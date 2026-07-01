BVBは、スターFWギラッシの退団に備えている。残留が前提だが、クラブは安心できない。

同紙によると、ギラッシと代理人である兄のカランバは依然として移籍先を探しており、野心的なクラブから好条件のオファーがあれば退団の可能性は否定できないという。また、一部のトップクラブには3800万ユーロの契約解除条項が有効だ。

ギニア代表ギラッシーが退団した場合に備え、BVBは後任候補としてホッフェンハイムのフィスニック・アスラーニを最有力視している。アスラーニは3000万ユーロの違約金で移籍を希望している。

ただ、RBライプツィヒも注目しているため、スポーツディレクターのオーレ・ブック氏には時間的プレッシャーがかかっている。ブック氏はエルバースベルク時代からアスラニを熟知。アスラニは2024/25シーズンに同クラブで好パフォーマンスを示し、レンタル終了後もホッフェンハイムでブンデスリーガデビューを果たして話題になった。 最近、コソボではアスラニのBVB移籍がすでに決まったとする報道もあった。

さらに『ビルト』紙は、BVBがフォラリン・バログン（ASモナコ）も候補に挙げていると伝えている。バログンはW杯米国代表として2得点1アシストを記録し、注目を集めた。

モナコとの契約は2028年までだが、ギラシーが3800万ユーロで移籍しアスラニの獲得が難しくなった場合、バルゴンの獲得は「財政的に実現可能」とされている。

モナコでは公式戦43試合で19ゴール5アシストを記録した。

特に印象的だったのはCLラウンド16第1戦PSG戦での2ゴール。2月中旬から5月初めにかけてはリーグ・アンの8試合連続得点を含む10試合9得点を記録した。