドルトムントは懸念すべきか？BVBの巨額移籍を巡る奇妙な展開

2月、ボルシア・ドルトムントは、来夏から有望な左サイドバックのカウア・プラテスを獲得すると発表した。17歳のプラテスは、8月に18歳になるのを機にBVBへ移籍する予定で、その移籍金としてブラジル1部リーグのクルゼイロに1200万ユーロが支払われる。

プラテスの移籍が決まって以来、この若き選手には奇妙な展開が見られる。現在の所属クラブでの最後の出場は2月14日だった。その数日後、プラテスがドルトムントへ移籍することが正式に発表され、それ以来、彼はクルゼイロで1分たりともプレーしていない。

2月末以降、この若きブラジル人選手は公式戦9試合でメンバー入りしていたものの、いずれも出場機会はなかった。したがって、BVBとしては、1200万ユーロで獲得した新戦力が、十分な実戦経験を積まずに夏にボルシアに加入することになるのではないかと、少なからず懸念を抱かざるを得ない。

プラテスは移籍が発表される前からクルゼイロのレギュラーではなかったが、例えば1月にはベロオリゾンテのこの名門クラブで3度スタメンに名を連ねていた。その後、2月には7分間の出場が2回あったのみだった。

BVBでは、プラテスは将来の左サイドバックとして期待されており、2031年までの長期契約を結んでいる。8月の加入後は、慎重にチームに馴染ませていく方針だ。

この有望株にとって朗報なのは、クラブとは対照的に、ブラジルU-20代表では最近、ある程度の実戦経験を積めたことだ。3月末に行われたパラグアイU-20代表との親善試合2試合（いずれも3-1で勝利）では、プラテスはそれぞれ90分と45分間プレーした。