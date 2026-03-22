BVB、ニュースと噂：「だからこそ、心から喜べない」―ドルトムントのニコ・コヴァチ監督が、現代サッカーにおいて自分が非常に気になっている点を明かす

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本来なら、土曜日の夜に行われたボルシア・ドルトムント対ハンブルガーSVの劇的な3-2の勝利において、ラミー・ベンセバイニとフェリックス・ンメチャによる計3回のPKの場面で、ニコ・コヴァチ監督が緊張のあまり見ることができず、代わりに背を向けてしまったという話題になるはずだった。 しかし、スカイの取材に対し、BVBの監督はピッチサイドで自身の神経をすり減らしている他の要因についても明かした。
「正直、心から喜べないんだ。VARは確かに良いシステムだが、誰かがまた指を挙げて『無効だ』と言うかもしれないからね」とコヴァチ監督は、VARによって自チームのゴールに対する即座の喜びが徐々に奪われてしまったと嘆いた。 「だから、ゴールだと最終的に判定されるまでは、喜ぶことさえできないんだ」とクロアチア人監督は続けた。しかし、その時点で感情的には「もうすべてが終わってしまった」ような気分になってしまうという。
HSV戦において、コヴァチ監督は前半のチームのパフォーマンスについて、喜ぶべき要素はまったくなかったと語った。そのため、ハーフタイムのロッカールームでは「はっきり」と厳しい態度を示したという。「前半のプレーは良くなかった。むしろ悪かった。 スタジアムにいる誰もがそれを見ていたし、我々がロッカールームに向かう際にも（BVBファンのブーイング、編集部注）、それを耳にした」と語った。ハーフタイムのスピーチのトーンについて、54歳の監督は意味深長にこう述べた。「僕は天秤座だ。本来ならとてもバランスが取れているはずだが、一度天秤が傾き始めると、もう止まらないんだ」
ドルトムントは昇格チーム相手に、深刻な個人ミスが重なり、前半終了時点で0-2とリードを許していた。しかし後半に入ると、リーグ2位のチームは劇的に調子を上げ、後半から途中出場したラミー・ベンセバイニの2つのPKとセルフー・ギラッシーのゴールにより、3-2でホーム勝利を収めた。 「前半はピッチに存在感がなく、後半のようなプレーができなかった。 本来なら、ハーフタイムに明確な指示を出さなくても、試合開始1分目からそのようにプレーしてほしいものだ」とコヴァチ監督は語った。「後半は、はるかにエネルギッシュで、アグレッシブで、ダイナミック、そして縦への攻撃が際立っていた。だからこそ、後半は前半とは正反対の顔を見せることができたのだ。」
選手たちも、前半45分間のパフォーマンスについて自己批判的な姿勢を見せた。「前半は最悪だった。多くの点で欠けていた。だからこそ、0-2とリードを許したのは当然だった」と、ゴールキーパーのグレゴール・コベルは語った。 「まるで自滅するような前半を過ごすことなど、もちろん計画にはなかった」とこのスイス人選手は続けた。しかし、後半に逆転に成功したため、彼にとっては「実はどうでもいいことだ。なぜなら、後半は我々が非常に良いプレーをしたからだ。勝ち点は勝ち点であり、それがすべてだ」とコベルは語った。
さらに追い打ちをかけるように、ハーフタイム直前にPKを失敗してしまったドイツ代表のフェリックス・ンメチャは、精彩を欠いた前半について次のように総括した。「我々は望んでいたような試合の主導権を握れず、攻撃的さに欠け、相手に簡単にゴールを許してしまった」 PKを失敗したことについては、「まあ、サッカーってそういうものさ」とンメチャは強調した。「普段なら自信を持って決められるはずだが、今日はうまくいかなかった。ただプレーを続けただけだし、それでも勝てて嬉しいよ」
ボルシア・ドルトムントのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長は、BVBの守備の要であるニコ・シュロッターベックの去就が依然として不透明な状況について言及した。
「本当に早急に決着がつくことを願っている」と、ヴァツケ会長は土曜日にスカイのインタビューで、クラブと選手間の交渉について語った。同会長はシュロッターベックと「良好な関係にあり、彼に残留してほしいと思っている。また、ニコ（コヴァチ監督、編集部注）が数週間前に述べたように、私も控えめながらも楽観的だ」と述べた。
BVBは、2027年に満了するシュロッターベックの契約を何としても延長したいと考えている。このセンターバックは、提示された契約延長オファーにサインするかどうか、決断を先延ばしにし続けていた。しかし、週明けに行われたさらなる交渉を経て、シュロッターベックの意向は、ドルトムントに長期残留する方向へとますます傾いているようだ。
ここ数ヶ月、ドイツ代表選手が契約延長に応じない場合、夏に売却される可能性について根強い憶測が飛び交っていた。最近では、レアル・マドリード、FCバルセロナ、リヴァプールといったトップクラブがシュロッターベックと関連付けられていた。
ロタール・マテウスは土曜日、ドルトムントで65歳の誕生日を迎えた。彼はスカイのテレビ解説者として、BVB対ハンブルガーSV（3-2）のナイトゲームの解説を担当していたためだ。
試合前、スタンドがまだ満席にはほど遠い状況の中、ドルトムントのスタジアムアナウンサー、ノルベルト・ディッケルがBVBのファンにマテウスのためのバースデーソングを歌うよう呼びかけた。当初は多くのファンがこの呼びかけに応えたが、すぐに歌声の中にブーイングが混じり始めた。 これは、マテウスがFCバイエルン・ミュンヘンの選手として長く在籍していた（1984年から1988年、および1992年から2000年）ことを考えれば、さほど驚くことではない。
「ドイツ代表最多出場記録保持者は、まさに『ミュンヘンでプレーしすぎた』のだ」と、ディッケルも皮肉っぽくコメントした。一方、マテウスはブーイングを全く気にしていない様子だった。「バイエルン・ミュンヘンは、ここドルトムントでは必ずしも人気があるわけではない。それでも、ブーイングだけでなく歌ってくれた方々には、心から感謝している。 今日は自分の誕生日に、このビッグマッチに出場できて嬉しい」と、1990年のワールドカップ優勝者は語った。
その後、マテウスは改めてこう強調した。「BVBのファンからのブーイングも理解できる。最初は歌っていたが、誰のために歌っているのかが分かると、『よし、じゃあブーイングしよう』と思ったのだろう。だが、私はそれを喜んで受け入れる。なぜなら、私は称賛の言葉だけでなく、ブーイングも自ら勝ち取ったものだからだ。」
日時
試合
4月4日 18時30分
VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ）
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15:30
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）