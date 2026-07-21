BVBのニュース・記事：
- 獲得希望選手へのアプローチで大きな優位性
- アデイエミの移籍が未発表の理由
- 新加入選手が親善試合で夢のようなデビューを飾る
BVBのニュース・記事：
BVBがメキシコの「100年に1人の才能」ジルベルト・モラに興味を示している。ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスがBild紙のコラム「Lothar legt los」でそう語った。
「17歳のメキシコ代表モラは今回のW杯で4試合に出場した。この若き才能はすでに多くの欧州クラブが注目しており、ドルトムントも興味を示している」とマテウスは語った。
今大会1248人の選手中最年少ながらメキシコ代表として4試合に出場し、特に16強戦のエクアドル戦で存在感を示した。16歳でのゴールドカップ・ノックアウトステージでの活躍が評価され、メキシコサッカー史に残る才能と称されている。 メキシコの優勝で彼は世界最年少タイトル記録も樹立した。
男子代表レベルでタイトルを取った最年少選手となり、16歳266日での達成は1958年のペレや2024年のヤマルより早かった。
移籍金は約2,000万ユーロと噂され、代理人のラファエラ・ピメンタは「1,500万ユーロでは足一本すら買えない」と冗談交じりに語った。
モラはクラブ・ティフアナと2029年まで契約しているが、特別条項で欧州移籍が可能になる。ただしUEFA規定により未成年者の国際移籍は禁止されているため、2027年10月に成人してから移籍できる。
移籍先候補の筆頭はレアル・マドリード。ティフアナのユース責任者ルバルカバ氏は「彼はマドリードでプレーする夢を持ちつつ、現実を見据えている」と語った。
ティフアナではすでに主力として活躍し、10番だけでなくセンターフォワード、8番、左ウイングもこなす。公式戦53試合で10ゴール2アシストを記録している。
冬休み時点で2位だったニコ・シュロッターベックは、下半期に入ると『キッカー』誌のブンデスリーガセンターバックランキングで3位下がった。
ドイツ代表DFは、マティアス・ギンター（SCフライブルク）、ジョナサン・ター（FCバイエルン）、エドモンド・タップソバ（バイエル・レバークーゼン）に順位を譲った。トップはダヨ・ウパメカノ（FCバイエルン）だが、「世界クラス」の評価は得られなかった。
ギンターは「良質な赤ワインのように」熟成し、32歳にして「キャリア最高の半年間を過ごした」と評価された。 「比類なき対角パス」を持つシュロッターベックは、守備面で時折弱点を露呈している。一方、タップソバは第33節のシュトゥットガルト戦（1-3で敗戦）での1回のみ、唯一のミスを犯した。
|日付
|時刻
|試合
|テレビ放送・ライブ配信
|会場
|7月25日（土）
|13時
|フォルトゥナ・デュッセルドルフ対BVB
|BVB-TV／Sky
|会場：メルクール・シュピール・アリーナ（デュッセルドルフ）
|7月29日（水）
|12時（ドイツ時間）
|セレッソ大阪 対 BVB
|BVB-TV／Sky／DAZN
|ヤンマー・スタジアム長居（大阪市）
|8月1日（土）
|12時（ドイツ時間）
|FC東京対BVB
|BVB-TV／Sky／DAZN
|MUFGスタジアム（東京）
|8月9日（日）
|15時（ドイツ時間）
|FCアーセナル vs. BVB
|BVB-TV／Sky
|エミレーツ・スタジアム（ロンドン）
|8月15日（土）
|17時30分
|BVB対ASローマ
|BVB-TV／Sky
|シグナル・イドゥナ・パーク（ドルトムント）
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