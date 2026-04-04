BVB、ニュースと噂 - 「そうだったら、今の位置にはいなかっただろう」：ラルフ・ラングニックの批判に対し、ニコ・コヴァチが反論

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BVBのニコ・コヴァチ監督は、オーストリア代表監督のラルフ・ラングニック氏がカーニー・チュクウェメカのドイツ語能力について述べた批判に応えた。
土曜日の夜（18時30分）にVfBシュトゥットガルトで行われるドルトムントの試合を前にした記者会見で、コヴァチ監督は次のように述べた。「我々は国際的なクラブであり、グローバルな世界にいる。そこで重要なのは、監督としても様々な言語を話せることであり、ここでは実際に英語を非常に多く使っている。」
これは現在のチーム状況にも反映されている。 「もし我々の間で意思疎通が取れていなかったら、今の位置にはいられなかっただろう」と、この「シュヴァルツゲルベン（黒と黄）」の指揮官は語った。彼は、このミッドフィールダーと英語だけでコミュニケーションを取ることについて、何の問題も感じていない。「バスケットボールでは完全に普通のことだ。ハンドボールでもますます普通になってきている。つまり、サッカーもますます国際化している。だから、我々にとっては全く問題ではない」
ランニック監督は以前、最近イングランドサッカー協会からオーストリアサッカー協会へ移籍し、今後はオーストリア代表としてプレーする資格を得たチュクウェメカについて、ボルシア・ドルトムントの選手になってからすでに長い時間が経っているにもかかわらず、ドイツ語を全く話せないことを問題視していた。
「これはクラブの利益になるはずだ。定期的にドイツ語の授業が行われるよう配慮すべきだ。批判として受け取られたくないが、私は確かに驚いた。 ライプツィヒやホッフェンハイムでは、週3回のドイツ語授業が義務付けられていた。欠席した者は、トレーニングをサボったかのように扱われた。だが、当然ながら各クラブの対応は異なる。こうした若者たちにとっては容易なことではない。英語はどこでも通用するし、我々のチームでも彼は英語でうまくやっていけている」とランニックは語った。
イングランドで育ったチュクウェメカは、イングランドのユース代表で数シーズン過ごしたが、スリー・ライオンズのA代表での出場経験がなかったため、移籍が可能となった。8月からはBVBでレギュラーとしてプレーしている。
VfBとのアウェイ戦のためシュトゥットガルトへ向かう出発前、BVBのセンターバック、ニコ・シュロッターベックは空港で待ち構えていたファンたちに応対した。
その交流は極めて円滑かつ和やかに進み、26歳のシュロッターベックは待っていた約50人のファンに根気よくサインを配った。
シュロッターベックは、ドイツ代表がガーナに2-1で勝利した直後の発言で、最近物議を醸していた。彼はそこで、BVBとの契約交渉で合意に達したという報道を強く否定し、新たな憶測を呼ぶ結果となった。
選手側とクラブ側の交渉は数週間にわたって続いている。現在、このセンターバックには、名前は明かされていないが、あるトップクラブから具体的な移籍オファーが寄せられているとさえ報じられている。
一方でシュロッターベック自身も、元スポーツディレクターのセバスティアン・ケールとすでに合意していた条件を、事後的に自身の有利な方向へ改善しようとしているようだ。それによると、このセンターバックは給与、特に契約解除条項について、改めて再交渉を求めているという。
日時
試合
4月4日 18時30分
VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ）
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15:30
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）