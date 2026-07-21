BVBがメキシコの「100年に1人の才能」ジルベルト・モラに興味を示している。ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスがBild紙のコラム「Lothar legt los」でそう語った。

「17歳のメキシコ代表モラは今回のW杯で4試合に出場した。この若き才能はすでに多くの欧州クラブが注目しており、ドルトムントも興味を示している」とマテウスは語った。

今大会1248人の選手中最年少ながらメキシコ代表として4試合に出場し、特に16強戦のエクアドル戦で存在感を示した。16歳でのゴールドカップ・ノックアウトステージでの活躍が評価され、メキシコサッカー史に残る才能と称されている。 メキシコの優勝で彼は世界最年少タイトル記録も樹立した。

男子代表レベルでタイトルを取った最年少選手となり、16歳266日での達成は1958年のペレや2024年のヤマルより早かった。

移籍金は約2,000万ユーロと噂され、代理人のラファエラ・ピメンタは「1,500万ユーロでは足一本すら買えない」と冗談交じりに語った。

モラはクラブ・ティフアナと2029年まで契約しているが、特別条項で欧州移籍が可能になる。ただしUEFA規定により未成年者の国際移籍は禁止されているため、2027年10月に成人してから移籍できる。

移籍先候補の筆頭はレアル・マドリード。ティフアナのユース責任者ルバルカバ氏は「彼はマドリードでプレーする夢を持ちつつ、現実を見据えている」と語った。

ティフアナではすでに主力として活躍し、10番だけでなくセンターフォワード、8番、左ウイングもこなす。公式戦53試合で10ゴール2アシストを記録している。