BVB、ニュースと噂：ボルシア・ドルトムントは懸念すべきか？BVBの巨額移籍を巡る奇妙な展開

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2月、ボルシア・ドルトムントは、来夏から有望な左サイドバックのカウア・プラテスを獲得すると発表した。17歳のプラテスは、8月に18歳になるのを機にBVBへ移籍する予定で、その移籍金としてブラジル1部リーグのクルゼイロに1200万ユーロが支払われる。
プラテスの移籍が決まって以来、この若き選手には奇妙な展開が見られる。現在の所属クラブでの最後の出場は2月14日だった。その数日後、プラテスがドルトムントへ移籍することが正式に発表され、それ以来、彼はクルゼイロで1分たりともプレーしていない。
2月末以降、この若きブラジル人選手は公式戦9試合でメンバー入りしていたものの、いずれも出場機会はなかった。したがって、BVBとしては、1200万ユーロで獲得した新戦力が、十分な実戦経験を積まずに夏にボルシアに加入することになるのではないかと、少なからず懸念を抱かざるを得ない。
プラテスは移籍が発表される前からクルゼイロのレギュラーではなかったが、例えば1月にはベロオリゾンテのこの名門クラブで3度スタメンに名を連ねていた。その後、2月には7分間の出場が2回あったのみだった。
BVBでは、プラテスは将来の左サイドバックとして期待されており、2031年までの長期契約を結んでいる。8月の加入後は、慎重にチームに馴染ませていく方針だ。
この有望株にとって朗報なのは、クラブとは対照的に、ブラジルU-20代表では最近、ある程度の実戦経験を積めたことだ。3月末に行われたパラグアイU-20代表との親善試合2試合（いずれも3-1で勝利）では、プラテスはそれぞれ90分と45分間プレーした。
ドルトムントに所属していたマフムード・ダフードは、今夏にフリー移籍でクラブを去ることになる。アイントラハト・フランクフルトが火曜日に発表したところによると、今シーズン終了で満了するこのミッドフィールダーとの契約は更新されない。
「モーは常にチームのために尽くし、それ以上に常にプロフェッショナルな態度で臨んでくれた。過去2シーズンの彼の貢献に感謝するとともに、選手としての将来、そして私生活においても、彼の今後の活躍を祈っている」と、フランクフルトのスポーツディレクター、ティモ・ハルドゥングは彼の退団について語った。ダフードが今後どこでキャリアを続けるかはまだ未定だ。報道によると、30歳の彼には現在、複数の選択肢があるという。
ダフードは2017年から2023年までBVBのユニフォームを着用し、ドルトムントで通算141試合（5得点）に出場した後、2023年にイングランドのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンへ移籍した。 VfBシュトゥットガルトへの半年間のレンタル移籍を経て、ダフードは2024年夏にフランクフルトへ移籍したが、アイントラハトでは定位置を確保することができなかった。これまでのところ、SGEでの出場は35試合（3ゴール）にとどまっている。
先週負傷で欠場していた2人の選手が、土曜日にボルシア・ドルトムントで行われるブンデスリーガのビッグマッチで、バイエル・レバークーゼンの戦力として復帰する見込みだ。
右サイドバックのルーカス・バスケスは、長期の離脱を経て、再びメンバー入り候補となっている。2月末からふくらはぎの怪我で離脱していたこのスペイン人選手は、すでにチーム練習に完全復帰しており、ドルトムント戦でのバイエル・レバークーゼンのメンバー入りが期待される。
ジャレル・クアンサについても同様だ。このセンターバックは先週末のヴォルフスブルク戦（6-3）を太ももの不調で欠場したが、レバークーゼン側はBVB戦での早期復帰を依然として期待している。ただし火曜日の練習では、クアンサは当初、個別トレーニングにとどまっていた。
レバークーゼンは、チャンピオンズリーグ出場権争い（ライプツィヒ、シュトゥットガルト、ホッフェンハイム）のライバルたちに重要な差をつけられないよう、ドルトムント戦で何としても勝ち点を獲得したいと考えている。一方、BVBは、5位のTSGホッフェンハイムが前日のアウクスブルク戦で勝利しなかった場合、レバークーゼンに勝利すれば、理論上すでにチャンピオンズリーグ出場権を確定させることができる。
日時
試合
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）
4月26日 17時30分
BVB 対 SCフライブルク（ブンデスリーガ）
5月3日 17時30分
ボルシア・メンヒェングラートバッハ 対 BVB（ブンデスリーガ）