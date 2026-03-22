BVB、ニュースと噂：「だからこそ、心から喜べない」―ドルトムントのニコ・コヴァチ監督が、現代サッカーにおいて自分が非常に気になっている点を明かす

本来なら、土曜日の夜に行われたボルシア・ドルトムント対ハンブルガーSVの劇的な3-2の勝利において、ラミー・ベンセバイニとフェリックス・ンメチャによる計3回のPKの場面で、ニコ・コヴァチ監督が緊張のあまり見ることができず、代わりに背を向けてしまったという話題になるはずだった。 しかし、スカイの取材に対し、BVBの監督はピッチサイドで自身の神経をすり減らしている他の要因についても明かした。

「正直、心から喜べないんだ。VARは確かに良いシステムだが、誰かがまた指を挙げて『無効だ』と言うかもしれないからね」とコヴァチ監督は、VARによって自チームのゴールに対する即座の喜びが徐々に奪われてしまったと嘆いた。 「だから、ゴールだと最終的に判定されるまでは、喜ぶことさえできないんだ」とクロアチア人監督は続けた。しかし、その時点で感情的には「もうすべてが終わってしまった」ような気分になってしまうという。

HSV戦において、コヴァチ監督は前半のチームのパフォーマンスについて、喜ぶべき要素はまったくなかったと語った。そのため、ハーフタイムのロッカールームでは「はっきり」と厳しい態度を示したという。「前半のプレーは良くなかった。むしろ悪かった。 スタジアムにいる誰もがそれを見ていたし、我々がロッカールームに向かう際にも（BVBファンのブーイング、編集部注）、それを耳にした」と語った。ハーフタイムのスピーチのトーンについて、54歳の監督は意味深長にこう述べた。「僕は天秤座だ。本来ならとてもバランスが取れているはずだが、一度天秤が傾き始めると、もう止まらないんだ」

ドルトムントは昇格チーム相手に、深刻な個人ミスが重なり、前半終了時点で0-2とリードを許していた。しかし後半に入ると、リーグ2位のチームは劇的に調子を上げ、後半から途中出場したラミー・ベンセバイニの2つのPKとセルフー・ギラッシーのゴールにより、3-2でホーム勝利を収めた。 「前半はピッチに存在感がなく、後半のようなプレーができなかった。 本来なら、ハーフタイムに明確な指示を出さなくても、試合開始1分目からそのようにプレーしてほしいものだ」とコヴァチ監督は語った。「後半は、はるかにエネルギッシュで、アグレッシブで、ダイナミック、そして縦への攻撃が際立っていた。だからこそ、後半は前半とは正反対の顔を見せることができたのだ。」

選手たちも、前半45分間のパフォーマンスについて自己批判的な姿勢を見せた。「前半は最悪だった。多くの点で欠けていた。だからこそ、0-2とリードを許したのは当然だった」と、ゴールキーパーのグレゴール・コベルは語った。 「まるで自滅するような前半を過ごすことなど、もちろん計画にはなかった」とこのスイス人選手は続けた。しかし、後半に逆転に成功したため、彼にとっては「実はどうでもいいことだ。なぜなら、後半は我々が非常に良いプレーをしたからだ。勝ち点は勝ち点であり、それがすべてだ」とコベルは語った。

さらに追い打ちをかけるように、ハーフタイム直前にPKを失敗してしまったドイツ代表のフェリックス・ンメチャは、精彩を欠いた前半について次のように総括した。「我々は望んでいたような試合の主導権を握れず、攻撃的さに欠け、相手に簡単にゴールを許してしまった」 PKを失敗したことについては、「まあ、サッカーってそういうものさ」とンメチャは強調した。「普段なら自信を持って決められるはずだが、今日はうまくいかなかった。ただプレーを続けただけだし、それでも勝てて嬉しいよ」