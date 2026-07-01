BVBのニュース・記事：
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BVBのニュース・記事：
BVBは、スターFWギラッシの退団に備えている。残留が前提だが、クラブは安心できない。
同紙によると、ギラッシと代理人である兄のカランバは依然として移籍先を探しており、野心的なクラブから好条件のオファーがあれば退団の可能性は否定できないという。また、一部のトップクラブには3800万ユーロの契約解除条項が有効だ。
ギニア代表ギラッシーが退団した場合に備え、BVBは後任候補としてホッフェンハイムのフィスニック・アスラーニを最有力視している。アスラーニは3000万ユーロの違約金で移籍を希望している。
ただ、RBライプツィヒも注目しているため、スポーツディレクターのオーレ・ブック氏には時間的プレッシャーがかかっている。ブック氏はエルバースベルク時代からアスラニを熟知。アスラニは2024/25シーズンに同クラブで好パフォーマンスを示し、レンタル終了後もホッフェンハイムでブンデスリーガデビューを果たして話題になった。 最近、コソボではアスラニのBVB移籍がすでに決まったとする報道もあった。
さらに『ビルト』紙は、BVBがフォラリン・バログン（ASモナコ）も候補に挙げていると伝えている。バログンはW杯米国代表として2得点1アシストを記録し、注目を集めた。
モナコとの契約は2028年までだが、ギラシーが3800万ユーロで移籍しアスラニの獲得が難しくなった場合、バルゴンの獲得は「財政的に実現可能」とされている。
モナコでは公式戦43試合で19ゴール5アシストを記録した。
特に印象的だったのはCLラウンド16第1戦PSG戦での2ゴール。2月中旬から5月初めにかけてはリーグ・アンの8試合連続得点を含む10試合9得点を記録した。
複数のメディアが報じるところによると、BVBがASローマのマティアス・スーレの獲得を目指していることは確実視されている。スーレは、移籍金なしでクラブを去った攻撃的MFユリアン・ブラントの後継者と見なされている。
ただ、代理人のマルティン・グアスタディセーニョ氏は『コリエレ・デッロ・スポルト』に「具体的なオファーは届いていない。噂は事実無根だ」と語った。
ここ数週間、複数のクラブと話し合ったものの、具体的なオファーは届いていないため、現状は停滞していると説明した。
スーレの契約は2029年までで、2500万～3000万ユーロの契約解除条項は今月末で失効する。以降はローマとの直接交渉が必要で、移籍専門家のニコロ・スキラ氏によると、ローマは現在約4000万ユーロを要求している。
ニコ・コヴァチ監督は特にこのアルゼンチン人選手を評価している。中央の攻撃的MFとして強みを持つブラントに対し、スーレスはウイングでのプレーを好むが、セカンドストライカーや「10番」もこなせる。左利きで、1対1を積極的に仕掛け、サイドバックを挑発しながら右サイドからカットインする。
BVB以外にもVfBシュトゥットガルトやバイエル・レバークーゼンも関心を示している。だが、彼は金銭だけを重視しているのだろうか。イタリアメディアは、年俸1200万ユーロでサウジアラビア移籍目前と伝えた。候補はアル・アハリとアル・ディリヤだ。
|選手
|ポジション
|移籍先
|年
|移籍金
|ウスマン・デンベレ
|フォワード
|FCバルセロナ
|2017年
|1億4800万ユーロ
|ジュード・ベリンガム
|MF
|レアル・マドリード
|2023
|1億2700万ユーロ
|ジャドン・サンチョ
|フォワード
|マンチェスター・ユナイテッド
|2021
|8500万ユーロ
|クリスチャン・プリシッチ
|フォワード
|チェルシーFC
|2019
|6400万ユーロ
|ピエール＝エメリック・オーバメヤン
|フォワード
|アーセナルFC
|2018
|6375万ユーロ