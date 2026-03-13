BVB、ニュースと噂：フェリックス・ンメチャ、ニクラス・ズーレのおかげで間もなく最高収入選手に？

BVBに関するその他のニュースと噂：
2030年まで契約を早期延長したフェリックス・ヌメチャは、ニクラス・ズーレと並んでBVBのトップ稼ぎ手となった。メディアの報道によると、この中央ミッドフィールダーは今後、年間1000万ユーロの収入を得るが、それだけにとどまらないという。
Sky の報道によると、25歳の彼の給与は、夏にはさらに大幅な増額となる見通しです。なぜなら、彼は、複数の報道によると、ドルトムントとの新たな契約は結ばず、シーズン終了後に移籍金なしでクラブを離れることになるニクラス・ズーレの給与の一部を引き継ぐことになるからです。
しかし、いわゆる移籍インサイダーのジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏は、最近、反対の報道をしている。「ズーレについては新しい情報はなく、彼はボルシア・ドルトムントとの契約を延長する可能性があると思う。BVB は彼の契約延長を試みており、今後もそれを試みるだろう。彼らは本当に彼に留まってほしいと思っている」と、彼は wettfreunde.net に語った。
Skyによると、スレーは現在、年間1200万から1400万ユーロという記録的な年俸を得ているという。この金額は、Nメチャが獲得する金額となる。ニコ・シュロッターベックも、契約延長の場合、この金額帯に昇格する見込みだ。
特にプレミアリーグでは、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、トッテナム、マンチェスター・シティなどがヌメチャ選手に強い関心を示していることから、BVB は同選手に退団条項を保証せざるを得なかった。
Bild 2027 によると、この条項は 8000 万ユーロとされており、1 年後には 7000 万ユーロと、やや低めの金額で獲得可能となる。資金力のあるクラブがこの条項を行使した場合、Nmecha は契約延長にもかかわらず、間もなく BVB を離れることになるだろう。しかし、その場合は、ボルシアは多額の補償金を受け取ることができる。
BVB は、3月21日にホームで行われる HSV との試合で、伝説的なスタジアム「ロテ・エルデ」の100周年を記念した特別ユニフォームを着用します。
ヴェストファーレン・スタジアムの陰にあるこのスタジアムは、1936年から1974年までBVBのプロ選手たちの本拠地であり、1963年12月にはベンフィカ・リスボンとの伝説的な「世紀の試合」の舞台となった。当時、ブラック＆イエローは、欧州チャンピオンズカップの覇者を5対0で打ち負かした。現在、このスタジアムでは、ドルトムントのU23チームと女子チームがプレーしている。
ドルトムントのクラブホームページには、「このユニフォームは、今日まで残っており、この歴史的な場所の特別な雰囲気を特徴づける、スタジアムの中心的なデザイン要素を取り入れています」と記載されています。「そのため、前面のパターンは、スタジアムの2つの入口ゲート、特に印象的なマラソンゲートをモチーフにしています。 袖、襟、フロックは、芝生を囲み、何十年にもわたってスポーツイベントの一部となっている特徴的なランニングトラックを彷彿とさせます。BVB のロゴのカラーリングと外観は、1926年の開場以来、スタジアムを囲んでいる砂岩の壁から着想を得ています。 ジャージの首元には「100 Jahre Stadion Rote Erde（ロート・エルデ・スタジアム100周年）」の文字が刻まれています。
|予定
|試合
|3月14日 15:30
|BVB 対 FC アウクスブルク (ブンデスリーガ)
|3月21日 18:30
|BVB 対 ハンブルガーSV（ブンデスリーガ）
|4月4日 18:30
|VfB シュトゥットガルト - BVB (ブンデスリーガ)
|4月11日 15:30
|BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".